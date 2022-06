Venetsian-kävijän ei kannata ohittaa biennaalin kunnianhimoisia sivunäyttelyitä.

Ensimmäinen Venetsian biennaali avautui 1895. Se oli vuosikymmenien ajan näyttely, jossa esiintyminen merkitsi taiteilijalle palkintoa, pitkän uran huipentumaa.

Vaikka biennaalin painopiste on sittemmin siirtynyt uudempaan taiteeseen ja nuorempiin taiteilijoihin, näyttely on säilyttänyt asemansa. Läpimurto siellä merkitsee usein läpimurtoa maailmalla. Painetta ei vähennä se, että kutsu Venetsiaan käy yleensä vain kerran.

Biennaalit keräävät Venetsiaan satoja tuhansia taiteesta kiinnostuneita, mikä ei ole jäänyt museoilta ja yksityiskokoelmilta huomaamatta. Päätapahtuman ympärille nousee joka kerta kymmeniä sivunäyttelyitä. Moni niistä esittelee nykytaiteen johtavia nimiä, jotka esiintyivät biennaalissa 1900-luvulla.

Kunnianhimoiset sivunäyttelyt kilpailevat koossa ja näkyvyydessä päätapahtuman ohella myös toistensa kanssa. Venetsian-kävijän ei kannata niitä ohittaa.

Yksi teos Anselm Kieferin maalausinstallaatiosta.

Kieferin uusin kokonaisuus iskee synkkänä kuin ukonilma

Anselm Kieferille (s. 1945) Venetsia on tuttu kaupunki. Hän edusti silloista Länsi-Saksaa biennaalissa 1980. Hänellä on ollut Venetsiassa myös laajat museonäyttelyt 1997 ja 2011. Nyt hän on päässyt ensimmäisenä nykytaiteilijana historiallisen Venetsian pyhimpään paikkaan, Dogien palatsin valtavaan Sala dello Scrutinioon, jossa kaupunkivaltiota hallinneet Dogit perinteisesti valittiin.

Vaikka Kiefer tunnetaan teostensa valtavista mitoista ja raskaasta materiaalisuudesta, hänen uusin kokonaisuutensa iskee synkkänä kuin ukonilma, ja yhtä vaikuttavana. Pelkästään mitat hämmentävät: maalausten korkeus on 8,5 metriä ja yhteispituus 116 metriä. Ne korvaavat salia koristavat Tintoretton teokset väkevällä ilmaisulla ja uusilla, monisyisillä historioilla.

Näkymä Anselm Kieferin maalausinstallaatioon.

Keskeistä Kieferin taiteessa ovat runsaat filosofiset ja kirjalliset viittaukset. Venetsiassa hän on käyttänyt hyväkseen kaupungin 1600-vuotista historiaa ja sen kulttuurista ja geopoliittista sijaintia yhtäältä pohjoisen ja etelän ja toisaalta idän ja lännen leikkauspisteessä. Näyttelyn nimi, Nämä kirjoitukset, kun ne poltetaan, antavat lopulta vähän valoa, on lainaus venetsialaisfilosofi Andrea Emolta, jonka ajatukset ajan ja historian kerroksellisuudesta Kiefer kokee itselleen läheisiksi.

Palatsin suuressa salissa 77-vuotiaan maalarin suoritusta voi vain ihailla ja ihmetellä. Emon ajatuksia seuraten Kiefer on myös kerrostanut kankaisiinsa ikään kuin monta maalausta päällekkäin, polttanut niitä, lisännyt esineitä ja heittänyt sulaa lyijyä. Yhdellä kankaalla liehuu repaleinen Venetsian lippu, toisen hiiltynyt pinta muistuttaa palatsin tuhoisasta palosta. Entä tyhjä ruumisarkku kolmannen keskellä? Ehkä se viittaa Venetsian suojeluspyhimykseen, evankelista Markukseen?

Anselm Kiefer: Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce 29 lokakuuta saakka Palazzo Ducalessa, palazzoducale.visitmuve.it.

Värin, valon ja tilan tutkija

Anish Kapoorin teos Palazzo Manfrinissa.

Venetsia on maalaustaiteen kaupunki. Sen erityinen valo on synnyttänyt Tizianin ja Tintoretton kaltaisia väritaiteen mestareita, joiden teoksia on esillä Venetsian klassisen taiteen museon Accademian ohella kirkoissa ja palatseissa. Renessanssimaalausten värit ovat myös syy, miksi Accademia kutsui intialaissyntyisen Anish Kapoorin (s. 1954) Venetsiaan. Vuoden 1990 biennaalissa Britanniaa edustanut taiteilija tunnetaan värin, valon ja tilan tutkijana.

Kaksiosainen näyttely on osin retrospektiivinen. Puolet teoksista on esillä Venetsian rautatieaseman lähellä sijaitsevassa Palazzo Manfrinissa, jonka Brexit-Britanniaan tympääntynyt taiteilija on hankkinut tulevaksi työtilakseen ja taidesäätiönsä päämajaksi.

Anish Kapoor: Turning Water into Mirror, Blood into Sky, 2000.

Kokonaisuus kattaa Kapoorin koko uran 1980-luvun väripigmenteillä kuorrutetuista veistoksista aivan uusiin. Se kertoo myös hänen taiteensa painopisteen siirtymisestä yksittäisistä ja pitkälle hiotuista teoksista suuriin ja karheisiin, huonetiloja täyttäviin installaatioihin.

Anish Kapoorin Void Pavilion V:n materiaalit ovat puu, sementti ja pigmentti. Seinän kokoinen teos on vuodelta 2018.

Kapoor ei ole koskaan kaihtanut riskejä, päinvastoin. Ottamalla riskejä ja epäonnistumalla taiteilija löytää uusia asioita ja voi edetä työssään, hän sanoo.

Anish Kapoor: Internal Object, 2013–2015, silikoni.

Tuloksesta voi kuitenkin olla monta mieltä esimerkiksi silloin kun se näyttää raa’alta lihalta tai kun hän ampuu tykinkaltaisella laitteella punaisia vaseliinipommeja ja saa näyttelysalin muistuttamaan teurastamoa.

Anish Kapoor: Shooting into the Corner, 2008–2022, yksityiskohta.

Jokunen vuosi sitten Kapoor osti yksinoikeudet Vantablack-nimiseen synteettiseen pigmenttiin, joka imee sisäänsä 99,8 prosenttia päivänvalosta ja näyttää mustaakin mustemmalta. Venetsiassa nähdään hänen ensimmäiset Vantablack-teoksensa, jotka näyttävät mustilta aukoilta myös silloin, kun ne ovat kolmiulotteisia. Ja kuten usein Kapoorin kohdalla, illuusio on niin voimakas ja vangitseva, että se melkein peittää sen, mikä hänen teoksissaan kuuluu taiteen piiriin.

Anish Kapoor 9.10. saakka Gallerie dell’Accademiassa ja Palazzo Manfrinissa, gallerieaccademia.it.

Marlene Dumas: Red Moon, 2007.

Yksi aikamme vahvimmista maalareista

Etelä-Afrikassa syntyneen ja Amsterdamissa asuvan Marlene Dumas’n (s. 1953) retrospektiivinen näyttely käsittää runsaat sata maalausta 1980-luvun puolivälistä 2020-luvulle. Teokset täyttävät kaikki Palazzo Grassin 33 näyttelysalia.

Monet teoksista ovat hyvin pieniä, osa hyvin suuria. Joillekin on annettu runsaasti tilaa, jopa kokonainen seinä, toiset ovat miltei kiinni toisissaan. Ripustuksen intensiivinen rytmitys perustuu taiteilijan ajatuksiin: ”Runous on kirjoitusta, joka hengittää ja hyppelee ja jättää avoimia tiloja, jotta me voimme lukea rivien välistä.”

Tilaa ja ilmaa tarvitaan, sillä Dumas on tämän ajan maalareista vahvimpia. Olivat teosten mitat mitkä hyvänsä, jokainen niistä tunkeutuu ihon alle tavalla, joka ei unohdu. Ne ovat alastomia, vereslihaisia maalauksia, jotka pakottavat kohtaamaan tunteiden koko asteikon, mukaan luettuina ne, joiden olemassaolon me haluaisimme torjua tai kieltää.

Marlene Dumas: Ei vyötä, 2010–2016, öljy kankaalle.

Dumas maalaa pääasiassa muotokuvia ja ihmishahmoja. Apartheidin keskellä kasvaneena hänen myötätuntonsa on syrjäytettyjen ja alistettujen puolella, mikä näkyy myös hänen teoksissaan. Toinen toistuva teema ovat hänelle eri syistä tärkeät ihmiset. Asteikko ulottuu Baudelairesta ja Pasolinista surulliseen muotokuvaan kuolleesta Marilyn Monroesta.

Marlene Dumas: Kuollut Marilyn, 2008, öljy kankaalle.

Dumas maalaa akvarellien tapaan, ohuella maalilla ja jättämällä paljon valkoista kangasta näkyviin. On lähes käsittämätöntä, millaisiin syvyyksiin hän yltää niin vähällä.

Maalausten ääressä pitää muistaa, että ne perustuvat kuviin, jotka Dumas on poiminut lehdistä, televisiosta ja joskus myös taidekirjoista. Hänelle on tärkeää, että kuvat ovat vanhoja, kertaalleen käytettyjä, sillä tämä sallii hänen keskittyä taiteensa varsinaiseen sisältöön: kysymyksiin rodusta ja sukupuolesta, rakkaudesta ja kuolemasta, väkivallasta ja hellyydestä, surusta ja häpeästä.

Marlene Dumas: open-end 8.1.2023 saakka Palazzo Grassissa, palazzograssi.it.