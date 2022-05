Rummutettu suoratoistopalvelu CNN+ lopetettiin nopeasti. Kilpailu ajankohtaisohjelmien katsojista on kovaa, kun laadukkaita uutiskanavia voi katsella ilmaiseksi, kirjoittaa Tero Kartastenpää.

Uuden suoratoistopalvelun piti muuttaa tapaa katsella ajankohtaisohjelmia, mutta se onnistui skuuppaamaan lähinnä oman loppunsa. CNN+ kesti vain kuukauden.

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN upotti palvelunsa käynnistämiseen kymmeniä miljoonia euroja. Tulevina vuosina siihen suunniteltiin käytettävän liki miljardi euroa.

Lässähtäneenä syntynyttä palvelua oli ehditty jo kutsua nimellä CNN Miinus, koska sopimussyistä sen kautta ei nähnyt edes kruununjalokiveä, normaalia CNN:ää. Sen sijaan kuuden euron kuukausimaksulla sai katsoa ”maailmanluokan tarinankertojien” keskusteluohjelmia.

Esimerkiksi Fox Newsin arvostettu journalisti Chris Wallace oli onnistuttu hankkimaan toiselle puolelle uutisaitaa vetämään omaa ohjelmaa. Näyttelijä Eva Longoria ei edes ehtinyt aloittaa ennakkoon hehkutettua matkailuohjelmaansa.

Valtavat mainoskampanjat eivät toimineet. Palvelulla kerrotaan olleen alle 10 000 päivittäistä käyttäjää. Monilla Youtubeen ladatuilla ohjelmapätkillä on vain pari sataa katselukertaa. Uusimmaksi jääneessä uutisjulkkis Anderson Cooper kertoo sairastuneensa koronaan.

Uutiskanavan uusi johto murskasi kalliit unelmat ja lopetti palvelun huhtikuun lopussa. Taustalla oli omistajan, mediajätti Warner Brosin yhdistyminen Discoveryn kanssa. Voimat keskitetään vanhoihin tuotteisiin, kuten HBO Maxiin.

Tv-uutisista on aina ollut vaikea tehdä kaupallisesti kannattavia, mutta viime vuosina kilpailu katsojista on kiihtynyt entisestään. Laadukasta lähetysvirtaa kun on mahdollista seurata ilmaiseksi vaikka Youtubesta.

Esimerkiksi yleiseurooppalainen Euronews on kärsinyt rahaongelmista, joihin toivotaan ratkaisua uuden portugalilaisomistajan käsissä.

Isot maat, brittien BBC suurimpana, voivat kansallisesti rahoitetuilla kanavillaan palvella katsojia, mutta samalla pönkittää omaa maansa näkökulmaa.

Ranskaksi, englanniksi ja arabiaksi lähetettävän France24:n päämäärä on levittää ranskalaista ”sensibiliteettiä”. Esimerkiksi Ukrainan sodan aikana uutiskanava on tarjonnut välillä parempaa kuvaa ja analyysiä kuin CNN, jonka levottomuuteen ja mainostulvaan tympääntyy puolessa tunnissa.

CNN on toki edelleen mestari ilmaisussaan. Koko ajan on uutinen tullut tai tulossa. Annetaan tuntu, että kaikki nähty tapahtuu nyt.

Suomessakin on yritetty. Digihuumainen Yle aloitti vuonna 2000 ympärivuorokautisen Yle24-uutiskanavan, joka haudattiin seitsemän vuotta myöhemmin. Pula taisi olla sekä uutisista että katsojista.

Siksi oli yllättävää, kun MTV kertoi vuonna 2019 perustavansa ”ensimmäisen ympärivuorokautisen liikkuvan kuvan uutiskanavan”, MTV Uutiset Liven.

Mediayritys ei anna tarkkoja lukuja, mutta kaikkiaan MTV Uutiset Live tavoittaa ”normaalissa uutistilanteessa” viikossa noin 700 000–800 000 suomalaista. Mukaan lasketaan katsojat televisiossa, MTV-palvelussa ja varsinaisessa uutispalvelussa.

Tehtävä ei ole edelleenkään helppo. Uutisköyhässä Suomessa suorien lähetysten vetäjän rooli muistuttaa välillä chat-juontajaa. Pitää kuluttaa aikaa jatkuvalla puheella, kun studioon odotellaan asiantuntijaa, jonka kanssa haastattelua jatketaan tarpeettoman pitkään.

Ajat ovat toiveikkaat. Niin karmivaa kuin se onkin, perinteiset uutiskanavat kukoistavat kriiseistä. Uutisille sota on hyvä uutinen.