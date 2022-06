Moni kaipaa lomalukemiseksi koukuttavaa dekkaria tai hyytävää trilleriä. Tuoreiden rikosromaanien tapahtumapaikat vaihtelevat Töölön arvoasunnoista suljettuun majakkaan ja hotelliin.

True crime -podcastin valta ja vastuu

Katie Lowe: Graham Cattonin murha (The Murder of Graham Catton). Suom. Kristiina Vaara. Gummerus. 419 s. ★★★★

Professori Graham Catton on murhattu, eikä hänen vaimonsa Hannah muista murhayöstä mitään – tai niin hän sanoo. Murhasta tuomitaan nuori mies varsin heppoisin perustein.

Kymmenen vuotta myöhemmin true crime -podcastia pyörittävä Anna Byers lähtee selvittämään tapausta, ja repii riekaleiksi Hannahin, tämän Evie-tyttären ja uuden Dan-puolison pikkuhiljaa kokoaman elämän. Hannahin muistojen kautta ulospäin täydelliseltä vaikuttaneesta Grahamista paljastuu toisia puolia. Kiiltokuvakulissien murtuminen on tiheään käytetty kikka, ja jää kenties siksi turhan köykäiseksi Graham Cattonin murhan tiimellyksessä.

Katie Lowe rakentaa psykologisen trillerinsä taitavasti, yhä pimeämpiin syvyyksiin kurkottavana kieppinä. Suomessakin valtavan suositut true crime -podcastit ovat toki ajankohtaisuudessaan kutkuttava aihe, mutta Lowe osaa viedä tarinansa laajemmaksi kysymykseksi vallasta ja vastuusta.

Murha on murha, mutta lähisuhdeväkivallalla on monia muotoja.

Arla Kanerva

Vuoden 1932 Kesä-Helsingin kuumaa hurmetta

Pauli Jokinen: Jääleinikin kuolema. Myllylahti. 335 s. ★★★

Hesarin yhden palstan uutisesta kesäkuussa 1932 Pauli Jokinen raapaisee ensimmäisen romaaninsa. Nuoren naisen surma jäi ratkaisemattomaksi, mutta aiemmin pari kirjaa Helsingin murhahistoriasta kirjoittanut toimittaja kuvittelee, miten tuo saattoi käydä. Jos oikein lennokkaita ollaan.

Ajankohtaan ahtautui jännitteitä. Sisällissodan perintö jakoi edelleen kansaa, äärioikeisto elämöi, kommunisteja jahdattiin ja talouslama aiheutti laumoittain työttömyyttä. Poliisin palvelukseen ei otettu ”punikkeja”, paitsi Jokisen romaanissa yksi.

Koulutusta ammattiin hänellä ei juuri ole, kuten ei ole useimmilla kollegoillakaan, mutta melkoisen nopsasti he kuitenkin ratkovat Neuvostoliiton vakoiluun, pornokuvastoon ja kiristykseen kytkeytyvää verityötä jälkiroiskeineen.

Jännityksen rakentelijana Jokinen on tosiaan vasta aloittelija, mutta miljöön ja tapojen tuntijana vankka ammattilainen. Jälkimmäisestä syystä Jääleinikin kuolema on mukava lukea. Yhdestä törpöstä klaffivirheestä huolimatta: sivulla 31 kerrotaan, että punikit ampuivat eräältä päähenkilöltä koko perheen, vaan silti hän yrittää viedä vaimonsa lomalle Hankoon seuraavat 300 sivua.

Jos on kyse mielen pirstoutumisen kuvajaisesta, mikään muu romaanissa ei tue moista salaviritteistä hienoutta.

Antti Majander

Suljetun majakan arvoitus

Emma Stonex: Majakanvartijat (The Lamplighters). Suom. Anuirmeli Sallamo-Lavi. Otava. 379 s. ★★★

Yksinäinen majakka kohoaa keskellä merta, kilometrien päässä mantereesta. Kolme majakanvartijaa pitää valon välkkymässä – kunnes eivät enää pidä. Äkkiä kaikki kolme ovat kadonneet.

Emma Stonexin ensimmäistä omalla nimellään kirjoittamaa romaania markkinoidaan kirjailijalla, joka ryhtyy kaksi vuosikymmentä myöhemmin selvittämään tapahtumia. Kekseliäästi Stonex ei kuitenkaan päästä kirjailijaa ääneen, vaan tapahtumien kulkua rakennetaan tämän haastattelemien majakanvartijoiden puolisoiden kautta. Silloin tällöin pääsevät mystisesti kadonneet majakanvartijatkin ääneen.

Kerronta tihenee loppua kohti kutkuttavien kauhuelementtien kautta. Vaimojen rauhallinen arki mantereella näyttäytyy alkuun hyvinkin vastakkaiselta kuin miesten karun karski elämä meren kuohujen ympäröimänä, mutta vähitellen klaustrofobinen yksinäisyys näyttäytyy kaikkien todellisuutena.

Stereotyyppisyys kuitenkin vaivaa henkilöhahmoja, ja lopun ratkaisu rikkoo huolella kasatun jännityksen turhan pikaisesti.

Arla Kanerva

Hotellisiivoojan kujanjuoksu

Nita Prose: Huonesiivooja (The Maid). Suom. Katariina Kallio. Bazar. 336 s. ★★

Kun romaanin päähenkilönä on erityishenkilö, riskit ovat suuret.

Se, että esimerkiksi ns. autismin kirjolla sijaitseva ihminen käyttää omanlaistaan logiikkaa, kokee sosiaaliset tilanteet hankalina tai ahdistuu syistä, joita muut eivät ymmärrä, antaa mahdollisuuksia korostaa erilaisuutta liikaa, tehdä siitä naurettavaa tai säälittävää.

Nita Prosen Huonesiivoojakin menee usein yli siitä, missä aita on matalin. Vaikka Molly Grayn eli hotellissa tapahtuvaan gangsterin murhaan sotketun siivoojan ongelmat ovat todellisia, niiden käsittely on vuoroon lapsellista ja siirappista, vuoroon vain epäuskottavaa.

Toisaalta sen enempää jatkuvista väärinymmärryksistä kuin siivoojan hyväksikäyttäjien häikäilemättömyydestä ei saada irti niitä slapstick-ulottuvuuksia, joihin ne antaisivat aihetta.

Mutta onhan kanadalaisen kustannusjohtajan dekkarista jo elokuvakin tekeillä, pääosassa mainio Florence Pugh. Filmi toivottavasti hyödyntää paremmin esimerkiksi sitä, miten hotellihuoneissa tehtaillaan huumeita mutta siivooja ihmettelee vain pinnoilla leijuvaa valkeaa pölyä.

Suvi Ahola

Töölöläiskodin seinä vie menneisyyteen

Eppu Nuotio: Leinikkimekko. Gummerus. 233 s. ★★★★

Tuottelias ja luova Eppu Nuotio on aloittanut taas uuden dekkarisarjan. Poliisi Pii Marinin ja puutarhaharrastaja Ellen Lähteen jälkeen pääosassa on asuntoja remontoiva puuseppä Raakel Oksa.

Ainakin aloitusosan juonikuviona on ”menneisyyden arvoituksen ratkaisu” – hauska ja perinteinen genre, joka on tuttu niin Josephine Teyn Ajan tyttärestä kuin Colin Dexterin Morseistakin.

Töölöläishuoneistoa laajennettaessa löytyy seinään piilotettuja tavaroita, jotka saavat Oksan kiinnostumaan aiemmista asukkaista. Vähitellen, mainiosti remonttiin limittyen, hänen salapoliisityönsä saavuttaa takaumat kesää 1960 Helsingissä viettäneestä viulistitytöstä, joka katosi jälkiä jättämättä.

Välillä hoidetaan toki ihmissuhteita remonttikollega Danieliin, turhan tyylikkääseen ex-mieheen ja sanavalmiiseen Eero-poikaan. Äitikin yllättää, ja äkkiä Raakelilla on uusia sukulaisia.

Leinikkimekko on ihastuttava, lempeä dekkari, joka avautuu ainakin vanhojen arvokotien ystäville, mutta höttöä se ei ole. Se, miten viulisti Hilkkaa ahdistellaan Sibelius-Akatemiassa, ja muu lähisuhdeväkivalta ovat totta edelleen.

Suvi Ahola

Espanjan sisällissodan aikaisia piirroksia jäljittämässä

Mirva Saukkola: Siveltimenvetoja ja silmänlumetta. Tammi. 298 s. ★★★

Saara Lehtokorpi on Mirva Saukkolan jännitysromaanin päähenkilö. Hän on antiikkiasiantuntija, joka etsii toimeksiannoista asiakkailleen esineitä, tarvittaessa eri puolilta maailmaa. Nyt Lehtokorpi on kiipelissä, venäläinen Oleg Ivanov janoaa kostoa.

Antiikki & design -lehden päätoimittajana työskentelevä Saukkola nivoo yhteen 1930-luvun Espanjan tapahtumia ja nykyaikaa ja sijoittelee tekstiin paljon tiedonjyviä alaltaan. Tykkään. Kirjan juonirakenne on näppärä, mutta se kärsii samasta kuin sarjan avannut edellinen osa: omiin silmiini luksusbrändien nimiä tiputellaan kiusallisen tiuhaan, samoin kliseisiä adjektiiveja.

Luin silti kirjan melkein yhdeltä istumalta, se vei minut paitsi Espanjaan, myös Dohaan, Dubliniin, Venetsiaan... ja lukemattomien luksushotellien vaahtokylpyihin. Irrotti kyllä arjesta.

Pirkko Kotirinta

Poliisi on äijä eläkkeelläkin

Kari Levola: Iltatuulen viesti. Robustos. 158 s. ★★

Eläköitynyt poliisi Raistola totuttelee elämään ilman rikoksia ja niiden ratkomista. Poliisipäällikkönä työskentelevä Hannele-vaimokaan ei suostu tuomaan töitä kotiin.

Osa Raistolan sopeutumisprosessia uuteen elämään on aamuinen vesijuoksu muiden seniorien kanssa. Liikuntaharrastus sähköistyy kun uimahallista löytyy kuollut mies – ja pian toinenkin.

Iltatuulen viesti on tuotteliaan kirjailija Kari Levolan neljäs Raistola-dekkariparodia. Raistola on hahmona kutkuttava sekoitus itsestään liikoja luulevaa huulenheittäjää sekä nuoremmista ihmisistä ja nykyajasta helposti ärtyvää eläkepoliisia.

158-sivuinen kirja jää kuitenkin torsoksi. Kirjan rikokset, niiden selvittely ja pahishahmot kärsivät uskottavuusvajeesta, kun fokus on vauhdin ylläpidossa. Iltatuulen viestin kantava voima onkin minäkertoja Raistolan leukailu, joka jauhaa takuuvarmasti ilman stipluja.

Miska Rantanen

Taas yksi suomalainen

Milka Hakkarainen: Maa kauhein isien. Myllylahti. 350 s. ★★★

Suomalaiset ja ruotsalaiset dekkarit ovat tuttuja ja suosittuja, kun taas ruotsinsuomalainen rikoskirjallisuus lienee useimmille vieraampaa.

Kymmenen vuotta Ruotsissa asuneen Milka Hakkaraisen Maa kauhein isien jatkaa Ei verta rantaa rakkaampaa -debyytin päähenkilöiden tarinaa.

Suomalaisen identiteettinsä kanssa kipuileva poliisi Jani Peranto ja kirjailijan itsensä tavoin aikuisena Ruotsiin muuttanut toimittaja-rikoskirjailija Rosa Riemunen päätyvät tällä kertaa suomalaistaustaisen rikollisliigan jäljille, ja mutkia ja yllätyksiä riittää.

Tarina etenee nopeasti kohtauksesta toiseen kuin tv-dekkarisarjan käsikirjoitus, ja Hakkarainen avaa aiempia tapahtumia, joten hahmojen taustaan pääsee kiinni.

Ruotsinsuomalaisen yhteisön ja kielenkäytön kuvaus on kirjan suola. Dokaaminen ja vanhojen suomalaisten iskelmien kuuntelu voi kuulostaa täällä vanhassa maassa kliseeltä, mutta Hakkarainen tietää mistä kirjoittaa. Todisteita musiikkimausta voi käydä etsimässä aiemmin Sisuradiona tunnetun Sveriges Radio Finskan soittolistoilta.

Ilkka Mattila

Psykologi ja karmivat potilaat

Camilla Grebe, Åsa Träff: Levoton mieli (Någon sorts frid). Suom. Markus Myllyoja. Gummerus. 368 s. ★★★

Moneen kertaan palkittu dekkaristi Camilla Grebe on toiselta ammatiltaan liikkeenjohdon konsultti. Hän teki läpimurtonsa vuonna 2015 Ruotsissa julkaistulla Kun jää pettää alta -romaanilla (suom. Sari Kumpulainen 2017), mutta rikosromaanien kirjoittamisen hän aloitti jo vuonna 2009 yhdessä siskonsa, psykologi Åsa Träffin kanssa.

Vasta nyt häneltä suomennettiin Träffin kanssa tehdyn Siri Bergman -sarjan ensimmäinen osa, Levoton mieli.

Greben myöhemmistä kirjoista innostuneelle siinä on vähän harjoituskappaleen makua. Nuori, hiljattain leskeksi jäänyt psykologi Siri Bergman ei ole dekkarin päähenkilönä ainakaan vielä ensimmäisessä osassa kovin särmikäs, vaikka psykologin työn tarkka kuvaus tuo kirjaan kiinnostavan kulman.

Mysteerijuonen puolella lukijalle oikein tyrkytetään erilaisia mahdollisia syyllisiä hermostuttavista potilaista ja kollegoista, eikä loppuratkaisu onnistu tarjoamaan oivalluksia. Sujuvasti kirjoitettua kirjaa lukee silti ilokseen, ja Ruotsissa ilmeisesti suositusta sarjasta julkaistiinkin viisi osaa.

Aino Miikkulainen

Lumikaaos saartaa islantilaisen maatilan

Ragnar Jónasson: Sumu (Mistur) Suom. Oona Nyström. Tammi s. 262 ★★★

Kuvittele erittäin syrjäinen maatila Islannissa keskellä pimeintä vuodenaikaa. On joulu. Alkaa pyryttää lunta, yhä vain kovempaa ja kovempaa, kunnes ainoa tilalle johtava tie peittyy kinoksiin. Radio lakkaa kuulumasta, sähköt menevät poikki ja puhelinyhteyskin katkeaa.

Ollaan kilometrien päässä lähimmästä kaupungista, täysin eristäytyneenä. Siinä islantilaisen rikoskirjailijan ja juristin Ragnar Jónassonin Sumun keskeisin tapahtumapaikka.

Lukija imaistaan klaustrofobisiin tunnelmiin kaiken alleen peittävän lumimyräkän vyöryessä päälle. Viikkojen päästä maatilan omistajat löytyvät kuolleina.

Mystiseltä tuntuvan tapauksen saa tutkittavakseen rikosetsivä Hulda Hermannsdóttír, jota varjostaa hyvin tuore oman elämän tragedia.

Tapahtumien keskipisteessä on lumikaaoksen keskellä joulua viettävä pariskunta. Tarinankerronta on vahvaa ja intensiivistä. Sen sijaan Hulda jää aika etäiseksi hahmoksi, eikä häneen tai hänen tarinaansa ehdi pahemmin kiintyä. Huldan tragediankin käsittely jää jotenkin ylimalkaiseksi.

Selitys on kaiketi se, että Sumu on Jónassonin Hulda-sarjan kolmas osa (aiemmat osat ovat Pimeys ja Saari). Huldan tarinaa on trilogiassa keritty auki takaperin, ja tässä kolmannessa osassa lukijalle paljastuu viimein, mikä on se tragedia, joka on varjostanut Huldan elämää vuosikymmenet. En tiennyt aiemmista osista ennen kuin aloin lukea Sumua, joten ihmekös tuo, jos Huldan hahmo ei kolahtanut niin vahvasti.

Riitta Koivuranta

Kuhala seikkailut Helsingissä

Markku Ropponen: Kuhala ja kaimaanin hymy. Tammi. 352 s. ★★

Markku Ropposen luoma jyväskyläläinen yksityisetsivä Otto Kuhala on selvitellyt konnuuksia jo vuodesta 2002 lähtien. Kuhala ja kaimaanin hymy on sarjan 19. osa. Vaikka sarjan tarinat ovat itsenäisiä, aiempia Kuhala-kirjoja lukematon pääsee kärryille päähenkilöstä ja hänen aiemmista seikkailuistaan, sillä viittauksia yksityisetsivän henkilöhistoriaan riittää.

Kaimaanin hymy käynnistyy, kun Kuhala saa toimeksiannon Sumiaisissa sijaitsevan Housunkannatinmuseon hoitajalta, joka on joutunut kiristyksen uhriksi. Museonhoitaja ei ole kuka tahansa velvoitetyöllistetty vaan suojeluohjelmassa entisiä rikostovereitaan pakoileva kassakaappispesialisti.

Seuraa kohtalokkaan naisen tapaaminen, murha, tai oikeastaan kaksi. Välillä Kuhalaa ahdistelee lauma villisikoja, toisinaan uhkaavan tuntuiset ammatti- ja taparikolliset.

Ropponen osaa pitää vauhdin yllä ja läppäkoneen päällä, tosin koherentin tarinan kustannuksella. Veijaridekkaristille se sallitaankin.

Pääkaupunkikuvauksissa puusilmäinen helsinkiläinen ynähtää muutaman epätarkkuuden kohdalla, mutta ne eivät vaivaa häiriöksi saakka.

Miska Rantanen

Sympaattinen rikoskomisario palaa juurilleen

Ann Cleeves: Lokin huuto (The Long Call). Suom. Annukka Kolehmainen. Karisto. 350 s. ★★★

Miten nautinnollista onkaan tarttua dekkariin, jota lukiessa tietää koko ajan olevansa erittäin varmassa kyydissä. Kokenut ja palkittu brittikirjailija Ann Cleeves rakentaa jälleen yhden täyteläisen maailman ja henkilögallerian brittiläisen pikkukaupungin ytimeen uuden romaanisarjan aloittavassa Lokin huuto -dekkarissa.

Rauhallisesti etenevän tarinan keskushahmo on juurilleen palannut sympaattinen rikoskomisario Matthew Venn. Vuosia sitten tiukan uskonnollisesta yhteisöstä eronnut Venn joutuu vastentahtoisesti tekemisiin tuohon yhteisöön kuuluvien vanhojen tuttaviensa kanssa. Näyttää nimittäin siltä, että rannalta löytynyt murhattu mies sekä paikallinen taiteilijoille ja aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettu päivätoimintakeskus kietoutuvat jollain kummallisella tavalla tähän uskonyhteisöön.

Alkuperäiskielellä vuonna 2019 ilmestyneestä dekkarista on ehditty tehdä jo neliosainen tv-sarjakin, jota esitetään Suomessa (Yle Areena) nimellä Kahden joen välissä. Ann Cleevesin aiemmista dekkareista on tehty suositut tv-sarjat Vera Stanhope tutkii ja Shetlandsaarten murhat.

Riitta Koivuranta