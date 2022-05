Näytellystä Alan Wake -tv-sarjasta on puhuttu ainakin vuodesta 2018.

Yhdysvaltalainen kaapeli-tv-kanava AMC on hankkinut suomalaisen Alan Wake -videopelin tv-sarjaoikeudet.

Asiasta kertoi suomalaisen pelistudion Remedy Entertainmentin luova johtaja ja alkuperäisen Alan Waken (2010) pääkäsikirjoittaja Sam Lake pelin 12-vuotissyntymäpäivämuisteluissa viime viikon torstaina.

”AMC, se ihana, ihana, kertakaikkisen nerokkaiden tv-sarjojen koti on ostanut Alan Waken oikeudet”, Lake sanoi.

”Olemme tehneet yhteistyötä, jotta tv-sarja todella syntyisi. Muuta kerrottavaa ei tällä erää ole, mutta tietenkin ilmoitamme, kun jotain julkistettavaa on.”

Näytellystä Alan Wake -tv-sarjasta on puhuttu ainakin vuodesta 2018. Silloin Variety-lehti uutisoi, että Alan Wakesta oli kehitteillä tv-sarja pääkäsikirjoittajanaan Legionista ja Cloak & Dagger -tv-sarjoista tunnettu Peter Calloway.

Alan Waken narratiivi noudatti aikoinaan nimenomaan tv-sarjoista tuttua sarjarakennetta ja siinä oli vahva Hämärän rajamailla -tunnelma, osin jopa twinpeaksmainen surrealismi.

Remedy julkaisi pelistä viime vuoden loppupuolella remasteroidun version ja ilmoitti vähän myöhemmin myös, että Alan Wake 2 on tekeillä ja ilmestyy vuonna 2023. Jatko-osan luvataan olevan enemmän selviytymiskauhua kuin alkuperäisen pelin.

AMC puolestaan on tunnettu muun muassa Mad Men, Breaking Bad, Better Call Saul ja The Walking Dead -tv-sarjoistaan. Kolme ensin mainittua ovat myös kriitikkojen rakastamia ja useaan kertaan palkittuja.

The Walking Dead puolestaan perustuu samannimiseen sarjakuvaan, joten Alan Wake saa AMC:stä luontaisen kodin, jos tv-sarja todella toteutuu.

Myös laatusarjoistaan tunnettu HBO kokeilee ensimmäistä kertaa tv-sarjan tekemistä videopelistä. Palkitusta The Last of Us -pelistä kuvataan tv-sarjaa parhaillaan Kanadan Calgaryssa. Tv-sarjan on määrä ilmestyä ensi vuonna.

