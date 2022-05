Cannesin elokuva­juhlien odotetaan herättävän henkiin nuutuneen kinokentän – kuumin elokuva on uusi Top Gun

Cannesin elokuvajuhlat käynnistyvät tiistaina. Mukana on tuttuja nimiä elokuvamaailman huipulta Tom Cruisesta ja Kristen Stewartista alkaen.

Cannes

Elokuvajuhlat käynnistyvät tänään tiistaina Cannesissa leppeässä kesäsäässä. Festivaalin kuumin elokuva on varsinaisen kilpailun ulkopuolella esitettävä Top Gun: Maverick.

Tom Cruisen esittämän laivastopilotin varaan rakennettu elokuva esitetään heti festivaalin toisena päivänä, mikä kääntää viihdemedian katseet kohti Ranskan Rivieraa, sillä Cruise on paikalla.

Suomesta esillä on tapahtuman vähäisemmälle huomiolle jäävässä sivusarjassa eli kriitikoiden viikolla esitettävä Metsurin tarina. Mikko Myllylahden ohjaaman ja kirjoittaman elokuvan ensi-ilta on torstaina.

Pohjoismaisittain odotetuin uutuus on kuitenkin Ruotsin Ruben Östlundin Triangle of Sadness, jossa ennakkotietojen mukaan seurataan varakkaiden, kauniiden ja rohkeiden luksusristeilyä Kreikan saaristossa.

Festivaali viettää 75. juhlaansa, mikä entisestään lisää kiinnostusta tarkastella ohjelmiston tasapuolisuutta. Vetäjät johtaja Thierry Fremaux’ta myöten ovat saaneet selitellä festivaalin alla sekä naistekijöiden että mustien ohjaajien vähäistä edustusta kilpasarjassa tänäkin vuonna.

Odotetuimpien Cannes-elokuvien listalle voi nostaa Östlundin lisäksi ranskalaisen Claire Denis’n uutuuden, jossa amerikkalainen ja britti tapaavat ja rakastuvat Nicaraguassa sandinistihallinnon alkutaipaleella, sekä Kelly Reinhardtin elokuvan Showing Up, jossa keskeisessä roolissa kipuilevana taiteilijana näyttelee Michelle Williams.

Veteraaniohjaaja David Cronenberg on etukäteen ilmoittanut, että hänen Crimes Of The Future -elokuvansa tulee järkyttämään katsojia. Elokuvassa näyttelevät muiden muassa Viggo Mortensen sekä Kristen Stewart.

Kilpailujen ulkopuolella esitetään dokumentit David Bowiesta sekä Jerry Lee Lewisistä. Jälkimmäisessä muusikkomuotokuvassa ohjaajan paikalla on istunut Ethan Coen, joka edelliset vuosikymmenet teki elokuvia yhdessä veljensä Joel Coenin kanssa.

Odotukset Cannesin juhlan onnistumiselle ovat poikkeuksellisen korkealla, sillä vuonna 2020 festivaali peruttiin kokonaan koronapandemian keskellä, ja vielä vuonna 2021 juhlittiin samasta syystä normaalia vaisummin.

Nyt festivaali on siis palaamassa ”normaaliin”. Odotukset voivat olla jopa liian korkealla, sillä vaikka Cannes on vuosikymmeniä toiminut kansainvälisen elokuvan uutuuksien keskeisenä näyteikkunana, ei edes Cannesin kokoinen festivaali voi silti yksin kirkastaa elokuvateatterien näkymiä ja palauttaa katsojien uskoa elokuvissa käymisen ihanuuteen.

Cannes on viime vuosina markkinapaikkana myös muuttanut muotoaan: striimerit eli suoratoistopalvelut ovat kahmineet indie-elokuvien oikeuksia itselleen ohi festivaalin, joten Cannesin tarjonta ja ohjelmiston yllätykset ovat samalla hieman kärsineet.

Festivaalin avajaiselokuvana nähdään ranskalaine zombie-elokuva nimeltä Coupez!, joka nousi aiemmin otsikoihin, sillä elokuvan aiemman Z-nimen koettiin viittaavan Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan.

