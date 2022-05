Tämän hetken parhaisiin pop­yhtyeisiin kuuluva Florence and the Machine julkaisi hienon levyn, jonka pitää kasassa laulajan mieletön ääni

Dance Fever -levyn innoittajana on toiminut tanssimaniaksi kutsuttu, 1300-1600-luvuilla Euroopassa tavattu ilmiö. Ihmisjoukot tanssivat ja vääntelehtivät holtittomasti ja pakonomaisesti jopa päiväkausien ajan.

Florence and the Machine keikalla Las Vegasissa 15. toukokuuta 2022.

Pop / Albumi

Florence and the Machine: Dance Fever. Polydor. ★★★★

Kun mietitään 2010-luvun tärkeimpiä popyhtyeitä, englantilaisen Florence Welchin johtamaa Florence and the Machinea ei voi olla ohittamatta.

Bändi on nauttinut vuosien aikana niin kaupallisesta menestyksestä kuin kriitikoiden kehuistakin. Se on kiertänyt massiivisilla kiertueilla ympäri maailmaa, ja suomalaisille bändi on tuttu Flow-festivaalilta sekä Ruisrockista. Ensimmäiseen näistä se on tulossa pääesiintyjäksi tänäkin kesänä.

Vaikka viime vuosina ei ole ollut pulaa taidokkaista indie pop -yhtyeistä, Florence and the Machine on silti poikkeuksellisen hieno bändi. Se on toistuvasti onnistunut aiheuttamaan kappaleillaan herkistymisen tunteen, johon suurimmalla osalla on vaikeuksia päästä koskaan.

Erityisesti yhtyeen kaksi ensimmäistä levyä Lungs (2009) ja Ceremonials (2011) ovat omissa kirjoissani hyvin lähellä täydellistä popalbumia.

”Voimakappaleesta” on tullut niin ylikäytetty termi, että sitä haluaisi mielellään välttää, mutta Florence and the Machinen parhaimmat kappaleet ovat juuri niitä: täydellisiä voimakappaleita, sellaisia kuin Dog Days Are Over, You’ve Got the Love ja Shake It Out.

Avainroolissa tässä on erinomaisten sävellysten ja sanoitusten lisäksi Welchin mieletön ääni.

Viime perjantaina Florence and the Machine julkaisi uuden levynsä Dance Fever. Olosuhteiden pakosta siitä tuli yksi monista ”korona-ajan albumeista”.

Maaliskuussa 2020 Welch asui New Yorkissa ja kirjoitti kappaleita parinaan Jack Antonoff, joka tunnetaan yhteistyöstään muun muassa Lorden ja Lana Del Reyn kanssa. Sitten maailmanlaajuinen pandemia pakotti Welchin palaamaan kotimaahansa ja pysymään suurimmaksi osaksi Lontoossa. Levyn loppuosan hän viimeisteli Glass Animals -yhtyeestä tutun Dave Bayleyn kanssa.

Pandemia-aikana Welch joutui eroon kiertueista, keikkaelämästä – ja tanssimisesta. Kuin sattumalta hän oli jo aiemmin kiinnostunut oikeasta, 1300–1600-luvuilla Euroopassa esiintyneestä ilmiöstä, jota kutsuttiin tanssimaniaksi. Siinä ihmisjoukot alkoivat tanssia ja vääntelehtiä villisti, holtittomasti ja pakonomaisesti, jopa päiväkausien ajan.

Innoittajana toiminut ilmiö näkyy konkreettisesti sekä levyn nimessä että Choreomania-nimisessä kappaleessa.

Dance Fever ei ole missään nimessä villi diskolevy. Welch itse on kuvannut sitä ”14 kappaleen mittaiseksi saduksi” ja sanonut saaneensa levylle inspiraatiota sellaisilta nimiltä kuin Nick Cave ja Iggy Pop.

Ennen kaikkea levy tuntuu olevan perusteellinen sukellus Welchin henkilökohtaiseen mielenmaisemaan muutaman viime vuoden ajalta. Kappaleissa kuuluu sekä korona-ajan elämä että menestyneen muusikon ahdistus.

Edellisten levyjen tapaan yksi kantava teema on rakkaus ja rakastamisen vaikeus, mitä käsitellään pisteliään hyvin esimerkiksi kappaleilla Girls Against God, My Love ja The Bomb.

Haastatteluissa 35-vuotias laulaja on puhunut avoimesti siitä, miten on alkanut miettiä, tuleeko hänelle sopivaa hetkeä hankkia lapsia ja miten paljon helpompaa perheen perustaminen olisi miespuolisena muusikkona.

Sama teema nousee pinnalle heti levyn avauskappaleen ensimmäisessä säkeistössä.

”We argue in the kitchen about whether to have children. About the world ending and the scale of my ambition", Welch laulaa King-nimisellä kappaleella, jonka kertosäkeessä hän toistelee ”I am no mother, I am no bride, I am king” ennen kuin pääsee avaamaan äänensä valtaisaan ”oooooh”-huutoon.

Tässä mielessä Dance Fever ei yllätä. Levyn parasta antia on jälleen kerran Welchin upea ääni. Välillä korkeuksiin nousevaa laulua uppoutuu kuuntelemaan niin perusteellisesti että unohtaa kokonaan, mitä Welch oikeastaan kappaleissaan sanoo.

Welchin laulu sitoo kokonaisuuden onnistuneesti yhteen, koska muuten levy tuntuu hetkittäin hajanaiselta. Useammankin kuuntelun jälkeen siitä on vaikea muodostaa yksiselitteistä kokonaiskuvaa.

Tähän yksi iso syy on todennäköisesti se, että levy jakautuu kahtia Antonoffin ja Bayleyn kanssa tuotettujen biisien välille. Siksi Dance Fever ei ole Florence and the Machinen parasta antia, vaikka on erittäin hyvä poplevy.

Parhaimmillaan levy on nopeatempoisissa kappaleissa, joiden tahtiin todennäköisesti ensi kesän festariyleisöt pomppivat valtoimenaan. Niidenkään tunnelma ei ole riemukas tai hilpeä, vaan ennemminkin pandemia-aikaan sopivasti vähän ahdistava.

Singleinä julkaistut My Love ja Free ovat kappaleita, joiden pariin uskon palaavani tulevina vuosina samalla tavalla kuin aiempiin Florence and the Machine -klassikoihin.

Kriitikon valinnat: Mahdollinen vuoden levy ja viisuvoittajan luomisen tuska

Hip hop / Albumi

Kendrick Lamar: Mr. Morale & the Big Steppers. Top Dawg Entertainment / Aftermath. ★★★★★

Yllätyn suuresti, jos vuoden lopussa parhaista levyistä keskustellessa yksi puheenaiheista ei ole Kendrick Lamarin levy Mr. Morale & the Big Steppers.

Kendrick Lamar kuuluu sukupolvensa taitavimpiin muusikoihin, mistä kertoo muun muassa se, että hän voitti edellisellä Damn-albumillaan Pulitzer-palkinnon, mihin ei ole aiemmin pystynyt kukaan klassisen musiikin tai jazzin ulkopuolelta.

Damnista on kulunut viisi vuotta, ja nyt Lamar on saanut pitkään ja hartaasti valmistelemansa levyn valmiiksi. Pituutta albumilla on vanhanaikaisen tupla-cd:n verran: levy on Spotifyssakin virallisesti jaettu kahteen puoleen.

Epäilemättä osalle kriitikoista tuplalevyllä on myös tuplaten liikaa asioita, koska Lamar on yhdistänyt 73 minuuttiin kaiken mahdollisen. On eri tyylejä popista ja r&b:stä tiukkaan räppiin. On hurja määrä vierailijoita, kuten Portisheadin laulaja Beth Gibbons ja poliittisesti vähintäänkin arveluttava, pahoinpitelystä tuomittu Kodak Black. On järisyttävä määrä isoja teemoja: omat henkilökohtaiset traumat, transsukupuolisten sukulaisten kokemukset, raivokkaaksi riidaksi yltyvä parisuhde (Eminemin Kim-kappale on kohdannut vihdoin voittajansa We Cry Together -biisissä) — ja tietenkin kaikki nykypäivän trendiaiheet cancel-kulttuurista lähtien.

Hetkittäin Mr. Morale & the Big Steppersiä kuunnellessa ärsyttää, koska taiteilijuutensa kanssa taisteleva Lamar on yrittänyt niin paljon. Ärsytys painuu silti taka-alalle. Tällä levyllä liiallisuuskin huvittaa hyvällä tavalla. Huikeaksi taideteokseksi kääntyvää levyä on pakko ihailla.

Maailmasta on vaikea keksiä montaa populaarimuusikkoa, jotka pystyisivät tällä hetkellä tekemään yhtä kiinnostavan kokonaisuuden. Kanye Westin viimeaikaiset yritykset tuntuvat väsyneiltä tähän verrattuna.

Rock / Single

Måneskin: Supermodel. Sony Music. ★★

Viime vuoden Euroviisujen voittajalle Måneskinille 12 viime kuukautta ovat olleet hurjaa aikaa. Yhtye on noussut niin suureen kansainväliseen suosioon, että viisuvoittajista verrokkikohtia pitää hakea Abbasta saakka. Sopivasti viisufinaalin alla yhtyeeltä julkaistiin uusi single Supermodel. Los Angelesissa Max Martinin kaltaisten huipputuottajien kanssa puristetusta biisistä huokuu luomisen tuska, eikä hyvällä tavalla. Damiano Davidin laulusuorituksessa ei ole edelleenkään mitään valittamista, mutta Smells Like Teen Spiritistä kauniisti sanottuna inspiroitunut kappale tuntuu varsin yhdentekevältä.

Rap / Single

Gasellit: Pakko relaa ennen kun mä delaan. Sony Music. ★★

Toissa viikolla Emma-gaalassa vuoden rap / r&b -palkinnolla palkittu Gasellit alkaa olla samassa pisteessä kuin aiemmin samoja palkintoja pokannut JVG. Edessä lienee luonteva siirtymä popkategorian puolelle, koska niin selvää popräppiä on Pakko relaa ennen kun mä delaan, yhtyeen ensimmäinen single viime vuonna julkaistun Zen-levyn jälkeen. Biisi jatkaa edellisen levyn teemoja, eli menestyspaineiden ja stressin käsittelyä. Kesän alla julkaistu letkeä biisi uponnee terassikansaan ja voi olla jopa kesähitti, mutta riimeiltään ja sävellykseltään se jää harmillisen kauas Gasellien parhaista kappaleista.