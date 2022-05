Brittiläisen käsikirjoittaja-tuottajan Charlie Brookerin luoma Black Mirror nousi muutamassa vuodessa yhdeksi puhutuimmista tv-sarjoista. Sarja on myös voittanut kuusi Emmyä, joista kaksi parhaasta tv-elokuvasta.

Valtavan suosion saavuttanut, scifiä, tulevaisuusdystopiaa ja draamaa yhdistelevä Black Mirror palaa, kertoo Variety. Netflix on ilmeisesti käynnistänyt antologiasarjan kuudennen tuotantokauden valmistelun, ja Varietyn lähteiden mukaan roolitus on parhaillaan käynnissä.

Kuudennella kaudella tulee ilmeisesti olemaan enemmän jaksoja kuin kesällä 2019 julkaistulla viidennellä kaudella, joka koostui vain kolmesta jaksosta. Kausi tulee olemaan vielä aiempia elokuvallisempi, ja jokaista jaksoa tullaan tuottamaan omana elokuvanaan. Myös edellisten kausien jaksot olivat usein yli tunnin mittaisia.

Brittiläisen käsikirjoittaja-tuottajan Charlie Brookerin luoma Black Mirror nousi muutamassa vuodessa yhdeksi puhutuimmista tv-sarjoista. Sarja on myös voittanut kuusi Emmyä, joista kaksi parhaasta tv-elokuvasta (jaksot USS Callister ja San Junipero).

Black Mirrorin ensimmäiset kaudet (vuosina 2011–2014) tehtiin brittiläiselle Channel 4 -kanavalle, jolloin se ei ollut vielä kansainvälinen jättimenestys vaan pienemmän katsojajoukon suosiota nauttiva sarja, jonka jaksoja kriitikot ylistivät. Jättisuosio alkoi, kun Netflix osti sarjan oikeudet ja julkaisi kolmannen kauden syksyllä 2016.

Vuodenvaihteessa 2018–2019 tekijät yllättivät taas: viidennen kauden sijaan Netflixissä julkaistiin Black Mirror: Bandersnatch -niminen interaktiivinen elokuvateos.

Se on kuin elokuvan ja videopelin yhdistelmä: tarina etenee sen mukaan, millaisia ratkaisuja katsoja tekee, ja tarinalla on useita eri loppuja riippuen siitä, millaisia päätöksiä katsoja on elokuvan aikana tehnyt.

Bandersnatch oli uudenlainen kokeilu viihdeteollisuudessa, ja vaikka tarinaa arvosteltiin yksioikoisuudesta, saivat villi idea ja kokonaisuuden toteutus innostuneen vastaanoton.

Black Mirrorin kuudennen kauden tuottaa Charlie Brookerin ja Annabel Jonesin Broke & Bones, ja he tekivät varsin rahakkaan, useamman vuoden sopimuksen Netflixin kanssa. Aiemmat kaudet he tuottivat House of Tomorrow -yrityksessään, joka oli tuolloin osa Endemol Shine UK -mediayhtiötä ja jonka ranskalainen Banijay Group sittemmin osti.

Brooker ja Jones lähtivät House of Tomorrow’sta tammikuussa 2020, mutta oikeudet Black Mirroriin jäivät Endemol Shinelle – ja kuuluvat nyt siis Banijay Groupille. Fanit ovatkin pelänneet sarjan päättyneen siihen, mutta nyt Netflix ja Banijay ovat ilmeisesti saaneet aikaiseksi sopimuksen, joka mahdollistaa ainakin yhden uuden tuotantokauden.

Netflix ja Banijay Rights kieltäytyivät kommentoimasta uutista Varietylle.

