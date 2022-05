Palkinnot myönnetään tunnustuksena kirjailijan tähänastisesta tuotannosta sekä työstä suomalaisen kirjallisuuden hyväksi. Molemmat palkinnot ovat 10 000 euron arvoisia.

Suomen Kirjailijaliitto jakoi lauantaina 125-vuotisjuhlansa yhteydessä vuotuiset tunnustuspalkintonsa. Kirjailijaliiton tunnustuspalkinnon sai kirjailija Maarit Verronen ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden Tirlittan-palkinnon kirjailija Harri István Mäki.

Palkinnot myönnetään tunnustuksena kirjailijan tähänastisesta tuotannosta sekä työstä suomalaisen kirjallisuuden hyväksi. Molemmat palkinnot ovat 10 000 euron arvoisia.

Verrosen (s. 1965) laajaan tuotantoon kuuluu romaaneiden ja novellikokoelmien lisäksi useita matka- ja tietokirjoja, jotka kertovat asioista, joista ei yleensä näissä genreissä kirjoiteta.

Palkintoperusteissa Verrosta kiitetään hänen taidostaan tarkastella ympäröivää todellisuutta, yhteiskuntaa ja yksittäistä ihmistä yhdistämällä arkiseen outoutta. Kaunokirjallisessa ilmaisussaan hän hallitsee sujuvasti maagisen realismin, tieteiskirjallisuuden, dystopian ja nyrjähtäneen arkirealismin.

Mäki (s. 1968) on tehnyt monipuolisen uran lasten- ja nuortenkirjailijana. Lisäksi hän on kirjoittanut draamaa, selkokirjoja sekä romaaneja aikuisille. Osan teoksistaan hän on myös itse kuvittanut.

Mäen tuotannossa korostuvat vetävät seikkailut, hauskat ja nopeat käänteet sekä eläinhahmot. Teosten keskeisiä teemoja ovat ystävyys, ihmisyys ja tila olla erilainen. Monista hänen hahmoistaan on tullut tärkeä osa suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kuvastoa, palkintoperusteissa kirjoitetaan.

Oman kirjoittamisensa ohella Mäki on opettanut luovaa kirjoittamista ja sanataidetta kymmenille – jollei sadoille kirjoittajille. Mäkeä on kouluttajana kiitetty innostavaksi ja laajasti lukeneeksi.

Kirjailijaliiton tunnustuspalkintoa on jaettu vuodesta 1949 ja Tirlittan-palkintoa vuodesta 1993 lähtien.