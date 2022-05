Sherlock-sarjan kirjoittajan Steven Moffatin uutuus The Time Traveller’s Wife perustuu menestysromaaniin, joka tuntuu asetelmaltaan jo täysin vanhentuneelta

Henry matkustaa ajassa vasten tahtoaan, ja vaimo Claire odottelee häntä kotona kuin Penelope Odysseustaan.

Steven Moffat on aikamme suuria tv-hahmoja. Hänen maagisesta kynästään on syntynyt ennen kaikkea uuden ajan Sherlock-sarja yhdessä Mark Gatissin kanssa sekä pitkä rupeama Doctor Who -sarjaa.

Sherlockin (2010–2017) jälkeen Moffatilla ei kuitenkaan ole oikein sujunut. Dracula-minisarja oli kunnianhimoinen yritys, joka lässähti ja unohtui.

Nyt Moffat palaa vanhaan suosikkiromaaniinsa, Audrey Niffeneggerin Aikamatkustajan vaimoon, johon hän on jo kertaalleen viitannutkin Doctor Whon jaksossa. Niffeneggerin esikoisromaani on vuodelta 2003, ja se nousi oitis kansainväliseen menestykseen. Siitä tehtiin elokuvakin vuonna 2009.

Romaanin ja Moffatin kirjoittaman sarjan lajityyppi häilyy scifin ja romantiikan välimaissa. Sarjan toinen päähenkilö Henry matkustaa ajassa vasten tahtoaan mutta ei lähde koskaan kovin kauas vaan hyppelehtii omassa elämässään eri ikäkausissa, joskus myös kohdaten itsensä. Hän tupsahtaa uusiin paikkoihin aina alasti.

Vaimo Claire taas odottelee häntä kotona kuin Penelope Odysseustaan, mutta hänetkin kohtaamme monessa eri iässä. Yhteinen taival alkaa Claren lapsuudesta, jolloin aikuinen Henry ilmaantuu keskelle hänen leikkejään.

Moffatilta on jäänyt huomaamatta, että The Time Traveler’s Wifen perusasetelma on päässyt parinkymmenen vuoden aikana oleellisella tavalla vanhentumaan. Kiinnostaako varsinkaan nuoria naisia enää tarina, jossa nainen todellakin vain odottaa miestään, koko elämänsä?

The Time Traveler’s Wife on auttamatta sovinnainen, vaikka ajassa seikkaileminen rikkookin perinteistä dramaturgiaa. Henry on miehinen mies, joka käyttää matkoillaan myös väkivaltaa. Äidin julmaa kuolemaa pyöritetään uudelleen ja uudelleen.

Aikuinen Clare kiukuttelee mustasukkaisuuttaan, kun hän tajuaa, että Henryllä on ollut muitakin naisia. Samalla kuitenkin hän on Henrylle se ainoa ihminen, joka ymmärtää tämän erityistä ominaisuutta. Tässä varsinkin piilee ärsyttävä ristiriitaisuus. Clarelta odottaisi kypsempää käytöstä.

Pohjimmiltaan tarinassa on kyse pitkästä liitosta ja suuresta rakkaudesta. Miten liitto kestää ihmisen eri elämänvaiheet ja aikatasot, jotka ovat tavallaan koko ajan läsnä? Vastaukset ovat enimmäkseen muka-syvällistä filosofointia.

Näyttelijöille The Time Traveler’s Wife on melkein mahdoton tehtävä, kun roolihahmot ovat ihan säpäleinä, eivätkä Rose Leslie ja Theo James siitä suoriudukaan. Rose Lesliellä on rasittava tapa ylinäytellä kasvoillaan ja ilmeillään, ja tässä ne korostuvat vielä erityisen paljon. Clare ja Henry eivät herää eloon vaan jäävät keinotekoisen rakennelman osasiksi.

The Time Traveler’s Wife, HBO Max.