Tämän vuoden numerossa tehdään myös suomalaista historiaa, sillä Lotta Hintsa pääsi mukaan ensimmäisenä suomalaisena.

Huippumalli ja ravitsemusterapeutti Maye Musk on aiemmin valittu vanhimpana ihmisenä koskaan myös amerikkalaisen CoverGirl-kauneusyhtiön brändilähettilääksi.

Jo vuosikymmeniä ammattimallina työskennellyt huippumalli Maye Musk on tehnyt historiaa: hän on 74-vuotiaana vanhin Sports Illustrated -lehden uimapukunumeron kannessa esiintynyt ihminen. Asiasta kertoo muun muassa The Los Angeles Times.

Musk on yksi neljästä naisesta, jotka saivat tänä vuonna oman kannen perinteikkääseen uimapukunumeroon. Muut ovat sosiaalisen median vaikuttaja Kim Kardashian, laulaja Ciara ja nouseva malli Yumi Nu.

Sports Illustrated on 1950-luvulta lähtien ilmestynyt yhdysvaltalainen urheilulehti. Se tunnetaan erityisesti 1960-luvulta lähtien julkaistusta vuosittaisesta uimapukunumerostaan.

Numero esittelee urheilijoita, julkisuuden henkilöitä sekä ammattimalleja uima-asuissa. Numeron on sanottu tehneen esimeriksi bikineistä yleisesti hyväksytyn ja suositun vaatekappaleen.

Uimapukunumero on ollut monena vuonna maailman luetuin lehden numero: lukijoita on ollut parhaimmillaan 60 miljoonaa.

Sports Illustrated on pyrkinyt viime aikoina lisäämään monimuotoisuutta sivuillaan. Esimerkiksi kaksi vuotta sitten lehden uimapukunumerossa oli mukana ensimmäistä kertaa transsukupuolinen malli.

Tämän vuoden kannessa esiintyneellä Maye Muskilla on viesti kaikille naisille.

Hän haluaa valaa uskoa naisiin, jotka suotta häpeilevät uimarannoilla ja yrittävät peitellä itseään.

”Me ujostelemme vartaloitamme rannalla, mutta miehet vain kävelevät ympäriinsä ja näyttävät hirveiltä. Eivätkä he välitä”, hän sanoi People-lehdelle.

”Minusta meidänkään ei pitäisi välittää niin paljon”, Musk jatkoi.

Maye Muskilla on takanaan mittava ura ammattimallina, sillä hän aloitti mallin työt jo 15-vuotiaana. Kanadalais-eteläafrikkalainen Musk on myös ravitsemusterapeutti. Hänen poikansa on miljardööri Elon Musk.

Viime vuosina Maye Musk on nähty aikakauslehtien kansissa ympäri maailmaa, myös Suomessa. Esimerkiksi viime lokakuussa hän poseerasi Gloria-lehdessä.

Maye Musk esitteli värikästä muotia lokakuun 2021 Gloriassa.

Tämän vuoden Sports Illustratedin uimapukunumerossa tehdään myös suomalaista historiaa, sillä vuorikiipeilijä ja vuoden 2013 Miss Suomi Lotta Hintsa esiintyy sen sivuilla kaikkien aikojen ensimmäisenä suomalaisena.

Hän pääsi lehteen mukaan tuhansien hakijoiden joukosta, kertoo Ilta-Sanomat.

