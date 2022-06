Itä-Suomen poliisilaitoksen nettipoliisi Daniel Kalejaiye kirjoitti nuorille suunnatun tietokirjan, joka valistaa helppotajuisesti rikoksista ja rangaistuksista.

”Jos sosiaalisessa mediassa saa seurata ketä vain, onko ok, jos oikeassakin elämässä seuraa?”

”Missä vaiheessa kosketuksesta tulee ahdistelua?”

”Voiko toista täysin tuntematonta ihmistä haukkua vapaasti somessa?”

Siinäpä monta hyvää kysymystä pohdittavaksi. Muun muassa tällaisia kysymyksiä esitetään uudessa nuorille suunnatussa kirjassa. Konstaapeli Daniel tässä, moro! (Lasten Keskus) on tietokirja rikoksista ja rangaistuksista, ja valaisevia vastauksia niihin antaa kirjan sivuilla tämän hetken tunnetuin nettipoliisi Daniel Kalejaiye (s. 1996).

Ensimmäistä kysymystä Kalejaiye havainnollistaa esimerkkitarinalla kuvitteellisesta Akselista, joka on korviaan myöten ihastunut Saraan. Hän soittelee Saralle jatkuvasti ja pommittaa viesteillä sosiaalisessa mediassa. Lopulta hän seuraa Saraa kaikkialle ja odottaa tätä jopa yön yli tien toisella puolella olevalla bussipysäkillä. Lopputulos on se, että ­pian Sara ei uskalla liikkua enää missään.

Kirja valistaa Akselin ja Saaran tapauksen täyttävän rikosnimikkeenä vainoamisen tunnusmerkit, joita ovat seuraaminen, tarkkaileminen ja toistuva yhteydenotto niin, että teot aiheuttavat vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Lopuksi lukija saa tietää, millaisen tuomion rikoksesta voi saada: maksimissaan 2 vuotta vankeutta.

”Halusin tehdä tämän kirjan sen takia, että meikäläisen somesisältö ei tavoita kaikkia nuoria. Vaikka selaisit joka päivä 12 tuntia sosiaalista mediaa, voi olla, että algoritmi ei tarjoa sisältöjäni sulle. Luonnollisesti laki- ja rikosasiat ovat sellaisia, joita jokaisen nuoren pitäisi tietää ja tuntea”, Kalejaiye sanoo.

Itä-Suomen poliisilaitoksella Kuopiossa työskentelevä Kalejaiye on Suomen suosituin nettipoliisi. Hänellä on sosiaalisen median tilien kautta yli 170 000 seuraajaa. Erityisen hyvin Kalejaiye tunnetaan Tiktokin konstaapeli Danielina, jonka rennolla otteella tekemät tietoiskutyyppiset, rikoksista kertovat lyhyet valistusvideot ovat vuodessa saavuttaneet valtavan suosion.

Työstä on tullut jo tunnustustakin. Toukokuun lopussa Kalejaiye valittiin Vuoden aihevaikuttajaksi Pohjoismaiden suurimmassa vaikuttajatapahtumassa Tubecon-palkintogaalassa ja vuonna 2021 valtakunnallinen lapsijärjestö Nuoret Kotkat myönsi hänelle Vuoden lapsitekopalkinnon.

Kirjaprojektiin ryhtymistä Kalejaiye myöntää ensin epäröineensä, sillä hän ei itse ole koskaan tykännyt lukea kirjoja. Voisiko hänestä olla kirjantekijäksi, Kalejaiye mietti.

”Pienen pohdinnan jälkeen päätin ryhtyä kirjoittamaan sillä ajatuksella, että kirja tavoittaisi kaikki. Halusin, että se olisi myös sellainen kirja, joka löytyisi kouluista ja nuorisotaloilta ja missä nyt ikinä nuoria onkaan.”

Kalejaiyen mukaan kirjaa voi mainiosti käyttää apuna ja tukipilarina kouluissa esimerkiksi puhuttelujen yhteydessä.

”Kirjan voi ottaa esiin ja sanoa, että ’Hei Tiina sä löit Pekkaa. Se on kiellettyä, mutta katsotaas täältä kirjasta, mikä rikos se voisi myös pahimmillaan olla’”, Kalejaiye kuvailee.

”Siellä on käytännön tietoa esimerkiksi rasismista, groomingista ja lähisuhdeväkivallasta. Ajattelen, että ihan sama, kuka kirjan lukee, siitä on varmasti hänelle hyötyä.”

Kirja on tarkoitettu alakoulun päättävälle ja yläkoulun aloittavalle. Kalejaiye muistuttaa kuitenkin teoksensa alkupuheessa, että kyse ei ole lakikirjasta. Hän sanoo koostaneensa tietokirjaan kaikkein oleellisimpia rikosnimikkeitä ja kertoneensa niistä lakikirjaa selkeämmin ja ymmärrettävämmin.

”Kirjasta tuli väistämättä helppolukuinen sellaiselle, joka ei tykkää lukea. Sen voi lukea osissa vaikka takakannesta etukanteen, jos haluaa.”

Nykynuoren ajautuessa vaikeuksiin on varsin tavallista, että asiaan liittyy jollain tavalla sosiaalinen media ja internet. Ja vaikka juttu olisi jo selvitetty, moni nuori kokee Kalejaiyen mukaan, että heidän täytyy selitellä omia tekojaan sosiaalisessa mediassa.

”Junnut kuvaavat kaiken sosiaaliseen mediaan. Ne julkaisevat kaiken miettimättä yhtään, mitkä sen seuraukset tai vaikutukset voivat olla. Nuorille sosiaalisen median kanssa eläminen käy ihan satavarmasti henkisesti yllättävän raskaaksi”, Kalejaiye sanoo.

Myös kaveripiirit aiheuttavat nuorille henkistä kuormitusta.

”Ei kukaan nuori itsenäisesti kävele kaupungille ja päätä tehdä rikosta. Siellä on aina kaverit, joku syy taustalla.”

Kalejaiye kertoo, ettei ole silti aivan valtavan huolissaan nykynuorisosta.

Totuus on Kalejaiyen mukaan se, että vain muutama prosentti väestöstä tekee Suomen rikokset. Vielä pienempi prosentti tekee niitä jatkuvasti, ja siitä vielä pienempi prosentti on nuoria.

”Mutta koen kyllä, että nuoria pitäisi tukea enemmän ja nimenomaan rikosopillisesti opettaa rikoslakia heille. Koska se oikein-väärin-opetus ei enää riitä. Minä en voi vastata koko Suomen nuorison rikostietämyskoulutuksesta.”

Kalejaiyen mukaan ihanne olisi, että rikostietämyskoulutusta vietäisiin kouluihin ja kerhoihin niin, että sitä tulisi joka suunnasta ja vähän eri näkökulmasta.

”Pääasia, että muodostuisi kattava verkosto, jonka kautta tietoa saisi, jotta nuori oppisi katsomaan omaa toimintaansa rikoslain näkökulmasta.”

Kalejaiye kertoo eräästä nuoresta, jolle hän antoi hiljattain näpistyksestä 30e uron sakon. Näpistelijä vain hymyili ja sanoi, että ”eihän tuo ole paha sakko”.

”Kun kerroin, että asiasta tulee lastensuojeluilmoitus ja seitsemän euron näpistyksestä yhteensä 85 euroa vahingonkorvauksia, ilme vakavoitui. Tuntuu, että nuoret suhtautuvat rikoksiin väheksyvästi, koska he eivät tiedä, mitä kaikkea niistä voi seurata ja miten pitkälle tulevaisuuteen ne voivat vaikuttaa.”

Syksyllä 2019 Poliisikorkeakoulusta valmistunut joensuulainen Kalejaiye aloitti Kuopiossa työt nettipoliisina helmikuussa 2020. Niihin tehtäviin ei hänen mukaansa Suomessa ole juuri tunkua.

Ehdotus Tiktok-videoiden tekemisestä tuli alun perin laitokselta, mutta Kalejaiye suostui siihen vasta keksittyään, miten haluaa niitä tehdä. Tiktokin ja Instagramin lisäksi hän on läsnä Facebookissa, Snapchatissa ja Discordissa.

Nuoret ottavat Kalejaiyeen yhteyttä enimmäkseen Instagramin kautta.

”He kysyvät neuvoa, miten tietyissä tilanteissa pitää toimia. Voinko soittaa 112:een, voinko tehdä rikosilmoituksen, miten minulle käy, kun on tapahtunut näin ja näin. Laidasta laitaan tulee kyselyitä.”

Kalejaiye on huomannut, että jatkuva kehittyminen ja uuden sisällön luominen on osoittautunut yllättävän väsyttäväksi. Jokaisen somekuvan, -videon ja -tekstin takana on aina iso työ. Ja kirjaprojekti siihen vielä päälle.

”Olen nyt kaksi vuotta mennyt kuin pää kolmantena jalkana. Juuri sanoin tyttöystävälle, että pitäisi pikku hiljaa pysähtyä ja miettiä, mitä kaikkea on tullut tehtyä.”