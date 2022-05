Eläinetiikkaa ja avantgardistista performanssitaidetta yhdistävä Harrie Liveartin hanke on taiteellista tutkimusta parhaimmillaan.

Laajassa näyttelyssä on muun muassa posliinin materiaalisuutta tutkivia teoksia.

Nykytaide

Harrie Liveart 29.5. saakka Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3 a). Ti–su 12–17.

Performanssiduo Harrie Liveartin nimeä kantava näyttely Forum Boxissa sisältää potentiaalisesti etovia teoksia: Harrie Liveart eli Meri Linna (s. 1982) ja Saija Kassinen (s. 1983) ovat toteuttaneet monivuotisen taiteellisen tutkimuksen, jossa he tutkivat puhtaan veden käytäntöjä wc-infrastruktuurissa.

Forum Boxiin installoituja wc-istuimia katsellessa mielleyhtymät hakeutuvat Marcel Duchampin pisuaariin Suihkulähde (1917); avantgarden klassikkoteos osoitti, että mikä vain on taidetta oikein kontekstoituna.

Harrie Liveart on päivittänyt posliinisen pisuaariteoksen idean aimolla annoksella taiteellista tutkimusta ja tutkija-taiteilija-yhteistyötä.

Näyttelyyn on installoitu kaikkiaan yhdeksäntoista teosta, joista jokaisen taustalla on perusteellinen tutkimuksellinen prosessi.

Forum Boxissa kierrellessä voi ottaa osaa ulkohuussia muistuttavaan teokseen Mukavuuslaitos (2022) ja kuunnella gastronomisia keskusteluja gallerian wc:ssä viihtyen. Näyttelyn taustalirinänä lorisee Ann Rosénin ja Sten-Olof Hellströmin ääniteos H2O (2022).

Varsin vaikuttava ponnistus on gallerian Monttuun pystytetty kokonaisuus, jossa Harrie Liveart hyödyntää performanssitaiteen periaatteita taiteilijan kehosta tutkimuksen välineenä.

Harrie Liveart: Coffee H. Liveart, 2019–2022.

Teoskokonaisuuden lähtökohtana on sivettikahvi, joka valmistetaan syöttämällä kahvipapuja sivettikissoille. Kissojen ruuansulatusjärjestelmän läpi kulkevat pavut ovat luksustuotteita, jotka saattavat maksaa peräti 240 euroa kilolta.

Teosta varten Kassinen ja Linna asettuivat sivettikissojen asemaan ja söivät 927 papua neljän päivän aikana. Kokeilun tulokset raportoitiin tieteellisen artikkelin muodossa yhdessä antrozoologi Jes Hooperin kanssa.

Eläinetiikkaa ja avantgardistista performanssitaidetta yhdistävä hanke on taiteellista tutkimusta parhaimmillaan: yhtä aikaa vakavaa, yllättävää, ainutlaatuista ja vaikuttavaa.

Näyttelytilassa esillä olevasta artikkelista voi lukea, kuinka papujen syönti aiheuttaa psyykkisiä ja fyysisiä oireita, joihin kuuluivat muun muassa vatsakrampit, päänsärky, levottomuus, ahdistus ja sydämen tykytys.

Ajatuksia herättävä on tutkimusryhmän havainto, kuinka eläimen ruuansulatuksen sekoittaminen kahvipavuilla on eräänlaista fyysistä rajoittamista. Vatsa kuralla on vaikea liikkua.

Artikkelin luettuaan tarkastelee uusin silmin lasikuution alle asetettuja ”maailman kalleimpia” kahvipapuja, eli kehotaiteen tuloksena syntynyttä artesaanikahvia Coffee H. Liveart (2019–2022).

Luksus syntyy epämukavuudesta. Nähtäväksi jää, kiipeääkö näyttelyn aikana huutokaupattavien papujen hinta sivettikissakahvin kilohinnan tasolle tai jopa ohitse.