”Tällaiset tapahtumat tarjoavat nuorille tanssijoille mahdollisuuden perinpohjaiseen panostamiseen, näyttäytymiseen ja ennen kaikkea verkottumiseen”, sanoo Minna Tervamäki.

Baletti on aina ollut luonteeltaan kansainvälistä, joten balettikilpailijoiden kategorisointi maittain tuntuu nykytilanteessa oudolta, sanoo Helsingin kansainvälisen balettikilpailun hallituksen puheenjohtaja Minna Tervamäki.

Katsojille kansainväliset balettikilpailut tarjoavat yleensä komean kattauksen tulevia maailmanluokan tähtiä, mutta mitä tällainen massiivinen viikon mittainen kilpailu merkitsee tanssijoille?

”Kyseessä on taiteen laji, ei kilpailulaji, enkä tiedä voiko taiteessa oikeastaan kilpailla. Olennaista kuitenkin on, että tällaiset tapahtumat tarjoavat nuorille tanssijoille mahdollisuuden perinpohjaiseen panostamiseen, näyttäytymiseen ja ennen kaikkea verkottumiseen”, vastaa Helsingin kansainvälisen balettikilpailun hallituksen puheenjohtaja, tähtitanssija ja koreografi Minna Tervamäki.

Helsingin kilpailut rankataan maailman monien balettikilpailuiden ehdottomaan kärkikastiin Jacksonin, Moskovan ja Varnan kilpailujen rinnalle. Mikä on Helsingin kilpailujen vahvuus?

”Tehokas organisaatio, Kansallisoopperan toimivat tilat ja nimenomaan kilpailijoiden kohtelu. Heille tarjotaan ilmainen majoitus oopperan läheisyydessä. Lisäksi he saavat osallistua huippuopettajien vetämiin mestariluokkiin, ja sijoittumisesta riippumatta jokainen kilpailija voi seurata koko kilpailun loppuun saakka. Helsinki on myös nuorille sopivan kokoinen ja turvallinen kaupunki.”

”Kilpailijat kategorisoidaan maittain, mikä saattaa tuntua vähän vanhanaikaiselta. Balettihan on aina ollut luonteeltaan täysin kansainvälistä, ja nykytilanteessa se tuntuu oudolta. Yksilöinähän he kuitenkin kilpailevat, mutta toki me iloitsemme, jos suomalainen tai Kansallisbaletin tanssija menestyy.”

Tämä vuosi on monella tavalla poikkeuksellinen. Kilpailu siirtyi kahdella vuodella, ja koronatilanne on vaikeuttanut monien osallistumista. Esimerkiksi aasialaisia kilpailijoita on huomattavasti aiempaa vähemmän, Yhdysvalloista sen sijaan enemmän. Ovatko Venäjä-pakotteet vaikuttaneet järjestelyihin?

”Yllättävän vähän. Videoyhteyksien kautta järjestetyissä esikarsinnoissa evättiin yksi valkovenäläinen ehdokas ja yksi Venäjältä”, Tervamäki sanoo.

Korona on vaikuttanut myös kilpailun tuomariston rakenteeseen. Rajoitukset Aasian maissa pudottivat pois paitsi kilpailijoita, myös kutsuttuja tuomareita. Näin jurystä tuli poikkeuksellisen miesvaltainen.

Sen puheenjohtajana toimii Suomen Kansallisbaletin johtaja Madeleine Onne. Toisena naisjäsenenä siihen kuuluu huippuballerina Nina Ananiashvili, nykyinen Georgian kansallisbaletin taiteellinen johtaja.

Loput tuomareista ovat miehiä. Frank Andersen on Bournonville-baletin asiantuntija ja toiminut Tanskan kuninkaallisen baletin johtajana.

Nicolas Le Riche on Suomessakin vieraillut Pariisin oopperan tähtitanssija, joka toimii nykyään Ruotsin kuninkaallisen baletin taiteellisena johtajana. Suomessa on vieraillut myös argentiinalainen huipputanssija Julio Bocca.

Koreografi Jorma Elo ei esittelyjä kaipaa. Hänen tuore Sibelius-balettinsa sai kantaesityksensä Kansallisbaletissa maaliskuussa. Tuomaristosta afroamerikkalainen huipputanssija Brooklyn Mack esiintyy myös kilpailun loppugaalassa.

Fakta Näin kilpailu etenee Helsingin yhdeksäs kansainvälinen balettikilpailu 30.5.–6.6. Kilpailuun osallistuu 62 tanssijaa, joista seitsemän Suomesta, kolme seniorisarjassa ja viisi juniorisarjassa.

Alkuerät 31.5.–2.6. klo 19 Kansallisoopperan Alminsalissa. 1.6. alkuerä myös klo 14.

Välierät 2.–3.6. klo 19 Kansallisoopperan Alminsalissa.

Finaalit 4.–5.6. klo 19 Kansallisoopperan päänäyttämöllä.

Gaala ja palkintojen jako 6.6. klo 19 Kansallisoopperan päänäyttämöllä.

Finaalit ja gaala ovat myös nähtävissä striimattuina Stage24-palvelussa.

Talkootyöstä huippukilpailuksi

Helsingin kansainvälisen balettikilpailun perusti vuonna 1984 pitkän balettiuran tehnyt Doris Laine. Hän oli jo toiminut useiden balettikilpailuiden tuomaristossa, joten hänellä oli paljon kokemusta kansainvälisistä tanssijärjestöistä ja -verkostoista.

Aluksi suurta hanketta epäiltiin, mutta sisukkuudellaan Laine sai rahoittajat innostumaan. Ensimmäiset kilpailut pidettiin Helsingin kaupunginteatterin tiloissa. Ne organisoitiin pitkälti vapaaehtoisvoimin.

Kilpailu oli menestys. Kisat tuottivat jopa voittoa, ja niiden perinne vakiintui. Ne on järjestetty joka neljäs vuosi, joskin koronaepidemia siirsi nämä yhdeksännet kilpailut kahdella vuodella.

1990-luvun puolivälissä balettikilpailut ryhtyivät yhteistyöhön Suomen kansallisoopperan kanssa. Perinteeksi tuli, että Kansallisbaletin johtaja toimii kilpailun tuomariston puheenjohtajana.

Helsingin kilpailu on vakiinnuttanut maineensa yhtenä maailman tunnetuimmista ja parhaiten organisoiduista balettikilpailuista. Tänä vuonna mukaan valittiin 81 tanssijaa kahdestakymmenestä maasta. Heistä 62 osallistuu lopulta kilpailuun.

Jukka O. Miettinen