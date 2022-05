Laulaja ja lauluntekijä Macy Gray lupaili ennakkoon jopa uutta alkua, mutta rönsyilevän konsertin ytimessä olivatkin varhaiset hitit.

Soul

Macy Gray & The California Jet Club Kultturitalossa 17.5. Euroopan kiertueen avauskonsertti.

Laulaja ja lauluntekijä Macy Grayn levyjä on myyty maailmalla 25 miljoonaa kappaletta, mutta menestys ja menneisyys eivät painaneet paljoa maaliskuun lopussa alkaneessa American Song Contestissa, ensi kertaa järjestetyissä ”Amerikan Euroviisuissa”.

Ohion osavaltiota edustaneen ja kisan tunnetuimpiin laulajiin kuuluneen Macy Grayn, 54, matka katkesi heti alussa, sillä hän jäi omassa yhdentoista esiintyjän erässään kuudenneksi. Uusi laulu Every Night ei sytyttänyt kovaa ammattilaisraatia, eikä edes yleisöä.

Helsingissä Grayn ja hänen viisuyhtyeensä matka jatkui tiistai-iltana toisissa, aikaa myöten paremmissakin merkeissä.

Kulttuuritalossa kolme varttia myöhässä alkanut konsertti oli pitkän Euroopan kiertueen ensimmäinen ja lupaili nimellään – The Reset Tour – jonkinlaista uutta alkua, jopa nollausta tai palauttamista alkutilaan.

Ihan niin pitkälle ei tässä vaiheessa päästy, jos minnekään. Lavalla oli levyiltään ja Suomen käynneiltään tuttu Macy Gray – se käheä-ääninen soul-laulaja ja satunnainen näyttelijä, jonka konsertit ovat usein myös jonkinlaisia performatiivisia kokonaisuuksia. Tai ainakin kokemuksia.

Macy Grayn ja The California Jet Clubin Kultturitalon keikka oli pitkän Eurooppan-kiertueen ensimmäinen.

Nyt alku oli kuitenkin tahmea, sillä Grayn ääni saatiin kuulumaan kunnolla vasta kymmenen minuutin jälkeen, ja alkupuolella oli muutenkin jonkin verran tunnustelun makua. Korvaavaa tarttumapintaa oli onneksi kappaleissa, sillä Gray ei paljoa pantannut kuuluisan ensialbuminsa lauluja: Why Didn’t You Call Me kuultiin heti kolmantena ja Do Something neljäntenä.

Konsertin kappaleista kolmannes olikin uran alusta, albumeilta On How Life Is (1999) ja The Id (2001). Mutta välillä ei voinut välttää vaikutelmaa, että lavalla ollut The California Jet Club oli jonkinlainen Macy Grayn cover-yhtye. Kosketinsoittajan, basistin, rumpalin ja lyömäsoittajan jymisevä yhdistelmä oli pidemmän päälle myös turhan yksi-ilmeinen, aika ajoin puuduttavakin.

Konsertin toisella puoliskolla kokoonpano käänsi esiin paremman puolensa, ensin vetävämmässä diskosikermässä ja sitten lopun puoliakustisessa encore-osassa. Sen kruunasi tietysti Grayn kaikkien aikojen suurin hitti, ensialbumilla julkaistu I Try.

Mutta yritti hän tarjota uuttakin musiikkia. Kesäkuussa julkaistavalta yhdenneltätoista Reset-albumilta esitettiin nyt ainakin Thinking Of You, Mercy ja First Night sekä posttraumaattinen stressihäiriöön viittaava PTSD, joka jäi konsertin ensimmäisenä kuitenkin kuulumattomiin.

Tapansa mukaan Gray viihdytti myös muutamilla pitkillä rönsyilevillä juonnoilla, jotka lähentelivät jälleen standup-komiikkaa – hänen muun muassa kysellessään suomenkielisiä vastineita erilaisille fuck-johdannaisille toivotuksille.

Pitkän illan absurdein hetki koettiin kuitenkin puolivälissä, jolloin Gray oli vaihtamassa ensimmäistä kertaa pitkää juhlavaa mekkoaan. Yhtye soitteli sillä välin omiaan ja samplasi groovaavaan kappaleeseensa pätkän Kake Randelinin vuonna 1989 levyttämää iskelmää Pakko painaa pitkää päivää.

Ihan totta! Mutta mahtoivatko muusikot oivaltaa, kuinka osuva tämä huudahdus oikein oli, sillä yhtyeellä on seuraavan viiden viikon aikana ainakin 25 konserttia. Todella, The California Jet Club ja Macy Gray painavat nyt pitkää päivää.