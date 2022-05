Nigerialainen Burna Boy on striimannut satoja miljoonia lukuisilla eri hiteillään.

Afrikan mantereen tämän hetken suurin musiikkitähti, nigerialainen Burna Boy esiintyy ensi kesänä Flow-festivaalilla.

Afrikkalaisen hiphopin ykkösnimeksi nimetty muusikko yhdistelee musiikissaan muun muassa räppiä, dancehallia, afrobeatia ja poppia. Suomessa artisti esiintyi ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2020, tuolloin Helsingin jäähallissa.

Burna Boy, oikealta nimeltään Damini Ogulu, nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2012 kappaleellaan Like to Party. Sittemmin hän on striimannut satoja miljoonia lukuisilla eri hiteillään.

Burna Boy on Nigerian viime vuosien menestynein artisti, ja nyt hän on alkanut saavuttaa huomiota myös muualla maailmassa, jopa perinteisimmissä musiikkialan instituutioissa. Viime vuonna Burna Boy voitti Grammy-palkinnon levyllään Twice as Tall, tosin maailmanmusiikkikategoriassa. Vastikään hän myi loppuun New Yorkin Madison Square Gardenin ja viime viikolla hän esiintyi Billboard Music Awardsissa.

Kesällä Burna Boy julkaisee kuudennen albuminsa Love, Damini, jonka ensimmäinen sinkku Last, Last julkaistiin viime viikolla.

Flow’n ohjelisto on saanut muitakin täydennyksiä.

Suvilahteen saapuu esimerkiksi tanskalainen Mø, joka nousi jo vuoden 2014 debyyttialbumillaan kansainväliseksi poptähdeksi, post-discosta ammentava australialainen viihdetaiteilija Donny Benét sekä laulaja-lauluntekijä Vesta.

Flow-festivaali järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14. elokuuta. Yhteensä tapahtumassa esiintyy lähes 150 artistia.

Jo aiemmin julkistettuja artisteja ovat muun muassa Gorillaz, Florence + The Machine, Jamie xx ja Jarvis Cocker.

