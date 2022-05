Nina Kraviz on pysytellyt hiljaa Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainassa.

Weekend-festivaali on perunut Nina Kravizin esiintymisen festivaaleilla heinäkuussa. Kraviz on maailmanlaajuisesti suosittu venäläinen teknomusiikki-dj, ja Venäjän ellei suurin niin ainakin aivan kärkeen kuuluva popmusiikkitähti maailmalla.

Weekend tiedotti keikan peruuntumisesta keskiviikkoiltana. He eivät voi antaa lavaa Kravizille, koska festivaali ”edustaa iloa, hyvää aikaa ja positiivisuutta”.

”Olemme keskustelleet Kravizin esiintymisestä muutamien viikkojen ajan ja pyytäneet Kravizin edustajilta artistin selkeää kannanottoa hänen aiempaan käytökseensä sosiaalisessa mediassa. – – Eilisen Kravizin antaman ympäripyöreän vastauksen jälkeen, jäljelle ei jäänyt kuin yksi vaihtoehto: perua Kravizin esiintyminen”, festivaali kertoi sosiaalisessa mediassa julkaistussa tiedotteessaan.

Ensimmäisenä Kravizin keikan peruuntumisesta kertoi Ilta-Sanomat.

”Aiempi käytös sosiaalisessa mediassa” ja ”ympäripyöreät kommentit” liittyvät Venäjän aloittamaan laajamittaiseen hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Kun laajamittainen sota alkoi, Kraviz julkaisi Instagramissa videon, jossa hän kirjoitti paperille venäjäksi ”Rauhaa!” Sen jälkeen hän pysyi sosiaalisessa mediassa hiljaa noin kymmenen viikon ajan, vaikka teki sitä ennen julkaisuja taajaan. Keikkakiertue jatkui Amerikoissa ja Britanniassa, vaikka monen muun venäläisartistin esiintymiset on peruttu, mikäli sotaa ei ole vastustanut selväsanaisesti.

Viikko sitten Time-lehti julkaisi artikkelin, jossa käytiin läpi Kravizin aiempia sosiaalisen median julkaisuja, jotka voidaan tulkita Putin-myönteisiksi. Artikkelin julkaisun jälkeen Kravizin edustaja selitti julkaisujen arvostelun asiayhteydestä irrotetuksi.

Kraviz on aikoinaan sanonut myös, että arvio Stalinin aikakaudella kuolleista 20 miljoonasta neuvostokansalaisesta on ”propagandistista wikitietoa”.

Samalla Time haastatteli joukkoa klubimusiikki-dj:itä, muun muassa ukrainalaista dj Nastiaa ja venäläistä Pavel Miljakovia eli taiteilijanimeltään Buttecnhoa.

He arvostelivat Kravizin hiljaisuutta. Nastian mielestä Kravizin epämääräinen ”Rauhaa!” vain alleviivasi hänen tukeaan Putinille. Miljakov sanoi samaa: hiljaisuus tai neutraalien viestien julkaisu on Venäjän hallinnon tukemista ja siten myös Venäjän hyökkäyssodan tukemista.

Time kertoi myös, että hollantilainen levy-yhtiö Clone Records on irtisanonut jakelusopimuksen Kravizin ja hänen Trip-levymerkkinsä kanssa.

Tällä viikolla Clonen omistaja dj Serge avasi yksityiskohtaisesti, miksi ratkaisu tehtiin.

”Aiemmin, jopa Krimin Venäjään liittämisen jälkeen, Nina Kraviz on tehnyt lukuisia ulostuloja, jotka voidaan tulkita Putin-mielisiksi. Sitä paitsi hän on selvästi flirttaillut Neuvostoliitto-mielisyydellä, vaikka Neuvostoliitto oli järjestelmä, joka edusti vähemmistöjen sortoa, marginalisoi LGBTQ+-yhteisöt, hallinto joka murhasi miljoonia ihmisiä!”

Sergen mukaan myös Kravizin pian julkaistavalla kokoelmalevyllä on paljon Neuvostoliitto-imartelua. Venäjän hyökkäyssodan aikana näitä asioita ei voi lakaista maton alle.

Sergen mukaan Kraviz kieltäytyi keskustelemasta asiasta henkilökohtaisesti ja antoi sen sijaan levymerkkinsä managerin vastata epämääräisiä. Tässä tilanteessa ”tietenkin hän on sotaa vastaan” tai ”hän haluaa rauhaa” eivät riitä, jos niiden yhteydessä ei ole tarkempia selityksiä, Serge sanoi.

”Haluaako hän Ukrainan antautuvan, jotta sota loppuu? Haluaako hän rauhaa Putinin ehdoilla?”

Serge huomautti, että monet muut venäläiset artistit kykenivät varsinkin hyökkäyssodan alussa vastustamaan nimenomaan Venäjän hyökkäystä ja Putinin päätöstä hyökätä Ukrainaan, kun sensuurilakeja ei ollut vielä kiristetty. Monet näistä artisteista myös asuvat Venäjällä, toisin kuin Kraviz.

”Kieltäytymällä valitsemasta puoltaan ja pysymällä hiljaa Nina pystyy jatkamaan elämäntapaansa ja elämäänsä esiintyvänä taiteilijana ikään kuin mitään ei tapahtuisi, samalla kun hänen maanmiestensä varastelu, raiskaaminen, murhaaminen ja toisen maan tuhoaminen jatkuu.”

Sergen mukaan tämä on suuressa ristiriidassa aiempiin tilanteisiin, jolloin Kravizilla on riittänyt mielipiteitä ja hän on aina ollut valmis keskusteluun. Serge tekee selväksi, että Kravizilla on täysi oikeus pysyä hiljaa ja olla kertomatta poliittisia kantojaan julkisesti ja elää niin kuin haluaa, olivat syyt mitkä tahansa. Samaan aikaan Clone Recordsilla on Kravizin liikekumppanina yhtäläinen oikeus olla hyväksymättä Kravizin syitä ja epämääräisiä vastauksia noin vain.

Sergen yksityiskohtaisen selityksen jälkeen myös Kraviz avasi ajatteluaan Instagramissa. Hän ei edelleenkään tuominnut selväsanaisesti Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa, mutta sanoi kuitenkin, että on aina uskonut, että musiikin ja muusikoiden tehtävänä on yhdistää erilaiset ihmiset, pyyhkiä rajat eikä erotella ketään.

”On kauhistuttavaa, mihin maani suhteet Ukrainaan ovat menneet. Olen kaikkea väkivaltaa vastaan. Rukoilen rauhaa. Minua surettaa nähdä viattomien ihmisten kuolevan.”

”Olen muusikko enkä ole ikinä ollut mukana tukemassa poliitikkoja tai puolueita, enkä aio tehdä niin tulevaisuudessa. En ymmärrä politiikkaa enkä sen luomia yhteiskunnallisia kehityskulkuja. Siksi minusta ei ole oikein puhua nykytapahtumista sosiaalisessa mediassa. Mielestäni se saattaa lisätä kaikennielevää vihaa eikä auta ymmärtämisessä. Roomalaisen filosofin ja näytelmäkirjailijan Senecan mukaan vihanpito sammuu, jos toinen puoli lakkaa tukemasta sitä.”