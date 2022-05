Pienin askelin -elokuvassa siskokset löytävät toisensa uudelleen.

Draamakomedia

Pienin askelin ★★★

Finding Your Feet, Britannia 2017

Yle Areena (K7)

Sandra on saavuttanut kaiken, mitä vaimo voi miehensä siivellä toivoa saavansa, jopa ladyn arvonimen. Kun valkenee, että mies on pettänyt Sandraa ja vielä hänen ystävänsä kanssa, Sandran silmät avautuvat. Mitä ihmeen elämää hän onkaan elänyt?

Sandra lähtee kotoaan ovet paukkuen mutta ei keksi muuta pakopaikkaa kuin siskonsa kodin. Sisko Bif on Sandran vastakohta, joka on myös elänyt aivan toisenlaisen elämän. Bif on vanha hippi, ja kotikin on sen mukainen. Hän ei ole koskaan sitoutunut yhteenkään mieheen ja harrastaa edelleen irtosuhteita.

Siskokset eivät ole tavanneet toisiaan kymmeneen vuoteen.

Bif selittää ystävilleen, että Sandra oli ennen hauska. Bifin hoteissa Sandran tiukka porvarillinen rooli alkaa rapista hyvinkin nopeasti, varsinkin kun hän pääsee pitkästä aikaa tanssilattialle.

Richard Loncrainen ohjaaman draamakomedian juoni tai ylipäätään käsikirjoitus ei ole kovin omaperäinen, mutta siihen on saatu koottua vaikuttava näyttelijäkaarti. Sandran roolissa nähdään Imelda Staunton, Bifiä esittää Celia Imrie, sivurooleissa näyttelevät Timothy Spall ja Joanna Lumley.

Parhaiden brittinäyttelijöiden ja ohjaajien taito on siinä, että heillä on vilpitön halu löytää yksinkertaisestakin käsikirjoituksesta se inhimillinen ydin, jonka takia elokuva tai sarja on tehty. Pienin askelin on tästä mitä mainioin esimerkki.

Ydin on tässä ikääntyvien siskosten suhde, joka avaa molemmille uusia ovia menneeseen ja tulevaan.