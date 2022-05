Ten Percent on hauska brittiversio ranskalaisesta Agentit-menestyssarjasta, mutta suuria tähtiä on mukana vain muutama

Ten Percent on vauhdikas kuten esikuvansa mutta ei yhtä terävä. Se on saanut vaikutteita myös Kyllä BBC hoitaa -komediasarjasta.

Ranskalainen komediasarja Agentit on ollut Netflixillä iso menestys, eikä ihme, sillä jo idea on loistava. Sarjan päähenkilöt työskentelevät näyttelijöiden agenttitoimistossa, ja sillä varjolla jokaiseen jaksoon on voitu palkata myös oikea tähti, joka on ikään kuin sarjan agenttien asiakas.

Ranskalaisten sarjassa vierailivat muiden muassa Isabelle Huppert, Juliette Binoche ja Hollywoodista lainattu Sigourney Weaver. Vitsi on siinä, että katsojakin pääsee muka tirkistelemään oikeiden tähtien elämää, vaikka tietenkin hekin ovat mukana näyttelijöinä eli kirjoitetuissa rooleissa.

Parhaimmillaan tähdet pääsevät näyttämään, miten he venyvät itseironiaan. Juuri Binoche ja Huppert ovat siinä aivan mestareita.

Samalla sarja kuitenkin kuvaa hienosti koko alaa, välillä kipeästikin mutta enimmäkseen roisilla huumorilla. Agenttitoimistossa säädetään sekä työasioita että henkilöiden välisiä sotkuja hurjalla, lähes hysteerisellä vauhdilla.

Nyt sarjan formaatti on myyty myös Britanniaan, jonne se istuukin luontevasti. Myös briteillä on omat kansainväliset tähtensä, ja alan kiemurat kiinnostavat suurta yleisöä. Englanninkielinen nimi Ten Percent on sama kuin ranskalaisilla Dix pour cent eli kymmenen prosenttia. Se viittaa agenttien saamaan osuuteen diileistä.

Jos on katsonut ranskalaissarjan, brittiversion keskeiset tapahtumat tietää ennalta, koska ne seuraavat hyvinkin tarkasti alkuperäistä.

Ykkösjaksossa Jim Broadbent, todellinen tähti hänkin, näyttelee hetken toimiston omistajaa, Richard Nightingalea, mutta sitten sydänkohtaus vie hänet hautaan, ja Jonathan-pojasta (Jack Davenport) tulee yhtäkkiä pomo. Jonathan vastaa siis ranskalaisten Mathiasta.

Camille Cottinin näyttelemää Andréaa vastaa brittisarjassa Lydia Leonardin näyttelemä Rebecca. Gabrielia vastaa Dan (Prasanna Puwanarajah), Jonathanin salattua tytärtä Misha (Hiftu Quasem).

Ensimmäisen jakson tähti on skottinäyttelijä Kelly Macdonald, ja seuraavissa jaksoissa vierailevat muun muassa Helena Bonham Carter, Dominic West ja Emma Corrin. Macdonald ajautuu tai pikemminkin ajetaan ikäkriisiin, West turhautuu modernin Hamletin roolissa.

Ten percent on vauhdikas kuten esikuvansa mutta ei yhtä terävä. Mukaan on otettu vähän vaikutteita ainakin brittien omasta Kyllä BBC hoitaa -komediasarjasta ja sen palavereista.

Viihdearvoa laimentaa tietysti se, että agenttien omat tarinat ovat jo tuttuja. Siksi odotukset kohdistuvat brittien omiin tähtiin, ja ainakin ykköskaudella jää kaipaamaan lisää isompiakin nimiä.

Ten Percent, Prime Video. Agentit, Netflix.