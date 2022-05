Sara Perttusen Kelvoton vanhemmaksi -podcastissa anonyymit haastateltavat puhuvat rohkeasti ja avoimesti asioista, joista ei ole helppo puhua.

Vaikka podcastin nimi on Kelvoton vanhemmaksi, sen haastateltavat eivät sitä ole.

Radiotoimittajat kammoavat hiljaisuutta. Siksi heillä on kiire täyttää eetteri omalla äänellään, mikäli haastateltava pitää pienenkin tauon.

Kelvoton vanhemmaksi -podcastin tehnyt Sara Perttunen on toista maata. Hän ei rakasta omaa ääntään vaan pitää enimmäkseen suunsa kiinni ja antaa huolellisesti valitsemiensa haastateltavien puhua.

Anonyymit haastateltavat kertovat rohkeasti ja avoimesti asioista, joista ei ole helppo puhua. Millaista on virua vankilassa, kun oma lapsi kaipaa isäänsä syntymäpäiväjuhliin, tai miltä äidistä tuntuu sen jälkeen, kun on lopettanut lapsensa temppuilun iltatoimissa avokämmenen iskulla. Tai miltä tuntuu kuulla tieto siitä, että omalla lapsella on harvinainen neurologinen sairaus, joka johtaa todennäköisesti monivammaisuuteen.

Vaikka podcastin nimi on Kelvoton vanhemmaksi, niin haastateltavat eivät suinkaan ole kelvottomia äitejä ja isiä vaan tuntevia, ajattelevia ja kovin inhimillisiä. Vaikkei vanhemmuudessa ainakaan lasten mielestä voi onnistua, niin kehittyä siinä silti voi.

Radion ja podcastien voima on intiimiydessä. Itsereflektioon kykenevät ihmiset ja ensiluokkaiset äänitykset riittävät. Muuta ei tarvita.

Kelvoton vanhemmaksi, Yle Areena.