Tositapahtumiin perustuva brittisarja kertoo Argyllin herttuaparin avioero-oikeudenkäynnistä vuonna 1963. Herttuattarelle se oli julkinen nöyryytys.

Naisviha ei ole kadonnut maailmasta mihinkään, mutta ennen se oli räikeää ja julkista. Minisarja Peribrittiläinen skandaali kuvaa tapausta vuodelta 1963. Argyllin herttuaparin avioero-oikeudenkäynnissä retosteltiin täysin estottomasti vaimon seksielämällä, sekä salin ulkopuolella että salissa.

Herttuatar oli kuitenkin kova luu, ja hän torjui nöyryytykset. Sarjassa ei niinkään keskitytä siihen, mitä herttuatar todella teki tai mikä oli muiden mielikuvituksen tuotetta, sillä sehän ei ole oleellista. Sen sijaan luodaan viiltävää kuvaa ajan kaksinaismoralistisesta ilmapiiristä.

Yläluokkaisille miehille sallittiin paljon, naisille ei mitään.

Argyllin herttuaparia näyttelevät Paul Bettany ja Claire Foy muodostavat vahvan parin, jossa tikarit lentävät molempiin suuntiin.

Skottilaisen miljonäärin tytär Margaret Whigman pyrki kohujen keskelle jo nuoruudestaan lähtien, mutta hän ei paljon piitannut pahoista puheista vaan porskutti seurapiireissä omien mieltymystensä mukaan. Hän oli aikansa kuvatuin tyyli-ikoni. Miehiä riitti.

Sitten kohdalle osui Ian Cambell, joka oli juuri perimässä herttuan arvon ja oman linnan. Margaret ei voinut vastustaa houkutusta, mutta avioliitto osoittautui virheeksi. Uusi aviomies joi, pelasi ja sarjan mukaan oli myös riippuvainen amfetamiinista, mikä taas lisäsi hänen aggressiivisuuttaan.

Varsin pian päädyttiin oikeudenkäyntiin, jota seurattiin yhtä ahnaasti kuin parhaillaan Johnny Deppin ja Amber Heardin riitaa.

Sarja on itsenäinen jatko-osa Perienglantilaiselle skandaalille, jossa Hugh Grant näytteli homoseksuaalisuuttaan peitellyttä poliitikkoa Jeremy Thorpea. Sekin perustui tosielämän tapaukseen, ja tekijöinä olivat alan huiput Russell T. Davies ja ohjaaja Stephen Frears.

Peribrittiläisen skandaalin on kirjoittanut pitkän linjan tekijä Sarah Phelps, ja sen on ohjannut norjalainen Anne Sewitsky. Laatuun on panostettu.

Päärooliin valittiin loistava Claire Foy, mikä ei ole yllätys. Sen sijaan Paul Bettany Ianin roolissa on erityinen löytö. Bettany on tehnyt elokuvauraa muun muassa Marvel-maailmassa, ja hänen herttuansa on todella paha, aidosti pelottava. Yhdessä Foyn kanssa he muodostavat vahvan parin, jossa tikarit lentävät molempiin suuntiin.

Margaretista ei tehdä uhria, vaan hänet kuvataan sellaisena kuin hän luultavasti olikin. Hän otti elämässään riskejä niissä puitteissa, joissa hän eli, ja uskoi viimeiseen asti selviävänsä voittajana. Hän oli ahne ja itsekäs mutta myös rehellinen.

Sarja on viisaasti puristettu kolmeen osaan. Finaalissa Margaret lyödään kanveesiin. Nainen saa rangaistuksensa siitä, että hän halusi nauttia ja hallita.

