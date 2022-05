Vuoden graafikoina palkitut Kaisa ja Christoffer Leka esittelevät Omalla polulla -näyttelyssä taitojaan kirjoja laajemmin.

Kaisa ja Christoffer Lekan sarjakuvateoksia on esillä Designmuseossa runsaan esineistön kera. Näyttelyn hieman oudoille tavaroille on löydettävissä yhteys kirjoihin.

Kaisa ja Christoffer Leka: Omalla polulla. Designmuseo (Korkeavuorenkatu 23) 29.5. saakka. Ti 11–20, ke–su 11–18.

Kaisa ja Christoffer Lekan Omalla polulla on ensimmäinen suomalainen sarjakuvanäyttely helsinkiläisessä museossa kymmeneen vuoteen. Designmuseon näyttely esittelee Grafia-järjestön Vuoden graafikko -palkinnon saaneen taiteilijapariskunnan työtä.

Kaisa Leka tunnetaan sarjakuvataiteilijana. Niistä ansioista hän sai Suomen sarjakuvaseuran Puupäähattu-palkinnon vuonna 2012. Vuoden graafikko -palkinto nostaa ansiokkaasti esiin myös Christoffer Lekan, joka on jäänyt usein puolisonsa varjoon.

Juuri Christoffer Leka on suunnitellut yhteisten kirjojen omaperäiset ja komeat ulkoasut – ja tehnyt niistä vaikuttavia taide-esineitä. Vuosien varrella hän on osallistunut yhä enemmän myös käsikirjoittamiseen.

Sarjakuvissaan Kaisa Leka kuvaa itsensä hiirenä ja Christofferin ankkana.

Sarjakuvat eivät ole luontevimmillaan gallerian seiniltä luettuina. Se on alan näyttelyiden ikuinen ongelma. Lekojen näyttelyssä on sarjakuvia seinillä – kuten pitää – mutta ne ovat pieni osa sitä.

Kaikki muu näyttelyssä heittää syrjään sarjakuvanäyttelyiden ongelman ja paljastaa Lekojen luovuuden ja graafisen suunnittelun monipuolisuuden ohi kirjojen.

Sarjakuvissaan Kaisa Leka kuvaa itsensä hiirenä ja Christofferin ankkana. Ne hahmot ja muut kirjoista tutut esiintyvät näyttelyssä pahvihahmoina. Tarinalliset esittelytekstit kulkevat yleensä Lekojen vuoropuheluna. Se kaikki antaa jo eläväisen vaikutelman.

Erityisesti huomiota herättää runsas esineistö, jolla näyttely on lavastettu. Usein hieman oudoilla tavaroilla on enimmäkseen selkeä yhteys kirjoihin.

Place of Death -kirjat on lastattu karkeatekoiseen arkkuun.

Hindumytologiaa käsittelevän Time After Time -teoksen (2014) esittelyssä on iso vanha gramofoni. Place of Death -kirjat (2015) on lastattu karkeatekoiseen arkkuun. Imperfect (2017) koostuu Lekojen Amerikasta lähettämistä vanhoista postikorteista, joita roikkuu langoista.

Monet Lekojen kirjoista ovat matkakertomuksia mantereita halkovista retkistä, joita he ovat tehneet lihasvoimin, polkupyörillä ja kanooteilla. Se näkyy monella tapaa. Yhdessä nurkassa on polkupyörä ja salin keskellä aidon eskimokajakin replika, jonka päällä vahtii täytetty lokki.

Suurin osa esineistä on eilispäivää. Se tuo mukaan pilkahduksen arjen esineiden muotoilun historiaa, mikä sopii tietysti oikein hyvin Designmuseoon.

Lekat ovat suunnitelleet näyttelynsä, mutta heillä on ollut käytössään museon iso koneisto. Tekemiseen on osallistunut iso liuta väkeä. Se on sarjakuvalla harvinaista ylellisyyttä.

Näyttelyyn sukeltaa melkein kuin matkalle. Sen sympaattinen seikkailuhenki tuo mieleen Muumien tarinat. Lekojen sarjakuvat on tehty aikuisille, mutta näyttely sopii hyvin lapsillekin.