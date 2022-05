Netflix muistuttaa yhä enemmän tavallista kaupallista tv-kanavaa, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Pekka Torvinen.

Suoratoistopalvelu Netflixin osakkeiden arvo on puolessa vuodessa romahtanut yli 70 prosenttia. Tilaajien määrä on tasaantunut ja kääntynyt tämän vuoden puolella ainakin hetkelliseen laskuun. Yhtiö arvioi itse, että huhti–kesäkuun aikana tilaajien määrä putoaa noin kahdella miljoonalla ja jää vajaaseen 220 miljoonaan.

Sic transit gloria mundi. Kaukaiselta tuntuvat ajat, jolloin pandemian takia kaikki jäivät kotiin ja Netflixin odotettiin valtaavan lähestulkoon koko maailman, kun elokuvatkin julkaistaisiin vastedes suoraan koteihin yhtä aikaa teatterijulkaisun kanssa. Sehän on aivan yhtä hyvä, joskin erilainen kokemus!

Toisin kävi.

Netflixin ongelmia valaisee esimerkki omasta elämästäni: viimeisen kahden viikon aikana olen ollut ilta-aikaan kotona yhtenä ainoana päivänä. Muutoin on ollut menoa, kun menoja taas voi olla niin kuin ennen pandemiaa, paitsi että koska patoutunutta kysyntää kertyi kaksi vuotta, menoja tuppaa olemaan potenssiin kaksi verrattuna vuoteen 2019.

Pandemia ei tehnyt meistä kotieläimiä, vaan nimenomaan osoitti, miten surkeaa vain kodin sisällä tapahtuva elämä on. Elokuvateatterit eivät kuole, koska elokuvat ovat elämää suurempia, kirjaimellisesti.

Netflixin iloksi voin sanoa, että tuona yhtenä iltana kotona katsoin tunnin verran Netflixiä. Katsoin Better Call Saulin uusimman jakson. Kriitikoiden rakastama sarja kuitenkin loppuu tähän kauteen, eikä Netflix ole edes sarjan tilaaja, vaan ainoastaan on demand -jakelija.

Toinen hyvin käsikirjoitettu draamasarja Ozark loppui tähän kevääseen. Juuri muuta pakollista katsottavaa Netflixissä ei olekaan hetkeen ollut.

Suosittu Netflixin Ozark-sarja loppui tähän kevääseen. Laura Linney näytteli sarjassa Wendy Byrdeä, Jason Bateman näytteli Martin Marty Byrdeä.

Sen sijaan palvelu on vuosien mittaan alkanut täyttyä kisailuohjelmista, realityhömpästä, true crimesta ja uusimmasta trendistä eli huijaritarinoista. On Inventing Annaa, Love Is Blindia, Kotiunelmista totta ja Hollywoodin kiinteistönvälittäjiä ja vaikka sun mitä. Suurinta osaa näistä sarjoista on halvempaa tehdä kuin todella mietittyjä draamasarjoja. Kun on kerättävä mahdollisimman suuri yleisö, sarjan haastavuus ei ole enää meriitti, vaan taakka.

Aivan kuin katsoisin tavallista kaupallista tv-kanavaa, joita en katso.

Kaupallisen tv-kanavan tahmainen tuntu on The New York Timesin tietojen mukaan valmis loppuvuodesta, kun Netflix aikoo tuoda mainokset palveluunsa vastineena halvemmalle tilausvaihtoehdolle. Netflix vannoi vuosien ajan, ettei palveluun lisättäisi koskaan mainoksia.

Kuinka kauan menee, että Netflix alkaa tilata ohjelmia erikseen suunnitelluilla mainoskatkoilla, niin kuin perinteiset tv-kanavat ovat tehneet?

Netflix oli vuosia sitten uutta ja mullistavaa, sen alkuperäissarjat olivat yllättäviä ja hyvällä tavalla outoja, ja tuotantokaudet tulivat katsottaviksi kerralla. Niitä pystyi bingettämään, yhtiö käytännössä loi koko käsitteen. Katso koko sarja kerralla, unohda yöunet!

Nykyisin on erittäin harvinaista, että ainakaan minkään laadukkaan draamasarjan kausi ilmestyisi palveluun kerralla kokonaan. Ehkä vanhojen tv-kanavien perinteissä oli sittenkin jotain perää. Ehkä jakso per viikko -tahti sitouttaakin katsojia paremmin. Ehkä puheenaiheita kannattaa yrittää luoda yksittäisistä jaksoista, ei kerralla koko sarjasta. Ehkä katsojia kannattaa kannustaa katsomaan jaksoja yhtä aikaa. Ehkä kavereiden kanssa pystyyn pantu ”kisakatsomo” onkin parempi vaihtoehto myös suoratoistolle.

Tätä menoa seuraavana tulevat suorat lähetykset ja jonkinasteinen ohjelmavirta. (Tarjolla jo ainakin Hulussa.)

Ehkä Netflixissä ja suoratoistossa ei ollutkaan mitään pitempiaikaista taikaa. Ryminällä ja fanfaareilla markkinoille tulleet häiriköt päätyvät tätä menoa samanlaisiksi tylsimyksiksi kuin yhdysvaltojen ABC, NBC, CBS tai Suomen MTV, Nelonen, TV5 ja kaikki muut.

Netlixiin tulee taas jotain todella laadukasta varmasti, joskus.

Joskus ei kuitenkaan riitä, kun kilpailu kovenee. Netflix on omalla mammuttimaisuudellaan luonut suoratoistosodan, jossa tilaajista kilpaillaan erilaisilla yksinoikeussarjoilla, ja kilpailijat ovat viime aikoina tehneet tällä saralla parempaa työtä nimenomaan jollain tapaa haastavien sarjojen osalta. Jopa Apple TV+, joka oli aluksi vitsi. Nyt siellä on esimerkiksi Severance.

Tai ehkä Netflix ei ollut koskaan mitenkään erityinen, me vain sokaistuimme sen nousukiidosta. Oliko House of Cards edes hyvä sarja? Korkeintaan aluksi.

Nyt suoratoistomarkkina on niin täynnä, että jonkinlaiset pudotuspelit lähestyvät. Disneyn eri suoratoistopalveluilla on jo yli 205 miljoonaa tilaajaa ja tilauskanta kasvaa sellaista vauhtia, että Disney on mahdollisesti jo tänä vuonna maailman suosituin suoratoistoyhtiö. Viimeistään silloin Netflix alkaa näyttää menneeltä suuruudelta.

Ei tullutkaan yhtä television suoratoistojättiläistä, vaan kävi niin kuin noin vuonna 2016 epäiltiin turhaan käyvän musiikin suoratoistolle: koko markkina sirpaloitui, yhdessä palvelussa on jotain pakollista, toisessa toista, kolmannessa kolmatta, ja palveluiden katalogit ovat nimikkeiden puolesta lähes täysin erilaiset.

Samaan aikaan suoratoistopalvelut ovat totuttaneet meidät malliin, jossa tilauksen lopettaminen on vain muutaman virtuaalisen napin painalluksen päässä. Ei määräaikaisuuksia, ei valtavia kanavapaketteja hintaan 30–50 e/kk.

Seuraavaksi lopetan Netflixin tilauksen ja otan taas HBO Maxin, jossa on Barryn kolmas kausi. Sen katsoo kuukaudessa. Sitten voi vaihtaa johonkin toiseen.

Tämä malli ei voi kestää.

