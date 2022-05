Ruotsalaisnäyttelijä loistaa elämänsä roolissa Cannesissa, mutta kehuu vuolaasti kahta suomalaista työtoveriaan – ”Laura on rehellinen ja Alma on paras”

Ruotsalaisnäyttelijä Fares Fares aloittaa ensi viikolla uuden elokuvan kuvaukset, tällä kertaa ohjaajana. Naispääosaan hän valitsi Tove Jansson -elokuvan nähtyään Alma Pöystin.

Kun Suomea ja Ruotsia vertaa elokuvamaina, länsinaapuri on monessa edellä. Yksi mittari on kansainvälisiä rooleja tekevät ruotsalaiset näyttelijät.

Kun Suomella ei ole kisassa lyödä tiskiin kuin muutama nimi Krista Kososen ja Jasper Pääkkösen tapaan, Ruotsilta löytyy Rebecca Ferguson, Joel Kinnaman, Noomi Rapace, Alexander ja Stellan Skarsgård, Peter Stormare ja Alicia Vikander esimerkiksi.

Listalle kuuluu myös Fares Fares, 49-vuotias libanonilaistaustainen ruotsalaisnäyttelijä, joka on Cannesissa ensi-iltansa saaneessa elokuvassa elämänsä roolissa. Fares näyttelee nykypäivän Egyptiin sijoittuvassa Boy from Heaven -trillerissä salaisen palvelun everstiä.

Elokuva on mukana Cannesin arvostetussa kilpasarjassa ja vastaanotto on ollut myönteinen, joten Fares Fares tulee haastatteluun iloisena. Erityisen iloinen hän on kuitenkin tuoreesta uutisesta, jonka hän haluaa jakaa.

Hän on ohjaamassa ensimmäisen elokuvansa!

Boy from Heaven -elokuvassa pääroolia esittävä näyttelijä Tawfeek Barhom (vas.), ohjaaja Tarik Saleh ja näyttelijä Fares Fares valokuvattuna Cannesissa lauantaina.

Kuvaukset alkavat vielä tässä kuussa. ”Olen ollut kaikki nämä vuodet hyvin kiireinen näyttelijänä. Nyt oli aika, ja koen olevani valmis ohjaamaan”, Fares sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Tulevan elokuvan nimi on A Day and a Half. Tarinassa mies sieppaa entisen puolisonsa matkalle ympäri maata. ”Elokuva on love story, draamaa ja trilleriä ja voimakkaita tunteita”, Fares kuvailee. Hän on myös yksi tarinan käsikirjoittajista.

Ensi-ilta on kahden vuoden kuluttua suoratoistopalvelu Netflixillä. Netflix on tunnettu, mutta toisinaan pienet elokuvat hukkuvat striimerin suureen kitaan. Fares ei ole huolissaan.

”Oikeasti hei, maailmanlaajuinen levitys” , Fares sanoo. ”Haluan tehdä kansainvälisen elokuvan. Haluan, että kaikki näkevät sen.”

Fares näyttelee elokuvassa itse poliisia. Pääparina nähdään ruotsalainen Alexej Manvelov ja suomalainen Alma Pöysti.

Alma Pöysti aloittaa vielä tässä kuussa A Day and a Half -elokuva kuvaukset, ja ohjaajana toimii Fares Fares.

Pöystin ja Fares Faresin on tuonut yhteen Suomen ja Ruotsin elokuvia yhdistävä harmaa eminenssi, joka harvoin näkyy julkisuudessa. Eli agentti. Sellainen on jokaisen näyttelijän kansainvälisellä uralla käytännössä välttämätön.

Faresilla ja Pöystillä on sama agentti, suomalainen Laura Munsterhjelm, jonka johtaman agentuurin merkitys pohjoismaisen elokuvan ja sen tekijöiden kansainvälistymisessä viime vuosikymmeninä ei ole ollut mitenkään vähäinen.

Fares löysi Pöystin oman agenttinsa kautta, hänen listoiltaan. ”Katsoin aluksi läpi Lauran näyttelijöitä, luin mitä Alma oli tehnyt, ja ajattelin että kiinnostavaa. Pyysin katsottavaksi elokuvan Tove Janssonista ja sitten pyysin Alman koekuvaukseen”, Fares kertoo.

”Alma on paras”, Fares parahtaa.

Fares Faresin Suomessakin muistettu läpimurtorooli oli vuoden 2000 elokuvassa Jalla! Jalla!. Sen jälkeen Fares on nähty agenttinsa avustuksella useissa ruotsalaistuotannoissa sekä sivurooleissa kansainvälisissä elokuvissa kuten Zero Dark Thirty, Rogue One: A Star Wars Story sekä sarjoissa kuten Westworld ja Chernobyl.

Ruotsalaisessa, vuoden 2012 elokuvassa Rahalla saa 2 Faresin roolinimenä oli Mahmoud.

Fares kiittelee agenttiaan ja mainitsee etuna Munsterhjelmin suomalaisuuden.

”Laura on tavallaan hyvin suomalainen. Kysyt mitä vain, saat vastaukseksi lyhyet: kyllä, ei ja okei. Se on hyvin suomalaista. Laura on varmasti siksi myös hyvä, rehellinen ja suora”, Fares sanoo.

Fares sanoo, että hän tiesi jo Jalla! Jalla!:n aikoihin haluavansa ammatilta paljon. Teatterikärpänen puraisi kouluaikoina näytelmäkerhossa, ja kun näyttelemisestä alkoi tulla haaveammatti, vanhemmat alkoivat toppuutella.

”He sanoivat samaa kuin kaikki vanhemmat: entä jos olisi joku oikea ammatti?” Ja tavallaan sen ymmärtää. Ammatti on kova, ja eteenpäin pääseminen lottoa. Ei, ei, ei, tulee monta kertaa vastaan.”

Uutuuselokuva Boy from Heaven kertoo lukutaidottoman kalastajan välkystä pojasta, joka saa stipendin Kairoon Al-Azharin yliopistoon. Sunnimuslimien tuhat vuotta vanhassa opinahjossa noviisi tulee vedetyksi vahvoihin traditioihin sekä valtapeliin, jossa ottavat yhteen eri oppikunnat sekä maallinen valta presidentille uskollisine salaisine poliiseineen.

Imaami on nimittäin kuollut, on aika valita seuraaja ja kaikki haluavat johtoon oman miehensä.

Seuraa juonittelua, selkäänpuukotusta, juoruilua ja välistävetoja. Kehykset tarinalle antaa yhteiskunnallista murrosta kohiseva Kairo katuelämineen ja jalkapalloilija Mohammed Salahin fanikuvineen.

Cannesissa maailmanensi-iltansa saanut Boy from Heaven on esimerkki siitä, miten Ruotsi ainakin toistaiseksi peittoaa elokuva-Suomen. Tarik Salehin ohjaama ja kirjoittama trilleri on yksi kaikkiaan kolmesta ruotsalaisesta elokuvasta Cannesin kilpasarjassa.

Katsoja tosin ei välttämättä äkkää lainkaan, että tuotanto on ruotsalainen. Tarina sijoittuu Egyptiin, mutta kuvat on kuvattu Turkissa, ja kielenä on arabia. Sitäkään suuri yleisö tuskin äkkää, että mukana on suomalainen osatuottaja Bufo. Yhteistyö näkyy kankaalla siten, että yhdessä keskeisessä sivuroolissa näyttelee helsinkiläinen Sherwan Haji, joka oli isossa roolissa Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen -elokuvassa vuonna 2017.

Elokuvana Boy from Heaven on Cannesin elokuvien kaupallisinta laitaa, sillä tarina on puhdasverinen trilleri John le Carrén ja Leif G.W. Perssonin hengessä. Mukana on radikalisoitumisen analyysia sekä myös kuvaus yhteiskunnasta, jossa naiset on suljettu koteihin ruokkimaan lapsia ja jossa politiikka ja uskonto ovat voimakkaasti kietoutuneet toisiinsa.

Vaalea puku ja silmälasit kuuluvat Fares Faresin esittämään salaisen poliisin eversti -rooliin.

Fares on näyttelijänä kokenut, mutta hänkin joutui arabiankielisessä elokuvassa mukavuusalueensa ulkopuolelle, sillä hän pitää englantia toisena kielenään ruotsin jälkeen.

”Muutin lapsena Libanonista ja puhun arabiaa ainoastaan äidille ja isälle ja kuulostan ihan 12-vuotiaalta. Sanavarastoni on suppea. Elokuvassa puhutaan egyptinarabiaa, joten käytin valmentajaa. Jälkiäänitin kaikki repliikkini. Toki aina, kun näyttelijä puhuu muuta kuin omaa kieltään, se tuo rooliin heti jotain uutta”

Fares esittää elokuvassa eversti Ibrahimia, joka saa elokuvan alussa tehtäväkseen varmistaa, että seuraava imaami pelaa maallisen hallituksen pussiin. Oletko sinä siis elokuvan se ”poika taivaasta”?

”Minun hahmoni olisi voinut olla sitä, mutta se ei koskaan onnistunut häneltä” , Fares sanoo ja toteaa, että hänen everstinsä näkee yliopistolle tulleessa kalastajan pojassa jotakin, jonka tunnistaa. Mestari ja kisälli -asetelmaa siis.

Fares ei halua järin paljon analysoida elokuvaa eikä arvioida esimerkiksi uskonnon roolia tarinassa. ”Tämä on enemmänkin ikkuna kokonaan uuteen maailmaan katsojille”, hän sanoo ympäripyöreästi. Syy voi olla siinä, että tarina on henkilökohtaisempi ohjaaja Tarik Salehille.

Ruotsalais-egyptiläisen ohjaajan isoisä opiskeli aikoinaan Al-Azhar-yliopistossa. Tarik Salehin aiempi elokuva The Nile Hilton Accident sijoittui myös Kairoon ja kertoi korruptoituneesta poliisista. Elokuva joutui Egyptissä kuitenkin pannaan ja ohjaaja Salehista tuli maassa epätoivottu henkilö.