The Cleaner on melko uskollinen toisinto suositusta saksalaissarjasta.

Vanhan vitsin mukaan yksi maailman lyhyimmistä kirjoista on nimeltään ”Saksalainen huumori kautta aikojen”, eikä luettelo maan kansainväliseen levitykseen päätyneistä humoristisista televisiosarjoista ole paljoa pidempi.

Uusi The Cleaner (2021) on poikkeus ja tarjoaa nyt yhden näkökulman saksalaiseen televisiohuumoriin, vaikka kulman takaa. Kuusiosainen, BBC:n tilaama The Cleaner on englantilainen toisinto Mizzy Meyerin kirjoittamasta suositusta saksalaissarjasta Der Tatortreiniger (2011–2018), josta tehtiin kaikkiaan 31 puolen tunnin mittaista jaksoa.

Molempien sarjojen pääosassa on viisikymppinen työväenluokkainen poikamies, joka ansaitsee elantonsa harvinaisena erikoisosaajana. Hän on erilaisia epämiellyttäviä sotkuja hoitava rikospaikkasiivooja – ja hyvin ylpeä ammatistaan.

Saksassa hän on Heiko ”Schotty” Schotte ja Englannissa Paul ”Wicky” Wickstead.

Wickstead (Greg Davies) on hampurilaista Schottea maalaismaisempi versio – ja suurempi. Mahakas ja peräti 203 senttiä pitkä Greg Davies saa sarjan muut hahmot näyttämään miniatyyreiltä.

Koko korostuu heti avausjaksossa, jossa poliisin töihin kutsuma Wicky kohtaa odottamatta karmean veriteon tekijän, puoli metriä lyhyemmän Sheilan (Helena Bonham Carter). Tämä oli saanut yhtäkkiä tarpeekseen tylsästä miehestään, jota kiinnostivat vain pienoismallit.

Rahastonhoitaja Sheila (Helena Bonham Carter) sai tarpeekseen pienoismalleja harrastavasta miehestään.

Hyvistä aineksista huolimatta avauksen tilannehuumori tuntuu aika väkinäiseltä. Kannattaa kuitenkin sinnitellä mukana. Uuden talon, tilanteen ja roolihahmon jakso jaksolta esittelevä The Cleaner terävöityy edetessään.

Aikaa myöten selviää myös, että siivoaminen on draamasarjassa vain keino saada kaksi toisilleen vierasta ihmistä kohtaamaan poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Kuolemien sijasta kyse onkin elämästä: mitä puhelias Wicky voi opettaa asiakkailleen ja mitä asiakkaat hänelle – ja mitä me opimme vähitellen Wickysta ja hänen elämästään. Valkoisen, persoonan häivyttävän suojahaalarin sisällä ei olekaan pelkkä Lausen-yhtiön palkollinen, ikivanhalla Volkswagenilla ajava rikospaikkasiivooja.

The Cleaner, C More.