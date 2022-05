Kulttuuria ja politiikkaa pilkkaava klassikko-ohjelma Saturday Night Live kertoi tuotantokautensa finaalissa lauantaina, että moni sen vakituisista esiintyjistä jättää ohjelman.

Yhdysvaltain suosituimpiin viihdeohjelmiin kuuluva Saturday Night Live (SNL) koki suuren muutoksen viime lauantaina, kun se kertoi lukuisten vakituisten esiintyjiensä jättäytyvän ohjelmasta pois.

Pete Davidson, Kate McKinnon, Aidy Bryant ja Kyle Mooney ilmoittivat poistuvansa ohjelmasta lauantaina esitetyssä kauden finaalissa. He ovat kaikki olleet osana viihdeohjelman näyttelijäkaartia lähes kymmenen vuotta.

SNL kierrättää tähän tapaan näyttelijöitään säännöllisin väliajoin. Sitä on tehty 47 tuotantokautta ja yli 800 jaksoa melkein viidenkymmenen vuoden ajan. Ohjelman esiintyjät ovat siis ehtineet vaihtua jo useaan otteeseen.

Monet tunnetut ja menestyksekkäät näyttelijät, kuten Robert Downey Jr., Jimmy Fallon, Tina Fey ja Bill Murray ovat esiintyneet uriensa alkuvaiheilla SNL:ssä.

Itsekin Saturday Night Live -esiintyjinä olleet Justin Timberlake (vas.), Billy Crystal ja Jimmy Fallon poseerasivat ohjelman 40-vuotisjuhlalähetyksen yhteydessä New Yorkissa helmikuussa 2015.

SNL:ää esitetään nimensä mukaan lauantai-iltaisin. Siihen kuuluu yleensä kulttuurille, politiikalle ja muille yhteiskunnallisille ilmiöille naureskelevia lyhyitä sketsejä ja komediaosioita. New Yorkista juonnetut jaksot kestävät puolitoista tuntia. Vakituisten jäsenten lisäksi ohjelmassa vierailee säännöllisesti kaikenlaisia julkkiksia.

Ohjelma on valtavan suosittu Yhdysvalloissa. Se kerää viikoittain miljoonia katsojia, aiheuttaa vinoilullaan usein suurtakin keskustelua ja on hyvin vakiintunut osa maan populaarikulttuuria. Uutinen vakituisten esiintyjien kierrättämisestä onkin noussut otsikoihin lähes kaikissa maan suurissa medioissa. Siitä on kertonut muun muassa New York Times ja CNN.

Suomessa SNL:ää ei tunneta erityisen hyvin. Sitä ei näy miltään televisiokanavalta eivätkä ohjelman vakioesiintyjät ole täällä yhtä isoja nimiä kuin Yhdysvalloissa.

Ohjelmasta yritettiin kuitenkin tehdä suomalainen versio. Yritys ei menestynyt. Täysin samannimistä ohjelmaa esitettiin MTV3-kanavalla vuonna 2016 helmikuusta huhtikuuhun. Muun muassa Aku Hirviniemen, Pamela Tolan ja Jussi Vatasen tähdittämä ohjelma ei kerännyt katsojia eikä arvostusta.

Nyt ohjelman jättävistä esiintyjistä ehkä eniten puhetta herättää Pete Davidson, joka on ollut mukana SNL:ssä vuodesta 2014 lähtien. Silloin vasta 20-vuotias Davidson oli yksi ohjelman historian nuorimmista vakioesiintyjistä.

Näyttelijä Pete Davidson saapui yhdessä Kim Kardashianin kanssa Met-gaalaan New Yorkissa toukokuun alussa.

”Arvostan sitä, että SNL on aina ollut tukenani sekä antanut minun kehittää itseäni ja kasvaa”, Davidson sanoi lauantain jaksossa samalla, kun kertoi jättävänsä ohjelman.

Todella suosituksi noussut Davidson tunnetaan itseironiaan tukeutuvasta komiikastaan, joka käsittelee usein hänen henkilökohtaisia ongelmiaan.

”Niiden, joiden mielestä en ansainnut tätä työpaikkaa, ei pitäisi vihata minua, koska meillä on tässä paljon yhteistä”, Davidson vitsaili.

Samalla Davidson antoi pari hyvää esimerkkiä SNL:n usein yhteiskuntakriittisestä huumorista.

”Kun aloitin täällä, kukaan ei tiennyt, minkä rotuinen olen. Nyt kaikki tietävät, että olen valkoinen, koska minusta tuli valtavan menestynyt, vaikken juuri käynytkään töissä”, Davidson sanoi.

Tulevaisuudessa Davidsonilla on suunnitelmissa esimerkiksi oma komediasarjansa Bupkis, joka tulee perustumaan hänen omaan elämäänsä.

Myös Davidsonin yksityiselämä on herättänyt runsaasti huomiota. Hänellä on edelleen käynnissä oleva julkinen kiista muusikko Kanye Westin kanssa. Davidson on tapaillut mediapersoonaa ja Westin ex-vaimoa Kim Kardashiania puolisen vuotta.

Niin arvostetusta musiikistaan kuin kiistanalaisesta käytöksestään tuttu West muun muassa uhkasi pari kuukautta sitten julkaistulla kappaleellaan Eazy pieksävänsä Davidsonin. Kappaleen musiikkivideolla Davidsonia esittävä hahmo haudataan – sen jälkeen, kun siltä on leikattu pää irti.

Muusikko Kanye Westillä on ollut pitkään julkista kiistaa SNL:n vakituisen esiintyjän Pete Davidsonin kanssa.

Tämän lisäksi West on käynyt pitkää somesotaa Davidsonia vastaan muun muassa Instagramissa, jossa hän on julkaissut heidän kahdenkeskisiä viestejään.

Tällainen julkinen riitely tuntuu Suomessa ehkä hieman vieraalta. Davidson tuntuu ottavan asian kuitenkin kevyesti, ja siitä hän myös vitsaili uusimmassa SNL-jaksossa.

”Iltaa myös niille miljoonille, jotka vain haluavat nähdä, mainitsenko Kanyen”, Davidson sanoi.