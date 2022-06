Jarmo Rastas opettaa edelleen Kansallisbaletin aamuharjoituksissa. Siellä hänen ”pahana tapanaan” on puhjeta usein laulamaan oopperaa. Rakkaus musiikkiin oli myös uran suurimman kärsimyksen takana.

Vuosi 1989, lokakuun 24. päivä, It’s Jazz -nimisen baletin ensi-ilta: Kansallisbaletti yhdessä Umo Jazz Orchestran kanssa. Bulevardilla vanhan oopperatalon lavalla muun muassa tanssija Jarmo Rastas, 37. Esittämässä yhtä tanssijanuransa suurimmista kärsimyksistä.

Rastas, 69, kertaa tapahtumia uuden oopperatalon aulassa, silmät tuikkien.

”Amerikkalainen Walter Nicks teki koreografian, minä olin bluesin henki. Päällä oli harmaa kokotrikoo kuin savea, kaisloja täällä ja täällä”, Rastas osoittaa jalkojaan ja käsivarsiaan.

”Vanhan talon salissa oli neljän tunnin harjoitus, kysyin Walter Nicksiltä, että mikäs musiikki mulla on.”

Nicks vastasi Rastaan kysymykseen: sinä.

”Mulla ei ollut musiikkia ollenkaan. Viiden minuutin variaatio yksin sellaisella neljä kertaa neljän metrin laiturilla.”

Joten kun ensi-ilta koitti ja tuli bluesin hengen vuoro, saapui Rastas korokkeelleen, jalkoihin ja käsiin kiinnitetyt kaislat suhisivat ja kahisivat. Rastas tanssi, ei musiikkia.

Muuten esitys oli yhtä musiikin juhlaa. Umo soitti Duke Ellingtonia, Amsterdamista tullut Chip Garnett lauloi jumalaisesti:

”The blues ain’t nothin but a cold gray day”, Rastas laulaa venyttäen.

”Ja sitten minä joudun tanssimaan ilman musiikkia! Umolaiset oli särmin takana, ne nauroi siellä. Tanssijat makasi lavasteissa kikattamassa ja minä sitten… ugakhakaugakhaka”, Rastas yrittää kuvailla tanssista syntynyttä ääntä.

Rastas vakavoituu: ”Kaikkihan pitää tehdä eikä mun tehtävä ollut arvostella ratkaisua vaan tehdä työ tosissaan.”

Mutta harmittihan se, ja syykin on ilmeinen: Jarmo Rastas selvästi rakastaa musiikkia. Se on tullut selväksi jo ennen Nicks-tarinaa, kun Rastas aamuharjoituksista puhuessaan ihan huudahtaa:

”Meillä on niin ihanat pianistit, se sun pitää kirjoittaa! He on mulle suuri energianlähde: Dmitri, Ulla, Marja-Kaisa ja Pedro. Kun lähtee ensimmäiset tahdit… minullahan on paha tapa, että hoilaan mukana oopperaa.”

Pianistin ja opettajan yhteistyö on elintärkeä harjoitusten onnistumisen ja hyvän tunnelman luomisen kannalta, Rastas sanoo. Ja tuollaisen tunnelman luominen taas on Rastaan pitkän balettiopettajan uran ytimessä.

Haastattelua tehdessäkin aamuharjoitukset ovat takana: tänä aamuna niissä oli Kansallisbaletin oman ryhmän sijaan viitisenkymmentä Helsingin kansainvälisen balettikilpailun keskiviikkopäivän koitoksiin valmistautunutta tanssijaa.

”Eihän näitä nuoria enää opeteta, mutta harjoituksissa mun tehtävä on saada heidät rentoutumaan ennen kisasuorituksia.”

Rastas veti ensimmäisen aamutuntinsa vuonna 1987, eivätkä eläkepäivät ala toisen kerran ainakaan tämän kesäloman jälkeen. Harjoituksista 25. heinäkuuta alkaen on juuri sovittu baletin johdon kanssa.

”Tein vielä puolen sopimuksen, katsotaan sitten. Jos se sitten loppuu, niin se loppuu – mutta seinähulluhan musta tulee sitten.”

Jarmo Rastaan äiti eli koko elämänsä täydellä sydämellä mukana poikansa uran käänteissä ja keräsi myös leikekansiota. Siitä Jarmo Rastas otti haastatteluun pyynnöstä mukaan joitakin sivuja. Keskimmäisessä kuvassa erityisen rakkaaksi tullut rooli Don Quijotena.

Tuskin sentään, vaikka onhan työpaikkaan varmasti ehtinyt tottua, 54 vuodessa.

Miten siinä muuten niin kävi, että baletista tuli elämä?

Oikeastaan kaikki alkoi kauniista Veerasta, Assi Nortiasta, jolla oli balettikoulu Hämeenlinnan vanhan kaupunginteatterin takapihan rakennuksessa.

Hämeenlinnassa varttuneen Jarmo Rastaan vanhemmat olivat aktiivisesti mukana teatterin toiminnassa, ja Rastas pääsi balettikouluun vapaaoppilaana.

”Kun isäni kuoli 68 tammikuussa, tuumasin syksyllä, että lopetan koulunkäynnin. Assi tunsi Marita Ståhlbergin baletista ja soitti hänelle: olisi yksi poika näytille.”

Poika meni, kiersi ensin Aleksanterin teatterin kaksi kertaa ennen kuin uskalsi takaovesta sisään.

Ensimmäisen kuukauden Rastas tanssi 8-vuotiaiden tyttöjen kanssa balettikoulun ekalla luokalla, toisen kuukauden ekalla ja kolmannella.

”Sitten pääsin poikaluokalle ihanan ensitanssijan Uno Onkisen oppiin ja olin siellä vuoden loppuun. Sitten Uki tuli sanomaan, että minun pitää mennä pääjohtaja Almin puheille.”

Rastasta pelotti, hän ajatteli rikkoneensa jotain järjestyssääntöä.

”Almi istui, sanoi: ’olen kuullut että sinä olet ahkera poika, haluatko sopimuksen tammikuun ensimmäinen päivä’. Siitä se sitten lähti tämä matka. Kaksi vuotta meni ja tanssin jo toista pääroolia.”

Päärooleja tuli lisää, tuli ulkomaankiertueita Kuubaa myöten ja sen matkan jälkeen kutsu presidentti Kekkosen itsenäisyyspäivänjuhliinkin.

Rastaan puhetta kuunnellessa on kuitenkin ihan selvää, ettei balettia maineen ja kunnian vuoksi tai edes Kekkosen vuoksi tanssita.

Baletti on työ, se on harrastus, ja ennen kaikkea:

”Tätä työtä pitää rakastaa.”

Ihmisten kautta työ myös rakastaa takaisin.

Jarmo Rastas kertoo, miten suurta oli ryhmän tuki, kun hän palasi pitämään harjoituksia hänen ja puoliso Arjan vanhimman lapsen Saanan kuoltua kolme ja puoli vuotta sitten 47-vuotiaana rintasyöpään.

”Baletti on ihanaa, mutta elämässä on paljon muutakin.”

Niin kuin esimerkiksi iltaisin pihapuuhun juttelemaan tuleva mustarastas, synttäripäivä matkoilla rakkaassa seurassa, kesäloma.

Ja sitten taas balettiakin. Ainakin sen puoli vuotta vielä.