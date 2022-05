Nainen talossa toisella puolen katua kuin nainen ikkunassa -sarja on saanut hämmentävän pitkän nimen. Se on jännityselokuvien ystäville melkoinen tavaratalo.

Hämmentävästi nimetyn Netflix-sarjan Nainen talossa toisella puolen katua kuin nainen ikkunassa (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, 2021) alkuasetelma on tutunoloinen: traumatisoitunut ja eristäytynyt päähenkilö näkee ikkunastaan naapuritalossa tapahtuvan murhan vai näkeekö sittenkään?

Pian selviääkin, että sarja on jännityselokuvien ystäville melkoinen tavaratalo, vaikutteita löytyy Takaikkunasta Vertigoon ja Uhrilampaisiin. Selkeimmät viittaukset, kuten sarjan nimikin antaa ymmärtää, ovat elokuviin Nainen junassa (2016) ja Nainen ikkunassa (2021).

Sarjan tekijät suorastaan härnäävät katselijaa täyttämällä taustat erilaisilla johtolangoilla ja tutuntuntuisilla tapahtumapaikoilla. Mitä enemmän katsoja jännityselokuvien maailmaa tuntee, sitä enemmän sarjasta saa viihdearvoa irti.

Kaiken kukkuraksi sopivan ärsyttävä päähenkilö Anna (Kristen Bell) hallusinoi viinin ja lääkkeiden sekakäyttönsä vuoksi, joten katsoja saa todella miettiä, mihin näkemäänsä vihjeeseen tarttuu ja mihin ei.

Eikä sarja ole pelkkää murhamysteeriä, vaan se sisältää myös satiirisia sivalluksia koko lajityyppiä kohtaan. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon päähenkilön tyttären päivittäin vaihtuvat hautakivitekstit.

Suoratoistopalvelujen suurtuotantojen aikakaudella on vapauttavaa koukuttua sarjaan, jonka jaksot ovat vain puolen tunnin mittaisia. Sarjan vastaanotto on ollut vaihtelevaa, mutta tekijöillä on selvästi suunnitelmia jatkon varalle.

Sarjan viimeisten minuuttien aikana legendaarinen Glenn Glose käy lyhyesti mutta näyttävästi avaamassa tien mahdolliselle seuraavalle tuotantokaudelle.

Nainen talossa toisella puolen katua kuin nainen ikkunassa, Netflix.