Nelosen viihdeohjelmasta nähdään syksyllä 13. kausi.

Vain elämää -musiikkiohjelman 13. kauden artistit on julkaistu. Televisiokanava Nelonen kertoo tiedotteessaan, että uudella kaudella nähdään laulajia usealta vuosikymmeneltä.

Uuden kauden artistinimet ovat Erika Vikman, Mikko Alatalo, Yona, Redrama, Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Jyrki 69 ja Tommi Läntinen.

Artistit suuntaavat tänään Hirvensalmen Satulinnaan ohjelman kuvauksiin. Ohjelma nähdään televisiossa ensi syksynä.

Esiintyjäkaartin kokeneinta osaa edustavat Mikko Alatalo, joka oli jo 1970-luvulla luomassa manserockia yhdessä Juice Leskisen ja Harri Rinteen kanssa sekä yli 40-vuotisen uran tehnyt Tommi Läntinen, joka julkaisi alkuvuodesta ensimmäisen soololevynsä vuosiin.

Meiju Suvaksen ensimmäinen levy ilmestyi vuonna 1982. Hänet tunnetaan muun muassa ikisuosikeistaan Pure mua, Tahdon sinut sekä Kaunotar ja kulkuri.

Jyrki Linnankivi eli Jyrki 69 on The 69 Eyes -rockyhtyeen laulaja, jota on nähty lavoilla jo yli 30 vuoden ajan.

Laulaja ja lauluntekijä Yonan levy Uni johon herään voitti äskettäin Kriitikoiden valinta -Emman sekä Teosto-palkinnon. Artisti on parhaillaan ehdolla myös Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon saajaksi.

Suomenkielistä diskopoppia esittävän Erika Vikmanin viime vuonna julkaistu Erika Vikman -debyyttialbumi on ylittänyt platinarajan ja sinkut 7300 päivää, Cicciolina ja Syntisten pöytä ovat striimanneet tuplaplatinaa.

Yli 20-vuotisen uran tehnyt Redrama on tehnyt soolouraa ja vaikuttanut lisäksi kokoonpanoissa Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana, Conscious Youths ja GG Caravan.

Pete Parkkosen ura alkoi Idols-laulukilpailusta lähes 15 vuotta sitten. Sen jälkeen hän julkaisi kaksi albumia englanniksi, mutta vaihtoi myöhemmin laulukielensä suomeen.

Vain elämää -sarjan ensimmäinen kausi nähtiin vuonna 2012. Sarjan ohjaajat Teija Paajamaa ja Arja Lehtikangas voittivat äskettäin Kultainen Venla -gaalassa jo toistamiseen Vuoden ohjaajan palkinnon viihde, reality & events -sarjassa.

