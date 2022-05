Vuonna 1993 perustettu Eläkeläiset soittaa humppa- ja jenkkaversioita rockhiteistä. Toppo Koposen muita bändejä ovat Kumikameli, Tekramütisch, ATK ja Nahkasuut.

Hassisen Koneen ja Luukas Ojan välissä Joensuusta on tullut muitakin bändejä, kuten Toppo Koposen luotsaamat Kumikameli ja Eläkeläiset. Kumikameli sai alkunsa Ismo Alangon toisen bändin Sielun Veljien treenikämpällä 1986.

”Oltiin siellä juopottelemassa ja päätettiin perustaa bändi. Pianon alla arvottiin nimeä. Kumikameli oli vähiten paska”, Koponen muistelee.

Koponen oli soittanut jo 14-vuotiaasta kitaraa lainabiisibändeissä, mutta Kumikamelissa hän alkoi ensimmäistä kertaa tehdä omia biisejä. Aluksi bändi vaihtoi perinteiset rocksoittimet mandoliiniin, banjoon ja haitariin ja esitti omalaatuista humoristista rockia.

Kumikameli jatkaa yhä, mutta jo vuonna 1990 vaihtui osa muusikoista ja soittimiksi tulivat tavalliset kitara, basso ja rummut. Tyyliksi vakiintui punk, jossa on vaikutteita hardcoresta ja metallista.

Huumoria Koponen on viljellyt vuodesta 1993 Eläkeläisissä, joka soittaa humppa- ja jenkkaversioita rockhiteistä. Black Sabbathin Paranoid muuntui Hullun jenkaksi, ja Rolling Stonesin I Can’t Get No Satisfactionin nimeksi tuli En saa millään humpatuksi.

Jo Kumikameli oli tulkinnut iskelmiä erikoiskeikoilla. Koponen oli törmännyt humppaan jo pikkupoikana ukkinsa Einarin luona.

”Silloin pidin humppaa hirmuisena sontana eikä mielipiteeni ole muuttunut”, Koponen toteaa.

Myös Eläkeläiset sai alkunsa alkoholin siivittämänä. Kumikameli kävi Lapualla, jossa se majoitettiin keikkapaikkana toimineeseen baariin.

”Kaljahana jätettiin meille yöksi auki. Yritimme soittaa, mutta olimme niin humalassa, ettemme pystyneet. Tilanne nauratti ja totesimme, ettei siinä voinut soittaa kuin humppaa. Keksimme biiseistä humppaversioita”, Koponen kertoo.

”Muutaman kuukauden päästä totesimme, että kaikki olivat tehneet kotona lisää käännöstekstejä. Siitä se lähti. Nimi tuli siitä, että ajattelimme eläkeläisten tykkäävän humpasta.”

Toppo Koponen kuvattiin Viinijärven pesäpallokentällä. Hänen uusin tatuointinsa on Viinijärven Urheilijoiden logo oikeassa käsivarressa.

Koposen taiteilijanimi Eläkeläisissä on Onni Waris. Aluksi esiintymisasuina oli tuulipukuja, mutta niissä liikkuminen hävetti niin kovasti, että tilalle vaihdettiin miestenpuvut, joissa Eläkeläiset esiintyy edelleen.

Koponen kertoo, että ensimmäisen vuoden rumpalina oli Tanssiorkesteri Karjalan Poikien oikea humppamuusikko, jolta Eläkeläisten huumori ja örvellys menivät ihan ohi.

”Me painittiin ja puhuttiin puutaheinää lavalla, mutta hän ilmaantui keikoille siisteissä humppakuteissa ja hoiti osuutensa tyynesti.”

Eläkeläiset-yhtyeen maine on levinnyt laajalle. Se on kiertänyt ympäri Eurooppaa, ja varsinkin Saksassa.

”Välillä kierrettiin Saksassa enemmän kuin Suomessa. Se oli hauskaa, kun joka ilta oli uusi keikkapaikka. Nousukiito jatkuu siellä yhä. Esiinnymme yleensä noin tuhannen ihmisen paikoissa, jotka ovat yleensä enemmän tai vähemmän täynnä.”

Suosio Saksassa on ihmetyttänyt eläkeläisiä itseäänkin. Meno on ollut hyvä Ruotsista Puolaan, mutta samaa menestystä ei ole tullut. Vain Hollannissa Eläkeläisille ei lämmetty. Siihenkään ei ole löytynyt syytä.

Kotimaassa suurimpia hankkeita oli vuonna 2014 Humpfonia, jossa Eläkeläiset esiintyi Kuopion kaupunginorkesterin kanssa muun muassa Helsingin Kulttuuritalossa ja Ilosaarirock-festivaalilla. Rockin ohella kuultiin humppatulkintoja klassisesta musiikista.

Koponen arvioi, että Eläkeläiset on levyttänyt melkein 200 käännösbiisiä. Käyttämättömiä käännöstekstejä on pitkästi yli sata. Niihin biiseihin ei ole saatu lupia.

”Tekstien määrä on absurdi. En ole taitava enkä lahjakas mutta olen erittäin ahkera. Välillä on pitänyt säveltää itse biisi, kun on ollut ässä teksti, mutta ei saatu lupaa tai edes vastausta kyselyyn. Alussa tulkitsimme hiljaisuuden myöntymiseksi, mutta sillä tavalla meinattiin joutua pari kertaa oikeuteen.”

Yksi Eläkeläisten omista sävellyksistä oli Hulluna humpasta, jolla se osallistui vuoden 2010 euroviisu-karsintoihin.

Koponen arvioi, että Eläkeläiset olisi voinut tuoda kapean elannonkin, jos toiminta olisi järjestetty optimaalisesti. Nykyään yhtye tekee lähinnä vuosittaisen kiertueen Saksassa ja festivaalikeikkoja kesällä. Kaikilla yhtyeen jäsenillä on leipätyö.

”Hyvä niin. Ei Eläkeläisiä olisi kestänyt päätyönä. Keikkoja ja kiertueita pystytään kumminkin säätämään lomien ja vapaiden kanssa. Se on sellaista kausityötä.”

Koponen työskentelee järjestelmäasiantuntijana Meitassa, joka tarjoaa tietoteknisiä palveluita kaupungeille ja kunnille. Päivätyön lomaan hän säätää myös muita bändejään, Kumikamelia, Tekramütischia, ATK:ta ja Nahkasuita.

Varsinkin Tekramütisch on omalaatuinen. Siinä Koponen esittää Jukka Hyrkäksen kanssa outoja lauluja arjesta varusteinaan muun muassa banjo, kellopeli, klarinetti, nokkahuilu, ukulele ja syntetisaattoreita. Bändi on julkaissut peräti 32 levyä.

Ensi vuonna Eläkeläiset täyttää 30 vuotta. Koposen yllätykseksi sen keikoilla käy yhä nuorisoa. Hän täyttää 60 vuotta, eivätkä muutkaan bändin jäsenet ole enää aikoihin olleet untuvikkoja.

”Humpan soitto on yhä hauskaa. On kiva tavata kavereita ja katsoa, kuinka rupsahdamme. Olemme jo pitkään eläneet sitä, mille alussa nauroimme. Nuoriso ihmettelee keikoilla vanhusten soittamaa vanhusmusiikkia. Onko se sitten säälittävää vai entistäkin hauskempaa?”