Myös Yleisradio on vähentänyt toimintaansa Facebookissa ja muilla somealustoilla.

Norjan yleisradio NRK:n uutisosasto aikoo jättää somepalvelu Facebookin. Asiasta uutisoi norjalainen media Morgenbladet.

Syy NRK:n päätökseen on Facebookissa syntyvän julkisen keskustelun ”rajoitettu arvo” ja juttujen kommenttikenttien valvomiseen vaadittujen resurssien liiallinen määrä.

”Voisi kyseenalaistaa, mitä myönteistä arvoa kommenttikentät tuovat norjalaiseen yhteiskuntaan”, sanoi NRK Uutisten päätoimittaja Espen Olsen Langfeldt Morgenbladetille.

NRK Uutiset aikoo asteittain vähentää sisältöään ja toimintaansa Facebookissa osana sen pitkän aikavälin strategiaa siirtää lukijakunnan kanssa käytävä vuorovaikutus muille alustoille. Sitä, kuinka nopeasti NRK aikoo jättää Facebookin tai mitä vaihtoehtoiset alustat voisivat olla, ei vielä kerrota.

Norjan yleisradio NRK on suuri mediakokonaisuus, johon kuuluu lukuisia tv- ja radiokanavia sekä muuta mediasisältöä. NRK:llä on myös monia erilaisia Facebook-sivuja. Niistä ainoastaan NRK:n uutisosasto aikoo siis jättää somepalvelun.

Toisaalta Langfeldt viittaa haastattelussa myös NRK:n muiden Facebook-sivujen toiminnan mahdolliseen vähentymiseen.

”Saa nähdä, mitä tämä muutos tarkoittaa. Haluamme kuitenkin oman toimituksellisen hallinnan tuotteestamme. Tässä Facebook ei ole optimaalinen”, Langfeldt kertoi.

NRK on Norjan suurin mediayhtiö. Sen uutisosaston Facebook-sivulla on 500 000 tykkääjää, mikä tekee siitä somepalvelun suosituimman norjalaisen uutissivun.

NRK Uutisten Facebookissa julkaistujen juttujen kommenttikentät vaikuttavat olevan hyvin tarkkaan valvottuja. Kun selaa kenttiä, lähes yhdestäkään ei löydy lukijoiden jättämiä kommentteja.

Ero esimerkiksi Yle Uutisten Facebookissa julkaistujen juttujen kommenttikenttiin on todella suuri. Yle Uutisilla on noin puolet NRK Uutisten tykkääjistä, mutta kommentteja sen jutuissa on huomattavasti enemmän.

NRK:n päätös on huomioitu myös Ylellä.

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila vuonna 2020.

”Somealustojen ja uutismedioiden suhteesta käydään paljon keskustelua, jopa esimerkiksi EU-tasolla. Seuraamme tätä keskustelua mielenkiinnolla”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Ylä-Anttilan mukaan myös Yle on tietoisesti vähentänyt toimintaansa Facebookissa ja muilla somealustoilla ja pyrkinyt käyttämään sivujaan lähinnä sisällön markkinointiin.

Ylellä on aiheeseen liittyen myös joitain tulevaisuuden suunnitelmia, vaikkei Ylä-Anttila kerrokaan vielä, mitä ne tarkalleen ovat.

”Se keskustelu on vielä edessä päin.”

Facebookilla on ollut aiemminkin ongelmia suhteessaan mediayhtiöihin. Esimerkiksi Australia sääti vuoden 2021 alussa lain, joka velvoitti Facebookin ja muiden teknologiayhtiöiden maksavan korvauksia sivuillaan julkaisemasta uutissisällöstä.

Facebook vastusti päätöstä voimakkaasti. Sitä syytettiin jopa Australian tärkeiden viranomaistoimijoiden nettisivujen toiminnan häiritsemisestä osana laista käytävää keskustelua.

Kysymys teknologiajättien ja uutismedioiden suhteesta herättää muutenkin pohdintaa. Perinteiset mediat ovat pitkälti riippuvaisia teknologiayhtiöistä. Googlen ja Facebookin kaltaiset yritykset keräävät jo nyt noin kaksi kolmasosaa kaikesta digitaaliseen mainontaan käytetystä rahasta.

Helsingin yliopiston itsenäisen yksikön Social- och Kommunalhögskolanin johtamassa Tie vapauteen -tutkimushankkeessa uskottiin, että uutismedioiden täytyy tehdä keskenään vahvempaa yhteistyötä vähentääkseen riippuvuutta teknologiajäteistä.