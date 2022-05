Ohjaaja Luc Bessonia vastaan nostetut raiskaussyytteet hylättiin – Tapaus on ollut Ranskan näkyvimpiä #metoo-ajan kiistakapuloita

Keväällä 2018 näyttelijä Sand Van Roy kertoi Bessonin raiskanneen hänet useita kertoja. Besson on toistuvasti kiistänyt syyllisyytensä.

Ranskalainen tuomioistuin vahvistaa hylänneensä elokuvaohjaaja Luc Bessoniin kohdistetun raiskaussyytteen. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Toukokuussa 2018 näyttelijä Sand Van Roy kertoi Bessonin raiskanneen hänet useita kertoja kahden vuoden aikana. Näyttelijän mukaan hänellä ja Bessonilla oli ollut tapailusuhde. Tämän jälkeen myös useat muut naiset kertoivat Bessoniin liittyvistä kokemuksistaan joko poliisille tai ranskalaiselle medialle.

Vähintään kolme muuta naista on kertonut Bessonin ahdistelleen tai hyväksikäyttäneen heitä seksuaalisesti. Tapaus on ollut Ranskan näkyvimpiä #metoo-ajan kiistakapuloita.

Syyttäjät päättivät kuitenkin helmikuussa 2019 luopua jutun tutkinnasta todisteiden puutteeseen vedoten.

Tuomari avasi tutkinnan lokakuussa 2019 uudelleen sen jälkeen, kun Sand Van Roy oli esittänyt Bessonia kohtaan uusia syytöksiä. Nyt ne kaikki on kuitenkin hylätty.

Besson on toistuvasti kiistänyt kaikki häneen kohdistuneet syytökset, sanoen koko jutun olevan ”valhetta alusta loppuun”. Hän on vahvistanut olleensa suhteessa Van Royn kanssa, jolla oli pienet roolit Bessonin elokuvissa Taxi 5 ja Valerian.

”Oikeus on vahvistanut päämieheni syyttömyyden... Luc Besson katuu neljää menetettyä vuotta”, Bessonin asianajaja Thierry Marembert sanoi tuomion jälkeen.

Van Royn asianajaja Antoine Gitton kuitenkin kertoi, että tuomiosta tullaan välittömästi jättämään valitus Ranskan kassaatiotuomioistuimeen.

Besson on yksi Ranskan tunnetuimmista elokuvaohjaajista. Hänen töitään ovat muun muassa vuoden 2017 flopannut tieteiselokuva Valerian sekä paremmin menestyneet Nikita, The Fifth Element ja Suuri Sininen.