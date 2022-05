Lontoo

”Frida, marry me! I have a dream!”

Fanin huuto turva-aidan takaa näyttää naurattavan kameroille poseeraavaa ja vaaleaan housupukuun sonnustautunutta Anni-Frid Lyngstadia.

Agnetha Fältskog näyttäisi pukeutuneen vieressä tismalleen samanväriseen mekkoon. Haastatteluja antavat punaisella matolla myös tyylilleen sopivan boheemin aamutakkimaiseen kukkakuvioon pukeutunut Benny Andersson sekä Björn Ulvaeus pikkutakissaan.

On torstai-ilta, ja ruotsalaisen pop-legenda Abba on palannut yleisön eteen Itä-Lontoossa olympiapuiston kupeeseen rakennetun upouuden Abba-areenan edustalla.

Ilta juhlistaa paitsi Abban odotetun ja vuoden ajan jatkuvan Voyage-konserttisarjan avausta, myös 3 000 kuulijaa mahduttavan ja paikoitellen puista avaruusalusta muistuttavan areenan käyttöönottoa.

Abban fanit elivät mukana suurella intohimolla.

Paria tuntia myöhemmin Abba nousee areenan lavalle kiittämään seisaaltaan juhlivaa kutsuvierasyleisöä, jota on saapunut ympäri maailmaa. Mukana on silmäätekeviä Ruotsin kuningasparista Kylie Minogueen.

Käsillä on Abba-fanien näkökulmasta harvinaista herkkua, sillä vaikka Abba julkaisi viime marraskuussa paluualbumin 40 vuoden tauon jälkeen, yhtyettä on nähty yhdessä harvoin. Edellisestä varsinaisesta konsertista on 41 vuotta.

”Haluan nähdä, miltä musiikkikonserttien tulevaisuus näyttää”, areenan ulkopuolella Abbaa kuvaava Pulp-yhtyeen Jarvis Cocker kertoo, kun tiedustelen hänen syytään saapua paikalle.

Pulp-yhtyeen Jarvis Cocker halusi katsoa konserttien tulevaisuuteen.

Juuri tulevaisuudesta on puhuttu paljon suurta medianäkyvyyttä saaneen ja salamyhkäisen konserttisarjan kohdalla. Keskeinen kysymys on kuulunut, voiko elävän musiikin tulevaisuus nojata digitaalisille ”esiintyjille”, vai onko kyseessä uusi lattea rahastusyritys kopiointiin perustuvan viihdeteollisuuden pitkässä jatkumossa.

Toisin sanoen, voiko valtavaa syvyysvaikutelmaista musiikkivideota muistuttava esitys tuntua niin palkitsevalta – alan kielellä immersiivisen upottavalta – että kokemuksesta kannattaisi pulittaa yli sadan punnan konserttilippu?

Kuten kerrottu, Abban jäsenet eivät itse esiinny Voyagessa, vaan kymmenen soittajan taustayhtyeen kanssa nähdään menestyselokuvista tunnetun Industrial Light and Magic -yhtiön animoimia Abba-hahmoja, jotka näyttävät vuoden 1977 yhtyeeltä.

Seurasin Lontoossa paikan päällä Abban molemmat ensi-illat, torstain punaisen maton kutsuvierastilaisuuden sekä perjantain yleisöensi-illan.

Olen suhtautunut projektiin melko skeptisesti, joten hakeuduin seuraamaan ensimmäistä konserttia aivan lavan viereen.

Tämä oli tietenkin virhe, sillä Voyage pelaa suorastaan ällistyttävän komeasti juuri kauemmas 291 kaiuttimen, 500 liikkuvan valon ja yleisön sisäänsä kietovan videoseinän turvin.

Kun digitoitu Abba-nelikko nousi lattiasta lavalle siluettina avauskappale The Visitorsin tahdissa, ensimmäiseksi pintaan nousi pettymys. Videoseinällekö tänne on tultu hurraamaan?

Toisin kuin eri yhteyksissä on virheellisesti kerrottu, Abba-hahmot eivät perustu hologrammitekniikkaan. Läheltä tarkasteltuna hahmot näyttävät kuin videoseinästä hieman ulos työntyvältä kangastuksilta – ei siis mitenkään erityisen vaikuttavilta.

”Se oli immersiivinen ja mullistava. Valot, musiikki ja kuvat ovat niin kauniita, että tuntuu kuin kyseessä olisi oikea konsertti”, Hollannista saapunut ja kansainväliseen Abba-fanikerhoon kuuluva Alex Beers kuvailee kokemustaan kahdesta ensi-illasta. Oikealla Antoine Lelieveld.

Perjantaina kauempaa istumakatsomosta seurattuna koko komeus heräsi päinvastoin loisteliaasti eloon.

Teknisistä oivalluksista ja mahtipontisuudesta huolimatta kokonaisuuden ytimen muodostavat lämminhenkinen kerronnallisuus sekä lavan molemmin puolin heijastetut lähikuvat nuoruutta ja Abban musiikin surumielisyyttä ilmeissään välittävistä ”abbatarista”.

Abba esiintyi konserttisarjaa varten viiden viikon ajan 160 kameralle erikoisvalmisteisissa puvuissa. Liikkeet ovat tallentuneet konserttiin ihailtavan sulavasti: hiukset ja vaihtuvat puvut liehuivat lennokkaasti avatarien ”tanssiessa” ja ”kaulaillessa” toisiaan lavalla.

Parasta Voyagessa oli kuitenkin inhimillinen lämpö, joka välittyi koskettavan ironisista, lauluosuuksien tavoin ennalta äänitetyistä välispiikeistä.

”Ollako vai eikö olla? En vain tiedä vastausta”, kolmekymppiseltä näyttänyt mutta seisemänkymppisen äänellä puhunut Benny Andersson -avatar lausui konsertin nerokkaassa avausspiikissä.

”Olen todellinen Benny Andersson. Näytän vain hyvältä ikäisekseni”, kuvajainen nauratti yleisöä.

Lisää kierroksia elämykseen toi se, että oikea Benny Andersson seurasi animoitua itseään katsomosta pari penkkiriviä itseäni ylempää juomaansa hörppien. Andersson mahtaa nyt tietää, miltä Michael J. Foxista on tuntunut Paluu tulevaisuuteen -elokuvissa.

Herkullisimmillaan digitaalisuuden ja toden tason menivät vastustamattomasti sekaisin. Tätä voi pitää myös tekijäryhmän onnistuneimpana saavutuksena. Konsertti-ilmaisun ammattilaisille käsillä on liki pakollinen oppitunti.

Räjäyttävän innostavasti rokanneen Does Your Mother Know’n aikana digitaalinen Björn Ulvaeus luovutti lavan lennosta taustayhtyeen oikeille laulajille. Lay All Your Love on Me’ssä abbalaiset muuttuivat lennossa kaksiulotteisista videoista ”oikeiksi” kolmeulotteisiksi avatareiksi. When All is Said and Donen soidessa katosta laskeutui valtavia ”kuvansieppaajia”, joihin avatarit heijastettiin lähikuvina.

”Kuka olisi uskonut, että palaamme studioon 40 vuoden tauon jälkeen”, nuori avatar-Fältskog kysyi yleisöltä ja aloitti illan kohokohtiin lukeutuneen uuden levyn Don’t Shut Me Downin.

Illan biisilista ei lopulta noudattanut nettiin etukäteen vuotanutta. Tunnetuista hiteistä jäivät kuulematta esimerkiksi Take a Chance on Me, Super Trouper ja Money, Money, Money.

Vajaan kahden tunnin esityksen lopuksi Thank You for the Musicin ja Dancing Queenin muodostaman finaalin aikana yleisön päälle laskeutui kymmeniä sädehtiviä valohelminauhoja. Areenan yleisö sekosi täysin heilumaan popmusiikista täydellisimmän syleilyssä.

Ennen konserttia yleisöä pyydettiin olemaan tallentamatta esitystä, jotta yllätys säilyisi tuleville katsojille. Nykyihmiselle toive vaikutti tietenkin mahdottomalta. Sen näyttivät ymmärtäneen myös suopeasti suhtautuneet järjestyksenvalvojat.

Voyagea on markkinoitu iskulauseella ”a concert like no other” – ei mikään toinen konsertti. Kahden avausesityksen perusteella luonnehdinta piti kutinsa, hyvässä ja pahassa.

Voyage-ensi-iltaan oli saapunut väkeä ympäri maailmaa.

Nämä kappaleet kuultiin Abba Voyage -konsertissa torstaina 26.4.

1. The Visitors

2. Hole in Your Soul

3. SOS

4. Knowing Me Knowing You

5. Chiquitita

6. Fernando

7. Mamma Mia

8. Does Your Mother Know

9. Lay All Your Love on Me

10. Eagle

11. Summer Night City

12. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

13. Voulez-Vous

14. When All Is Said and Done

15. Don’t Shut Me Down

16. I Still Have Faith in You

17. Waterloo

18. Thank You for the Music

19. Dancing Queen

20. The Winner Takes It All