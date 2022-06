Hanna Meretojan teos on pätevää työtä, vaikka se välillä unohtaakin kerronnan vakavien pohdintojen syövereissä.

Hanna Meretoja on kirjallisuudentutkija, joka on julkaissut ensimmäisen romaaninsa.

Romaani

Hanna Meretoja: Elotulet. WSOY. 462 s.

Kun on kyse yhden­päivän romaa­nista, joka sijoittuu saarelle, tulee mieleen Tšehovin näytel­mien tai Ingmar Berg­manin elo­kuvien hiljaa hautovat, lopuksi purkautuvat jännitteet.

Hanna Meretoja (s. 1977) on turkulainen kirjallisuuden tutkija, joka on nyt julkaissut ensimmäisen romaaninsa Elotulet. Siinä kaksi pariskuntaa ja yksi kumppaninsa menettänyt kokoontuu saarelle virittämään elotulia ja viettämään kesän viimeistä viikonloppua.

Tšehovia tai Bergmania ei ole romaanin lopun mittavassa kirjallisuusluettelossa. Ei myöskään samaan klassikkosarjaan kuuluvaa Goethen Vaaliheimolaisia, vaikka Elotulien asetelma tuntuu kehittyvän samaan suuntaan: isäntäpariskunnan jäsenet huomaavat tuntevansa vetoa vierailevia vastineitaan kohtaan.

Elotulet keskittyy ennen kaikkea keskeisen henkilönsä, tutkija Elean, sairauteen. Hän on tuntenut eläneensä hiljaiseloa ja päättää nyt ilmoittaa avoimesti rintasyöpänsä saaren vieraille.

Siitä seuraa pitkä ja hienovaraisesti kuvattu draama, kun vieraat eivät osaa välttämättä ottaa yllätystä luontevasti vastaan. Jokainen joutuu kertaamaan suhdettaan Eleaan ja omaan elämäänsä.

Lääkäri Matias on yhä ihastunut Eleaan, on ollut kouluajoista lähtien. Hänen puolisonsa, taiteilija Aurora taas tuntee Eleaa kohtaan kaunaa ja kateutta, koska tämän elämä tuntuu sujuneen ilman kunnon vastuksia.

Eleaan puoliso, kulttuurin sekatyöläinen Otto, ei taas oikein tiedä miten ottaisi vastaan kohtalokkaan tiedon.

Meretoja suo kullekin henkilölle oman näkökulman, myös kolmelle lapselle tai varhaisteinille. Silti vakavasti sairastuneen ihmisen mielen ailahtelu ja yritys jäsentää uutta tilannetta saa eniten tilaa.

Elea pohtii muun muassa siten, miten terveys on yleensä näkymätöntä. Ystävät jatkavat elämäänsä itsestään selvin rutiinein. Paitsi Salma, joka on pakomatkalla Marokosta menettänyt äitinsä ja sittemmin puolisonsa. Elean mielen täyttää tietysti oman kuoleman mahdollisuus, mitä nyt välillä omatunto pistää, kun läsnä on kuoleman jo kokenut ihminen.

Pohdinnat vievät jonkinlaiseen hauraaseen viisauteen ja yritykseen olla hetkessä läsnä, ottaa vastaan kaikki mikä on tullakseen:

”Jos terveys on kykyä olla elävästi läsnä, vastaanottavainen sille mitä nyt tapahtuu, aistit avoinna, vakava sairastuminen voi tehdä terveemmäksi kuin on ollut ennen sairautta.”

Meretojan teos on pääosin pätevää työtä, joka tarjoaa yllin kyllin tarttumapintaa lukijalle, vaikka ei tutkijaelämää eikä kaikkia romaanin siteeraamia älykköjä tuntisi. Mukana on kuitenkin ajatuksia, jotka esitetään kahteen kertaan ja abstraktia pohdintaa tarinallistamisesta. Silloin itse tarina, siis kerronta ja muut henkilöt unohtuvat moneksi toviksi.

Saarelle kokoontuneet pariskunnat pitivät jo nuorempina lukupiiriä, ja se näkyy nimien pudotteluna. Muun muassa Michel Foucault pääsee esittämään, että historialla on pikemmin sodan kuin kielen hahmo. Hannah Arendtkin mainitaan, ja tavallaan romaani toteuttaa ansiokkaasti yhden hänen teemoistaan pienessä mittakaavassa: asioita pitää tuoda julkiseen keskusteluun eikä tyytyä pelkkään yksityiselämään.

Sitaatit pysyvät sentään lyhyinä ja maustavat hyvin romaanin laajaa ideakudelmaa. Enemmän ongelmia tuottaa paikoin turhan maalaileva kieli, jossa mieleen nousee, mieleen hiipii tai mieleen välähtää jatkuvasti kaikenlaisia muistoja.

Lapsista mieleen jää vain Elliot, nuori älykkö joka huolestuu ja huolehtii kaikesta mahdollisesta. Hän on kiinnostava ja hyvin kuvattu hahmo, joka ehkä voisi saada enemmänkin tilaa. Samoin muutkin henkilöt ja heidän väliset jännitteensä voisivat tulla enemmän esiin runsaitten, sinänsä kyllä antoisien pohdiskelujen sijaan.