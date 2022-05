Alkuperäisasukkaiden elämänkokemukset tuovat Vesi on elämä -dokumenttiin jämäkkyyttä ja traagisuutta.

”Kansaa ei ole nujerrettu ennen kuin naisten sydämet on lyöty maahan.” Tummasävyiset mutta sisukkuudesta puhuvat sanat lausuu Oceti Sakowin -kansan jäsen Pearl Daniel-Means. Yleisimmin näihin heimoihin kuuluvia on kutsuttu siouxeiksi, lakotoiksi ja dakotoiksi. Jälkimmäisten mukaan on nimetty Pohjois- ja Etelä-Dakotan osavaltiot.

Mainittujen osavaltioiden rajalla sijaitsee Standing Rockin reservaatti, joka perustettiin vuonna 1873. 9000 neliökilometrin laajuisen reservaatin elinehto on Missouri-joen vesi.

2010-luvulla seudulle ryhdyttiin suunnittelemaan öljyputkea. Sen ensimmäinen linjaus kulki pohjoisempaa, Bismarckin kaupungin kautta, mutta kun mahdollista ympäristöriskiä ei haluttu niin lähelle asutuskeskusta, reitti siirrettiin kulkemaan Standing Rockin koilliskulman vierestä, Missouri-joen alitse.

Vuonna 2016 Oceti Sakowin jäsenet ryhtyivät osoittamaan mieltään öljyputkea vastaan. Puhtaan veden ohella työmaa vaaransi alueen pyhät hautapaikat.

Taistelusta tuli etenkin kansallinen mutta myös kansainvälinen uutinen, ja paikalle leiriytyi tuhansia ihmisiä. Vaikka mielenosoittajat olivat rauhanomaisia, heitä vastaan käytettiin purevia koiria, pamppuja, vesitykkejä ja pippurisumutetta. Ainakin yksi sai vakavan silmävamman kumiluodista. Historia toisti tuskallisella tavalla itseään.

Kaikesta tästä kertoo dokumenttielokuva Vesi on elämä – Standing Rockin naiset (2020), joka keskittyy etenkin naisten osaan öljyputken eli runollisemmin ”Suuren mustan käärmeen” vastaisessa taistelussa.

Dokumentin on ohjannut amerikkalainen Shannon Kring ja tuottanut suomalainen Solar Films.

Äärimmäisen harmillista on, että öljyputken vastainen taistelu ei dokumentissa saa selkeää esittelyä. Näin kokonaisuudesta on tullut kohtalaisen vaikeaselkoinen ja muodoltaan vellova. Ensinnäkin on vaikea tietää, mikä nähdystä sijoittuu vuoteen 2016 ja mikä myöhempään aikaan – huolimatta siitä, että välillä kuvassa vilahtaa päiväys.

Naisten kohtaaminen on kyllä kiinnostavaa, ja heidän kohtalonsa kertovat myös kansan kohtelusta laajemmin. Samoin kuin Suomessa saamelaislapsia, Yhdysvalloissa alkuperäisasukkaiden lapsia pakkosiirrettiin sisäoppilaitoksiin, 1960-luvulle asti. Yksi vanhemmista naisista muistelee seksuaalista hyväksikäyttöä ja nuorempi kertoo äitinsä alkoholismista, josta hän syyttää kolonialistisia perinteitä.

Tuo kolonialismi tietty kiteytyy preerian läpi vedetyssä, alkuperäisasukkaiden vesistön vaarantavassa öljyputkessa ja mielenosoittajiin kohdistetussa väkivallassa. Kunpa vain aihetta olisi lähestytty kirkkaammalla ajatuksella.

Vesi on elämä – Standing Rockin naiset, Teema to 26.5. klo 21.00 ja Yle Areena. (K12)