74-vuotiaan laulajan päihdeongelmat uusiutuivat hänen oltuaan kipulääkityksellä jalkaleikkauksen vuoksi, yhtye kertoo Twitterissä.

Rock-yhtye Aerosmith peruu tulevia keikkoja, koska yhtyeen laulaja Steven Tyler menee kuntoutukseen päihdeongelmiensa vuoksi. Yhtye ilmoitti asiasta Twitterissä tiistaina.

Jo vuosikymmenen raittiina olleen 74-vuotiaan Tylerin päihdeongelmat uusiutuivat, kun hän joutui kipulääkitykselle jalkaleikkauksen takia.

Tyler ilmoittautui vapaaehtoisesti kuntoutusohjelmaan ”keskittyäkseen terveyteensä ja toipumiseensa”, hänen bänditoverinsa kirjoittivat.

Tästä johtuen kaikki Aerosmithin keikat kesä- ja heinäkuulta on peruttu. He jatkavat Deuces Are Wild -konserttiresidenssiin kuuluvia keikkojaan suunnitelmien mukaisesti syyskuussa.

”Kadumme syvästi sitä, että olemme tehneet asioista hankalia monille teistä, erityisesti uskollisimmille faneillemme, jotka matkustavat usein pitkiä matkoja kokeakseen keikkamme”, yhtye kirjoitti.

Aerosmith perui aiemmin tänä vuonna Euroopan ja Iso-Britannian kiertueensa koronarajoitusten aiheuttaman epävarmuuden takia.

Aerosmith on ollut suosittu yhtye 1970-luvulta lähtien. Heidän tunnetuimpiin kappaleisiinsa kuuluvat muun muassa Walk This Way, Dream On ja Dude (Looks Like a Lady).

Päihdeongelmat kulkivat yhtyeen mukana menestysvuosien alusta lähtien, kunnes suurin osa sen jäsenistä kävivät päihdeongelmien kuntoutushoidon 1980-luvulla.

Laulaja Steven Tyler raitistui lopullisesti hänen bänditoveriensa väliintulon jälkeen vuonna 1988. Hänen päihdeongelmansa uusiutuvat ensimmäistä kertaa vuonna 2009, minkä jälkeen Tylerin uskotaan pysyneen raittiina.