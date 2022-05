HS:n lukijat valitsivat 30 suomalaista elokuvaa, joihin 2000-luvun suurimmat tunteet tiivistyvät – Kerro sinä, mikä niistä on kaikkein koskettavin

Äänestä elokuvaa, joka on aiheuttanut sinussa poikkeuksellisen voimakkaan reaktion. Kerromme äänestyksen voittajat kesän aikana.

2000-luvun koskettavimman suomalaisen elokuvan valinta jatkuu nyt äänestyksellä HS: lukijoiden valitsemista suosikeista. Kysyimme aiemmin tässä kuussa, mikä on teidän mielestänne 2000-luvun koskettavin suomalainen elokuva.

Yli tuhat lukijaa kertoikin suosikkielokuvansa ja jakoi myös tarinan siitä, miksi juuri se on tehnyt niin suuren vaikutuksen. Olemme nyt poimineet niistä 30 eniten mainintoja saanutta elokuvaa äänestykseen.

Anna siis äänesi kuulua ja kerro, mikä on se elokuva, joka on saanut sinut todella tuntemaan?

(Juttu jatkuu alempana äänestysosion jälkeen.)

Mistä ainutlaatuisen koskettava elokuvakokemus sitten syntyy?

Vastausten perusteella merkityksellinen seikka on se yhteiskunnallinen tilanne, johon elokuva ajankohdaltaan iskee. Euroopassa on ollut läpi 2000-luvun pakolaiskriisi, ja aihetta käsittelevät elokuvat ovat aiheuttaneet niin kyyneliä kuin tuoneet ymmärrystä ja lohtuakin. Elokuvat ovat myös lisänneet ymmärrystä muun muassa Stalinin ajan vainoista, naisen asemasta, suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan reuna-alueista ja maaseudun rakennemuutoksesta.

Elokuvat ovat olleet muistutuksia niin ihmismielen pahuudesta, yksilön vahvuudesta kuin hyvyyden olemassaolostakin. Ja siitä, ettei mikään lopulta ole täysin mustavalkoista.

Yhtä tärkeä katsomiskokemuksen luomisessa on ollut katsojan oma asuinpaikka, nykyinen tai entinen. Elokuvista on ammennettu nostalgiaa omista lapsuuden ja nuoruuden maisemista, olivat ne sitten Kallion katuja, tehdaspaikkakunnan hiekkateitä tai syrjäseutuja pohjoisessa. Moni vastaaja on tunnistanut elokuvista tuttuja hahmoja omilta kyliltä ja huudahtanut jonkin murteisen repliikin osuessa suoraan ytimeen.

Olennaista on luonnollisesti myös samastuminen päähenkilöihin. Keski-ikäinen mies kertoo samastuneensa elokuvan pikkupoikien epärealistisiin unelmiin. Hedelmöityshoidoissa käyvä nainen päähenkilön lapsettomuusongelmiin.

Moni nykyinen äiti kertoi nähneensä koskettavimman elokuvansa raskausaikanaan, ja uskoi sen vaikuttaneen herkistymiseen. Ja oli vastaajissakin niitäkin pienten lasten vanhempia, jotka samastuivat päähenkilön riittämättömyyden tunteisiin.

"Se on ensimmäinen näkemäni elokuva, josta tuli sellainen olo, että tämä on kirjoitettu juuri minua varten, että sen on kirjoittanut joku kaltaiseni. Se tuntuu elämältä, kaikessa absurdiudessaan ja keskeneräisyydessään", yksi lukija kuvailee.

"Se kertoi ensimmäistä kertaa minun tarinaani, kasvamista tytöksi ja tytöstä naiseksi. Ei miehen, ei keski-ikäisen miesohjaajan arvauksena ja arvottamisena siitä, miltä tyttönä ja naisena oleminen tuntuu ja mitä se on, vaan sen, mitä se oikeasti on ja miltä se oikeasti tuntuu ja näyttää", toinen muistelee.

Yleisöä sodankylän elokuvajuhlilla vuonna 2018.

Usein voimakas tunnereaktio vaikuttaa syntyvän ahdistuksesta. Useampi vastannut nainen oli purkanut elokuvateatterin pimeydessä omaa väkivaltaista suhdettaan. Ja moni alkoholistiperheen nyt jo aikuinen lapsi kertoo itkeneensä siellä omaa turvatonta lapsuuttaan.

"Elokuva saa tuntemaan vihaa, surua, hämmennystä, avuttomuutta... Pojat joutuvat peittämään herkkyytensä ja olemaan vahvoja, aikuisia itselleen ja toisilleen ja vanhemmilleen. Puhdistavaa elokuvassa on, että tulee ymmärrys, kuinka on ollut toisia tuon aikakauden lapsia, jotka ovat kokeneet saman kuin minä", eräs vastaaja muistelee.

Myös seura on vaikuttanut koskettavimman elokuvan valintaan. Yhdelle vastaajalle elokuva on ainoa, jonka hän ehti katsella ukkinsa kanssa. Toiselle kyseessä on ensimmäinen yhteinen elokuva esikoislapsen kanssa. Kolmas tapasi teatterissa lapsuusystävänsä ensi kertaa vuosikymmeniin. Ja toinen teki elokuvan jälkeen sovinnon veljensä kanssa pitkän vihanpidon jälkeen.

Koskettavimmat elokuvat ovat monesti tuoneet myös lohtua. Ne ovat antaneet voimaa avioerossa, teiniajan epävarmuudessa ja työttömyyden aiheuttamassa arvottomuuden kokemuksessa. Ne ovat lohduttaneet jopa silloin, kun oma lapsi on kuollut syöpään tai itsellä havaittu parantumaton sairaus.

Aikuiset lapset ja heidän vanhempansa ovat jutelleen yhteisen elokuvakokemuksen jälkeen monista vaietuista aiheista, kuten sotalapsiajasta, evakkomatkasta ja adoptiosta.

Ja on elokuvan perusteella valittu opiskelukaupunkeja ja solmittu pitkiä avioliittojakin. Useampaa vastaajaa ne ovat auttaneet myös sitten, kun parisuhde ei ole sujunutkaan suunnitelmien mukaan.

"Työstimme eroa hyvin pitkäaikaisen kumppanini kanssa, mikä oli omalla tavallaan surutyötä ja uuden suunnan etsimistä. Menin elokuvan jälkeen teatterin vessaan, jossa itkin ja nauroin samana aikaan", eräs vastaaja kertoo.

Todella koskettavan elokuvan jälkeen olo ei ole ennallaan. Jonkun iho voi olla kananlihalla vielä kadullakin. Toinen vapisee. Kolmas räpyttelee märkiä silmiään yhdessä muun yleisön kanssa.

Jokainen tietää, että nyt on nähty jotain mahtavaa.

"Itku ja nauru kääriytyvät toivoon. Nauroin ja itkin ja uskoin hetken ihmisen hyvyyteen."

"Kun lopputekstien aikana katsomossa oli vielä täysi hiljaisuus, eikä kukaan kiirehtinyt ulos tiesi, että tarina oli koskettanut muitakin kuin minua."

"Leffa vei omaan nuoruuteen. Sinne en pääse takaisin, tekemään asioita eri tavoin, mutta tuli ihana olo ajatellessa, että nuoret näkevät tämän ja uskaltavat elää."