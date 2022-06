”Huonot arvostelut ovat maan ja kulttuurin suola”, sanoo kirjaan päässyt suomalainen kuvataiteilija Jukka Korkeila.

Kritiikille kunnia, myös, ellei erityisesti, teokset asiantuntevasti teilaaville kritiikeille! Niitä on nykyisin liian vähän, ja kritiikin tila julkisessa keskustelussa pienenee jatkuvasti.

Jotakuinkin tällä johtoajatuksella syntyi Bad Reviews, jonka kansien väliin on pantu 150 kuvataiteilijan huonoimmat arvostelut, osalta artisteista parikin huonointa arvostelua. Ensimmäiset huonot arviot ovat 1960-luvulta, uusimmat muutaman vuoden takaa. Noin 60 vuoden läpileikkauksen huonoja arvioita ovat koonneet Alexandra Mir ja Tim Griffin.

Mukana on laaja kattaus taiteilijoita, osa maailmalla erittäin tunnettuja, kuten Carolee Schneemann, Lawrence Weiner, Eileen Cowin ja Stephen Shore. Arvioita on käännetty 13 eri kielestä englanniksi.

Suomalaisista kuvataiteilijoista kirjaan ovat päässeet Marianna Uutinen ja Jukka Korkeila.

”Huonot arvostelut ovat maan ja kulttuurin suola”, Korkeila sanoo puhelimessa työhuoneeltaan Saksasta.

Hän sai vihiä kirjaprojektista vuonna 2015 ruotsalaiselta taiteilijalta Annika Strömiltä, joka puolestaan tuntee kirjaa koostaneen Mirin. Kirja on siis ollut tekeillä kauan, ja viimeisen, kuukausien mittaisen viivästyksen aiheutti Euroopan paperipula.

Korkeila lähetti tekijöille jo vuosia sitten materiaalia, ja he kiinnostuivat. Häneltä kirjaan päätyivät kahden gallerianäyttelyn arvostelut. Marit Strandberg kirjoitti vuonna 2004 ruotsalaiseen Västerbottens-Kuriren-lehteen He brakes for rainbows -näyttelystä, joka pidettiin Galleri Stefan Anderssonilla Uumajassa. Katri Kovasiipi kirjoitti vuonna 2007 Aamulehteen Serpent, that Ate World -näyttelystä, joka pidettiin Taidesalonki Husassa Tampereella.

Västerbottens-Kuriren-lehden arvostelu vuodelta 2004 Jukka Korkeilan näyttelystä.

Korkeila on Suomen merkittävimpiä nykytaiteilijoita. Hän maalaa monella eri tavalla: niin vesiväreillä kuin öljyllä, kankaalle, paperille ja seinään, tekee julisteteippauksia ja sekä isoja että pieniä maalauksia. Usein tekniikka näyttää tajunnanvirtamaiselta, mutta se on myös äärimmäisen taitavaa ja tarvittaessa kaunista.

Useimmiten Korkeilan maalausten teemat liikkuvat seksuaalisuuteen ja kehoon liittyvien normien kritiikissä ja eksistentialismissa mutta myös suuressa elämänilossa.

Taidesalonki Husan näyttelyssä oli esillä suurille papereille pääosin musteella ja guassilla tehtyjä töitä. Jokainen näyttelyhuone oli ”oma kokonaistaideteos”.

”Lihallisuutta ja seksuaalisuutta ilmentävä groteskit kuvat elävät intiimissä suhteessa toisiinsa luoden jokaisen tilaan erityisen mielenmaiseman”, Kovasiipi kirjoitti.

Aamulehden arvostelu Jukka Korkeilan näyttelystä vuodelta 2007.

Myöhemmin Kovasiipi kirjoitti arviossa muun muassa seuraavaa: ”Kun lihava henkilö esiintyy kuvissa avoimen seksuaalisena, vieläpä homoseksuaalina, hävyttömyyden huippu on saavutettu. Ja silloin, jos katsojana et kammoksu, vieroksu tai paheksu, olet vapaa. Ehkä jopa huomaamaan kujeita, kauneutta ja itseironista huumoria.”

Arviot eivät maallikolle välttämättä edes näytä täysteilauksilta, mutta Korkeilalle ne olivat ”tyrmääviä”.

”Nämä arvostelut tiivistetysti ilmaisivat, miten miehinen seksuaalisuus yhteiskunnassamme vieläkin koetaan, siis rumana ja ällöttävänä, ja kuinka syvällä yhteiskunnallisen tabun alueella penis vieläkin sijaitsee”, Korkeila sanoo.

Hän puolustaa taiteilijoiden saamia huonoja arvosteluja, koska ne ”voivat toimia taiteilijalle eräänlaisena primus motorina, joka käynnistää itsekritiikkimyllyn ja siten lähtee muuttamaan työtä”.

”Katkeran kalkin nauttiminen voi olla tervehdyttävää”, Korkeila sanoo.

Omia, kirjaan päätyneitä huonoja arvosteluja hän ei kuitenkaan voinut ottaa aikoinaan täysin todesta, vaikka ”ne koskettivat minua”.

”Kyse oli mielestäni myös osaltaan heteronormativisesta paniikista näiden homosensuaalisten asianhaarojen edessä.”

Nyt, paljon myöhemmin, hän kokee tyrmäävät kritiikit hauskoina.

”Jos huono kritiikki edustaa tragediaa ja huumori muodostuu tragedian ja ajan kautta, niin tätä kautta päästään vitsikkyyteen ja huumoriin.”

Kritiikit ovat pääasiassa tarkoitettu yleisölle, ei taiteilijoille.

”Ne voivat auttaa yleisöä pääsemään sisälle niihin kokonaisuuksiin tai näkökulmiin, mitä taiteilija etsii.”

Taiteilijalle kritiikit ovat enemmän tiedotusta.

”On meille tärkeää, että kiinnostus asiaan herää laajemmalti kritiikin avulla. Oli kritiikki positiivista tai negatiivista, se herättää kiinnostusta.”

Korkeila painottaa, että myös hänen mielestään ihmiset saavat ja heidän jopa pitää olla eri mieltä kritiikeistä.

”Kritiikissä on kuitenkin lopulta kyse näkökulmista ja mielipiteistä, ei absoluuteista, koska taide tapahtuu ihmisten välisissä suhteellisuuksissa.”

Parasta olisi, jos kritiikki synnyttäisi todellista keskustelua ja vuoropuhelua, niin yleisössä kuin yleisön (jonka osa kriitikko on) ja taiteilijoiden välillä.

Kiittävä arvio tekee niin harvemmin.

”Hyvät arvostelut silittävät taiteilijan egoa ja palkitsevat jatkamaan työtä samanlaisena, ne eivät kannusta muutokseen”, Korkeila sanoo ja jatkaa:

”Huonot arvostelut pitäisi nähdä niiden muutosvoiman ansiosta hyvinä arvosteluina, koska ne potkivat liikkeelle ja sisuunnuttavat.”

Huonoja arvosteluja on kuitenkin koko ajan vähemmän, ja kuvataidearvosteluja ylipäätään vähän.

Korkeila muistuttaa, että esimerkiksi suuri ruotsalaislehti Göteborgs-Posten lopetti jo vuosia sitten kaikki pienempien gallerioiden näyttelyarvostelut.

”Sama on tapahtumassa tai jo tapahtunut suomalaisten lehtien kanssa. Kuvataiteen osa pienenee, mikä on vähän nurinkurista ja ristiriitaista, koska kulttuuri muuttuu jatkuvasti visuaalisemmaksi.”

Bad Reviews -kirja jää tällä tietoa sekin vain taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden asiasta erityisesti kiinnostuneiden ulottuville. Kirjaa jaetaan taide- ja tutkimuskirjastoihin ja erinäisiin gallerioihin ympäri maailmaa. Suurempaa, kaupallista painosta ei voi tehdä tekijänoikeussyistä.

Kuudelle eri vuosikymmenelle ulottuvien satojen arvostelujen tekijänoikeuksien selvittäminen ja kaupallisen julkaisuoikeuden hankkiminen olisi hyvin raskas ja kallis hanke.