The Outlaws on näppärä rikoskomedia – Stephen Merchant ja Christopher Walken kannattelevat sarjaa

Sarjan alkuasetelma on herkullinen, joskin moneen kertaan testattu: sekalainen sakki kootaan yhteen.

The Outlaws -sarjan eriparista joukkoa yhdistää määräys yhdyskuntapalvelukseen.

Brittikoomikko Stephen Merchant on merkitty monien kirjoissa hauskaksi mieheksi Ricky Gervaisin kanssa tekemistään sarjoista lähtien. The Office ja Extras ovat edelleen vuosituhannen alun brittikomedian parasta antia. Jälkimmäisessä Merchant teki hillittömän roolin sosiaalisesti kömpelönä mutta innokkaana kuikelona. Samankaltainen hahmo on mukana myös Merchantin uusimmassa sarjassa, rikoskomediassa The Outlaws.

Bristoliin sijoittuvan kuusiosaisen sarjan asetelma on herkullinen, joskin moneen kertaan testattu: sekalainen sakki kootaan yhteen, ja vaikeudet hitsaavat eripuraista porukkaa yhteen.

Tällä kertaa yhteenliittymän kipinänä on yhdyskuntapalvelu, jota suorittamaan määrätään seitsemän eri taustoista tulevaa tyyppiä. Vaikka kyse on juonivetoisesta rikoskomediasta, näppärä käsikirjoitus on rakennettu oikeastaan hahmojen ympärille.

Merchant tiputtelee katsojalle tietoja päähenkilöiden menneisyydestä vähitellen. Syyt yhdyskuntapalvelukseen joutumisesta tuovat tyyppeihin ristiriitaa, siis kiinnostavuutta.

Mutta yllättäen rötöksiä tärkeämmäksi nousevat hahmojen perhesuhteet.

Merchantin esittämä Greg on erosta toipuva asianajaja, joka käryää seksin ostamisesta prostituoidulta. Frank (Christopher Walken) on vankilasta vapautuva elämäntapahuijari, joka yrittää palauttaa välejään tyttäreensä ja tämän perheeseen. Rani (Rhianne Barreto) on myymälävarkaudesta käryävä kleptomaanikko, jota odottaa tulevaisuus Oxfordin yliopistossa ja kotona vanhempien kova kuri.

Perheyritystä johtava John (Darren Boyd) esittää kovaa bisnesmiestä mutta pohjimmiltaan pelkää tuottavansa isälleen pettymyksen. Porukkaan kuuluvat myös some-influensseri Gabby (Eleanor Tomlinson) ja aktivisti Myrna (Clare Perkins).

Juonen kannalta erityisen keskeinen on jengikuviot tunteva Ben (Gamba Cole), joka yrittää pitää pikkusiskonsa kaidalla tiellä. Hän ajautuu tekemään paikallisille rikollisille palveluksen, joka sysää varsinaiset tapahtumat liikkeelle.

Vuosien varrella on saanut tottua siihen, että omillaan Merchantin komedia on hitusen kiltimpää kuin esimerkiksi Gervaisin kanssa tehdyissä töissä. Pelkkä naurattaminen ei tunnu olevan hänelle itseisarvo.

The Outlawskin on enemmän kallellaan draamaan ja jopa jännitykseen kuin hersyvään komediaan. Humoristisimmat roolit Merchant on säästänyt itselleen sekä Walkenille. Heidän rutiinisuorituksensa pitävät komedian riittävästi hengissä.

The Outlaws, Prime Video.