Rikoselokuva

Viimeinen herrasmies ★★★

The Old Man & the Gun, USA 2018

Teema pe 27.5. klo 21.50 ja Yle Areena (K7)

Urarikollinen Forrest Tucker (1920–2004) oli kuuluisa vankikarkurina, mutta hänen elämäänsä perustuva elokuva Viimeinen herrasmies kuvaa häntä etenkin pankkirosvona – toki hän harrasti ahkerasti myös pankkikeikkoja.

Elokuvan alkuteksteissä todetaan rennosti, että se on enimmäkseen totta. Tucker levitti tiettävästi itsekin tempauksistaan tarinoita, joiden todenmukaisuus voi olla vähän suhteellista. Elokuva perustuu David Grannin lehtijuttuun, joka ilmestyi New Yorkerissa 2003.

Persoonallisena indieohjaajana tunnetun David Loweryn Viimeinen herrasmies sijoittuu vuoteen 1981, jolloin Tucker oli jo iäkäs. Häntä näyttelee vielä iäkkäämpi Robert Redford, joten henkilöhahmosta on tehty yli 70-vuotias.

Elokuvan Forrest on velmu jäärä, jolle pankkiryöstöt ovat elämäntapa. Ilman niiden tuomaa jännitystä hän tylsistyisi hengiltä. Keikat hän hoitaa aina kohteliaasti.

Vastaansa Forrest saa nukkavierun mutta kultasydämisen etsivän, John Huntin (Casey Affleck), jolle työ on myös intohimo. Danny Glover ja Tom Waits näyttelevät muita eläkeläisrosvoja.

Leffa on mukavan leppoisa toisin kuin tällaisilla rosvo ja poliisi -leikeillä on tapana. Sen äijät ovat kuin villistä lännestä tempaistuja.

Ehkä puolivahingossa leffa tulee edustaneeksi niin perinteisen romanttista mieskuvaa, että naiset jäävät väistämättä syrjään, kirjaimellisesti kotiin hoitamaan eläimiä ja lapsia ja silittämään miesten päätä, kun nämä poikkeavat huoltotauoilla.

Sissy Spacekin rooliin Forrestin heilana on sentään saatu vähän kipinää.