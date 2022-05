Jagged Edge Productions on kertonut tekevänsä elokuvaa, jossa sarjamurhaaja sonnustautuu Nalle Puh -maskiin.

Nalle Puhin, tuon lastenkirjailija A. A. Milnen (1882–1956) luoman sympaattisen karhuhahmon ystävät eivät ehkä ilahdu elokuvauutuudesta, josta peliyritys IGN Nordic kertoi verkkosivullaan.

Indie-kauhuelokuvan nimi on Winnie the Pooh: Blood and Honey (Nalle Puh: Veri ja hunaja) ja siitä julkaistujen kuvien perusteella Nalle Puh - ja Nasu-maskeihin sonnustautuneet henkilöt tekevät murhia.

Elokuvan kerrotaan olevan parhaillaan tuotannossa, sen ohjaa Rhys Frake-Waterfield.

Imdb-sivuston tietojen mukaan Frake-Waterfield on aiemmin vastannut efekteistä Area 51 -kauhuelokuvassa (2015).

Elokuvaa tekee englantilainen Jagged Edge Productions, joka on aiemmin tuottanut muun muassa elokuvan The Curse of Humpty Dumpty (Tyyris Tyllerön kirous).

Nalle Puh ja hänen ystävänsä assosioituvat voimakkaasti Disney-elokuvayhtiöön, jonka animaatiohahmot ovat melkein syrjäyttäneet alkuperäiset, E. H. Shepardin piirtämät hahmot. Tähän asti Disneyllä on ollut yksinoikeus käyttää hahmoja, mutta nyt Milnen työn tekijänoikeudet ovat rauenneet ja tulleet vapaaseen käyttöön.

Nalle Puhin tapauksessa oikeuksien raukeaminen (public domain) on tapahtunut 95 vuotta ensimmäisestä julkaisusta. Esimerkiksi tällä Templen yliopiston sivulla dekaani Donald P. Harris selventää public domainin sääntöjä ja käsitteitä.