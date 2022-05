Depeche Mode kertoi Fletcherin kuolemasta Twitterissä.

Brittiläisestä Depeche Mode -yhtyeestä tunnettu kosketinsoittaja Andy Fletcher on kuollut.

Yhtye kertoo asiasta Twitter-tilillään.

Fletcher oli kuollessaan 60-vuotias.

”Fletchillä oli kultainen sydän ja hän oli aina paikalla, kun tarvitsit tukea, eläväistä keskustelua, hyvät naurut tai kylmän oluttuopin”, yhtyeen julkaisussa sanotaan.

Fletcher perusti Depeche Moden vuonna 1980 yhdessä Dave Gahanin, Martin Goren ja Vince Clarken kanssa.

Gahan ja Gore ovat edelleen yhtyeen aktiivisia jäseniä.

Depeche Mode on yksi elektronisen musiikin menestyneimpiä yhtyeitä. Se on myynyt maailmanlaajuisesti yli sata miljoonaa albumia.

Yhyteen tunnetuimpia kappaleita ovat Just Can’t Get Enough, Enjoy the Silence ja Personal Jesus.

Depeche Moden perustamisesta tuli vuonna 2020 kuluneeksi 40 vuotta.

Lue lisää: Depeche Mode vuonna nolla