Miranda Julyn ohjaama elokuva on sekä kolkko että herttainen.

Draamakomedia

Kajillionaire ★★★★

USA 2020

Elisa Viihde Viaplay (K12)

Miranda Julyn teosten kohdalla mainitaan usein sanat outo, omituinen, kummallinen ja bisarri. Sanoja voi käyttää myös amerikkalaisohjaajan uusimmasta elokuvasta Kajillionaire.

Juonen tasolla siinä on paljon rikoskomediaa, varsinkin alkupuolella. Lähtökohtana on pikkurikoksia tehtaileva Dynen perhe: Isä (Richard Jenkins) ja äiti (Debra Winger) työllistävät perheen aikuista tytärtä (Evan Rachel Wood) huijauksissa ja varkauksissa. Rahasta on pulaa koko ajan.

Lentokoneessa perhe tapaa ystävällisen ja viehättävän Melanien (Gina Rodriguez), joka haluaa mukaan rikolliseen toimintaan. Samaan aikaan tytär, nimeltään Old Dolio, alkaa epäillä, että vanhemmat eivät välitä hänestä aidosti vaan näkevät hänet ainoastaan rikoskumppanina.

Rikoskomedian takaa nousee nopeasti esiin omaperäinen draama ihmisten välisen yhteyden puuttumisesta – ja elokuvan loppupuolella myös sen synnystä.

Pikkuhuijareita käsitellään elokuvissa joskus lempeästi ja romantisoiden. Miranda July näyttää myös huijarielämän epämiellyttävää, ahdistavaa ja ihmissuhteita syövyttävää puolta.

Elokuvan hahmot ovat hienoja, erityisesti Evan Rachel Woodin näyttelemä tytär valtavine hiuksineen, väljine vaatteineen ja monotonisine puhetapoineen. Gina Rodriguezin hymyilevä Melanie on taas kuin jostain toisesta, tavallisemmasta elokuvasta kotoisin. Rodriguez esitti mieleenpainuvasti nimiosaa tv-sarjassa Jane the Virgin (2004–2009).

Näiden kahden hyvin erilaisen hahmon välisestä dynamiikasta tulee loppupuolella elokuvan kantava voima.

Elokuvan henkilöt tekevät toistuvasti eriskummallisia, keinotekoisen oloisia asioita. Samaa tapahtuu Julyn kahdessa suomennetussa kirjassa, novellikokoelmassa Uimakoulu (2007) ja romaanissa Avokämmen (2015).

Eriskummallinen toiminta aiheuttaa kuitenkin runollisia ja usein koskettavia jaksoja. Joskus se ikään kuin tiivistää Julyn teosten teemoja.

Elokuvaa voi kyllä kutsua oudoksi, vaikkei sana kovin informatiivinen olekaan. Outous toimii hyvin erityisesti siksi, ettei se ole pelkkää outoutta vaan siihen yhdistyy esimerkiksi synkkyyttä ja herttaisuutta.

Kajillionairessa on kolkko puolensa, laajempi sellainen kuin Julyn hienossa esikoiselokuvassa Minä, sinä ja kaikki muut (2011). Synkkyys on selvästi nähtävissä komediallisuuden takana.

Mutta molemmilla elokuvilla on myös herttainen ja romanttinen puolensa ja vaikuttava, mieleen jäävä loppukohtaus.