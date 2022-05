Gene Roddenberryn 1960-luvun luomuksesta on saanut alkunsa jo 12 sarjaa ja 13 elokuvaa.

Kotimaisen tv-kääntämisen eittämättömiin helmiin lukeutuu alkuperäisen Star Trek -sarjan avauspuheen sanojen ”Space: the final frontier” suomentaminen muotoon ”Avaruus, tuo käymättömistä korpimaista viimeinen”. Valitettavasti en tiedä kääntäjän nimeä.

Vuosien 1966–1969 alkumonologin puhuja jatkaa kertomalla, että avaruusalus USS Enterprisen tehtävänä on tutkia ”outoja uusia maailmoja”. Tästä kohdasta on poimittu nimi uusimmalle sarjalle Star Trek: Strange New Worlds (2022), joka on jo kahdestoista laatuaan. Star Trek -elokuvia on tehty 13, ja uutta odotellaan jouluksi 2023.

Gene Roddenberryn (1921–1991) luomassa maailmassa on alusta lähtien ollut kansojen ja rotujen tasa-arvoa edistävä, rauhantahtoinen henki. Samaan näyttää kolmen ensimmäisen jaksonsa perusteella tähtäävän myös Strange New Worlds, joka on synnytetty Akiva Goldsmanin johdolla.

Ylipäätään ote on hyvin perinnetietoinen, alkumonologia myöten.

Sarja alkaa vieläkin vanhemmasta rauhanscifistä, elokuvasta Uhkavaatimus Maalle (1951), jota katsoo kotonaan Christopher Pike (Anson Mount). Tämä on legendaarisen James T. Kirkin edeltäjä USS Enterprisen kapteenina.

Pike on traumatisoitunut nähtyään tulevan kuolemansa tapahtumasarjassa, joka on kerrottu Star Trek: Discovery -sarjan (2017–) toisella tuotantokaudella. Nyt kapteeni vastustelee paluuta Tähtilaivastoon, mutta lähtee matkaan kuullessaan, että Försti (Rebecca Romijn) on joutunut pulaan riitaisalla planeetalla.

Tuttuina miehistön jäseninä nähdään puoliksi vulkanuslainen Spock (Ethan Peck) ja viestintään erikoistunut Uhura (Celia Rose Gooding), joka on tässä vaiheessa vasta kadetti.

USS Enterprisen kapteenia Christopher Pikea näyttelee Anson Mount.

Alkuperäissarjan tapaan kohtaamiset vieraiden sivilisaatioiden kanssa käsitellään yhden jakson aikana. Tämä johtaa kovin yksinkertaisiin henkilöpsykologisiin tarinankaariin, kuten että roolihenkilö epäilee sopivuuttaan Tähtilaivastoon ja sitten jakson aikana osoittaa kyvykkyytensä.

Vaikka erikoistehosteiden rajana on nykyisin vain mielikuvitus, huomattavan suurta osaa ulkoavaruuden olioista esittävät maskeeratut ihmiset. Kovin kuusikymmenlukulaista, mutta päätellen sarjan keräämistä kehuista fanit pitävät tätä enimmäkseen hyvänä asiana.

Tylympää ja nykyaikaisempaa sen sijaan on päivänpolttavan politiikan poimiminen mukaan.

Avausjaksossa kerrotaan ”Yhdysvaltain toisesta sisällissodasta, joka alkoi 2020-luvulla”. Katsausta kuvitetaan aidoilla uutiskuvilla hirsipuusta kongressitalon edustalla 6. tammikuuta 2021.

Star Trek: Strange New Worlds, Paramount+ (K12). Star Trek: Discovery, Paramount +(K12). Star Trek (1966–1969), Netflix (K7).