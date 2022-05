Erikoisryhmä Potsdam -sarjan poliisikaksikko voisi olla aikuisversio tyttökirjan kaveruksista.

Kun Luna on Sophien luona yökylässä, he harjaavat yhdessä hampaitaan peilin edessä ja peilaavat toistensa liikkeitä. Kaksikko tuntuu muutenkin toimivan synkronisoidusti ja keskenään virnuillen. Erikoisryhmä Potsdamin poliisikaksikko voisi olla aikuisversio tyttökirjan kaveruksista. Kyttäyskeikalle he tuovat olutta.

Poliisietsivät Luna Kunath (Caroline Erikson) ja Sophie Pohlmann (Katrin Jaehne) ovat kasvaneet yhdessä Berliinin Kreuzbergissä mutta tutkivat nyt murhia pääkaupungin kulmilla Potsdamissa. Heille on kirjoitettu myös työn ulkopuolinen elämä: Pohlmannilla on aviomies ja lapsi, Kunathin poikakaveri kyläilee tämän kommuunissa.

Sarja kulkee murhatutkimusten tahtiin. Ensimmäisessä jaksossa autopesulasta löytyy kuolleena lääkäri. Toisessa jaksossa puistossa roikkuu yksinhuoltajan ruumis. Rikokset tulevat ja menevät, mutta etsivien suhde muodostaa kokonaisuuden punaisen langan.

Erikoisryhmä Potsdam on osa saksalaisten Soko-sarjojen verkostoa. Niistä ensimmäinen, Soko Munchen, pyöri vuosina 1978–2020, siis jo kauan ennen yhdysvaltalaisia CSI- ja Kova laki -kokonaisuuksia.

Sarjavariaatioita on sittemmin tehty kymmenkunta Soko Leipzigista Soko Viennaan eli Itävaltaan asti. Yle on aiemmin esittänyt Soko-sarjat Erikoisryhmä Stuttgart sekä Erikoisryhmä Köln, ja Potsdamin jälkeen se esittää Erikoisryhmä Hampurin.

Sukulaisuus muihinkin krimeihin eli saksalaisiin rikossarjoihin on selvää. Niin Ketussa, Kriminalistissa, Jäljet päättyvät Berliiniin -sarjassa kuin nyt Erikoisryhmä Potsdamissa kuvataan päivittäistä poliisityötä, jossa ase ei ole pääasiallinen työkalu eivätkä rikolliset yleensä nerokkaita psykopaatteja.

Arkista kaavaa seuraavat sarjat erottaa toisistaan ennen kaikkea päähenkilöiden kautta. Erikoisryhmä Potsdamissa ne erottuvat edukseen.

Pääosakaksikon leikkisä kemia paikkaa myös juonikuvioiden köykäisyyttä, kuten poliiseille kirjoitettuja hataria päättelyketjuja: kun hirressä roikkuvan uhrin laukusta löytyy meikkejä, poliisit tuumaavat, ettei kyseessä voi olla itsemurha.

Sarjaa on tehty jo neljä tuotantokautta (2018–2021), joista Yle esittää nyt ensimmäisen. Sarjan viimeisimmällä kaudella toinen pääosan esittäjä Katrin Jaehne ei ole enää mukana.

Kuusiosainen avauskausi on mukiinmenevää käyttöviihdettä. Saksalainen poliisimeininki maistuu edelleen currywurstilta keskellä hampurilaispaljoutta. Se on television pikaruokaa, mutta tarjoaa pientä vaihtelua siihen tavallisimpaan sorttiin.

Erikoisryhmä Potsdam, TV1 klo 19.45 ja Yle Areena. (K7)