Näyttelijä Javier Bardem paljasti Cannesissa erään intohimoisen suutelu­kohtauksen taustat: Onneksi elokuvan­tekijöissä on Ruben Östlundin ja Bardemin kaltaisia satiirikkoja ja humoristeja

Kun muu taide-elokuva usein vaipuu vakavuuteen, Ruben Östlundin kaltaiset satiirikot ovat taivaanlahja, kirjoittaa Veli-Pekka Lehtonen.

Olisiko se paljon paremmin voinut Ruotsin osalta mennä? Ei olisi. Ruotsalaisille tuotannoille napsahti Cannesista peräti kolme palkintoa.

Palkinnot jaettiin myöhään lauantai-iltana.

Ruotsalaistuotanto Holy Spider toi palkinnon parhaalle iranilaiselle naisnäyttelijälle Sahra Amir Ebrahimille. Elokuvassa iranilaista kaupunkia terrorisoi sarjamurhaaja, ja kun poliisi on voimaton, asiaa saapuu selvittämään rohkea naistoimittaja. Toinen ruotsalaistuotanto Boy from Heaven toi palkinnon parhaasta käsikirjoituksesta Tarik Salehille.

Kolmas palkinto eli Cannesin pääpalkinto Kultainen palmu napsahti Ruben Östlundille elokuvasta Triangle of Sadness.

Nyt Östlund on harvinaisessa ryhmässä, joka on voittanut Palmun kahdesti. Ensimmäinen voitto tuli taidemaailman porvarillisuudelle naureskelleelle The Squarelle ja nyt satiirille, joka kertoo yhteiskuntaluokista, muotimaailmasta ja epätasa-arvoisesta maailmasta.

Ruben Östlund (kesk.) ohjaamassa elokuvansa näyttelijöitä Woody Harrelsonia (oik.) ja Henrik Dorsinia (vas.)

Triangle of Sadness tullaan näkemään Suomessa näillä näkymin syksyllä.

Kun muu taide-elokuva usein vaipuu vakavuuteen, Östlundin kaltaiset satiirikot ovat taivaanlahja.

Näyttelijä Javier Bardem vieraili myös festivaalilla, onneksi hänkin vitsi kainalossa. Bardem piti Cannesissa parituntisen mestariluokan, jossa hän kertoi urastaan ja vastaili kysymyksiin.

Bardemille ei ollut vaikea kertoa epäonnistumisista. The Last Face, jossa Bardemilla oli iso rooli, sai 2016 valtavat buuaukset ensi-illassa Cannesissa, ja odotettu juhlailta kääntyi Bardemin sanojen mukaan ”hautajaisiksi”. Kun nainen yleisöstä ilmoitti pitäneensä elokuvasta, kuului Bardemin kuitti: ”Teitä on kaksi. Äitini piti siitä myös.”

Kun Bardemilta kysyttiin, mistä vuoden 2017 Mother! kertoo, kuului vastaus. ”Pohdin sitä itsekin kuvauksissa, mutta sitten luovutin”, näyttelijä sanoi.

Espanjalaisnäyttelijä Javier Bardem valokuvattuna lauantaina ennen Cannesin elokuvajuhlien palkintoseremoniaa.

Jotakin Bardemista kertoo, että hän vaati täpötäyttä salia huutamaan hänelle useaan otteeseen ”mestari, mestari”. Syynä oli se, että ohjaaja Asghar Farhadi oli epäillyt Bardemia: sinäkö muka vedät masterclassia eli mestariluokkaa.

Bardem halusi videon todisteeksi, että häntä pidetään mestarina. Lopulta haltioitunut yleisö kutsui näyttelijää jo termillä master of the universe.

Bardemin tunnetuimpiin rooleihin kuuluu Menetetyn maan tappaja, josta näyttelijä voitti Oscarin vuonna 2008.

”Mietin roolivalmentajani kanssa, mikä hahmo on, emmekä ymmärtäneet, mistä hän tulee, mitä tahtoo, mihin pyrkii. Sitten ymmärsimme, että hahmo oli väkivalta itse.”

Vuonna 2008 valmistuneen Vicky Cristinan Barcelonan kuvauksista Bardem kertoi anekdootin suutelukohtauksesta. Kuvausten aikoihin Bardem alkoi tapailla Penélope Cruzia, joka oli myös sängyllä näytellyn suutelukohtauksen vastanäyttelijä.

”Suutelimme ja suutelimme ja suutelimme ja suutelimme, ja ajattelin, että tosi hyvä, mutta kestääpä tämä pitkään. Sitten käännyin katsomaan: kameraa ei ollut. Kuvausryhmä oli lähtenyt.”

”Woody Allen (ohjaaja) antoi meille myöhemmin tallenteen kohtauksesta häälahjaksi”, Bardem kertoi.

Javier Bardem voitti Oscarin roolistaan Menetetyn maan tappajana.

Bardem kertoi pitäneensä ammattiaan pitkään vähempiarvoisena. Siitäkin huolimatta, että Bardemin äitikin oli näyttelijä. Pilar Bardem kuoli viime vuonna.

Mieli oli muuttunut New Yorkin matkalla, jolloin Bardem tapasi Al Pacinon. Seurueessa oli myös Penélope Cruz, joka oli tuolloin viimeisillään raskaana. Pacino oli sivellyt näyttelijöiden kohdatessa kädellään Cruzin vatsaa.

Bardem oli tokaissut, että hänestä voi ehkä tulla näyttelijä. Pacino oli jatkanut Cruzin vastan sivelyä ja sanonut:

”Toivotaan, että hänestä tulisi näyttelijä.”

Näyttelijäkollegan sanat olivat muuttaneet Bardemin ajatusmaailmaa.

”Olen aina sanonut: en usko jumalaan, uskon Al Pacinoon”, Bardem totesi Cannesissa.