Top Gun Maverickilla tulee olemaan ensi-iltaviikonloppuna Suomessa lähes 70 000 katsojaa.

Cannes

Toimintaelokuva Top Gun: Maverick näyttää odotetusti nousevan vuoden katsotuimpien elokuvien joukkoon.

”Vuoden isoin avaustulos. Tosi huikeaa. Se on selkein isoin viesti”, kertoo levitysjohtaja Mika Nieminen Finnkinon elokuvalevityksestä.

Maverickin ensi-ilta oli Suomessa helatorstaina, jolloin elokuvalla oli noin 20 000 katsojaa. Perjantaina lipunostajia oli noin 16 000, ja lauantaina 14 000. Niemisen arvion mukaan ensi-iltaviikonlopun tulos neljältä päivältä tulee olemaan noin 65 000–70 000 katsojaa.

”Toinen viesti on se, että Suomen jääkiekkomenestyksestä huolimatta myös elokuvat kiinnostavat. Jääkiekolla toki on ollut joku vaikutus Top Gunin kävijämääriin kisaviikonloppuna”, Finnkinon Nieminen sanoo.

Lue lisää: ”En ollut silloin valmis”, Tom Cruise perustelee, miksi Top Gunin jatko-osaa piti odottaa 36 vuotta – HS näki ensi-illan Cannesissa, ja elokuva on ylivertainen

Bondien suosioon Top Gun ei ole nousemassa, mutta suosio on kuitenkin suurta ja samaa luokkaa kuin esimerkiksi Spider-Man: No Way Homella, joka tuli ensi-iltaan joulukuussa.

Taakse jää esimerkiksi alkuvuoden suuriin ensi-iltoihin kuulunut The Batman, jonka avaustulos oli Suomessa kolmelta päivältä 38 000 katsojaa.

Näyttelijä Tom Cruisen varassa tehty Top Gun: Maverick on jatko-osa vuoden 1986 Top Gun -elokuvaan.

Elokuvan menestykseen liittyy poikkeuksellisia odotuksia, sillä elokuvateatterit ovat kärsineet koronapandemiasta ja siitä aiheutuneista yleisörajoituksista. Top Gun: Maverickin kaltaisten elokuvien toivotaan palauttavan yleisön uskon leffassakäymiseen.

Maverickia esitetään Suomessa nyt yhtäaikaisesti 134 elokuvateatterissa eli käytännössä kaikissa elokuvateattereissa.

”Jos ajattelee asiaa alan kannalta kokonaisuutena, niin nyt on saatu kaikkia kohderyhmiä teattereihin isoilla elokuvilla, kun Maverickia edelsivät tuorein Marvel-elokuva Doctor Strange sekä Downton Abbey. Ja viidakkorumpu lupaa todella hyvää jatkoa ajatellen”, Finnkinon Nieminen sanoo.

Maverickin suosio on myös muualla maailmassa verraten suurta. Yhdysvalloissa elokuvan ensi-ilta on sijoittunut muistopäivään, jolloin muistetaan kaatuneita. Verkkosivusto Deadlinen mukaan Maverick on muistopäivänä ensi-iltansa saaneista elokuvista yksi katsotuimmista.