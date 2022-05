Kuuluisien artistien vanhaa tuotantoa on ostettu viime aikoina vilkkaasti.

Poptähti Justin Timberlake on myynyt kirjoittamiensa kappaleiden oikeudet brittiläiselle Hipgnosis Song Management -yhtiölle. Kauppasumma on The Guardianin mukaan tiettävästi vähän yli sata miljoonaa dollaria eli vähän yli 93 miljoonaa euroa.

Kauppaan kuuluvat Timberlaken soolotuotannon lisäksi hänen osuutensa N’Sync-poikabändin kappaleista.

Timberlaken soololevyjä on myyty 88 miljoonaa ja N’Syncin levyjä 70 miljoonaa kappaletta. Hänen soolokappaleensa ovat saaneet Spotifyssä lähes 1,3 miljardia kuuntelua.

Hipgnosis on ostanut viime aikoina runsaasti oikeuksia tunnettujen ja menestyneiden artistien tuotantoon. Aiemmin tänä vuonna yhtiö osti edesmenneen Leonard Cohenin kappaleiden oikeudet ja 80 prosenttia kantritähti Kenny Chesneyn tuotannosta.

Viime vuonna Hipgnosis osti muun muassa puolet Neil Youngin tuotannon oikeuksista sekä Red Hot Chili Peppersin kappaleiden oikeudet kokonaan.

Alun perin managerina toimineen Merck Mercuriadisin ja hittituottaja Nile Rodgersin perustama Hipgnosis sai hiljattain miljardin dollarin rahoituksen yhdysvaltalaiselta Blackstone-sijoitusyhtiöltä. Samalla Blackstonesta tuli yksi Hipgnosisin omistajista.

Hipgnosisin hankkimien kappaleiden arvo oli viime syksynä 2,2 miljardia dollaria eli vähän yli kaksi miljardia euroa.

Kuuluisien artistien tuotannon tekijänoikeuksista on tehty suuria kauppoja viime vuosina muutenkin tavallista enemmän.

Sijoittajat ja kasvuyritykset ovat huomanneet, että vanhalla musiikilla riittää kysyntää, ja artisteja ja lauluntekijöitä houkuttelee hyvä hinta, varsinkin jos aktiivinen ura on jo loppumassa.

Tekijänoikeuskaupasta artisti on voinut saada parhaimmillaan kerralla saman verran rahaa kuin mitä kappaleiden käyttökorvauksista kertyisi yli 20 vuoden aikana.

Osaltaan kaupankäyntiä vilkastutti myös koronapandemia, jonka takia artistit eivät ole voineet tehdä tuottoisia kiertueita tavalliseen tapaan.