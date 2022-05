Riku Niemi Orchestran järjestämän muistokonsertin ylentävintä ydintä olivat 1950-luvun uudenaikaiset, nyt jo ajattomat jazziskelmät.

"Mulla on jo", hauskutti Sami Saari muistokonsertissa, jossa hän esitti muun muassa kappaleen Tahdon saaren. Erik Lindströmin sävellyksen ja Vuokko Lindströmin sanoituksen levyttivät vuonna 1965 ensimmäisenä Eero ja Jussi Raittinen.

Musiikki

Riku Niemi Orchestra: Erik Lindströmin 100 vuotta Kulttuuritalossa 29.5.

"Kannattaa tarjota parempaa, mitä ihmiset osaavat odottaa", tiivisti säveltäjä Erik Lindström toimintaohjeensa melkein päivälleen kymmenen vuotta sitten, jolloin täytti hyvissä voimissa 90 vuotta.

"Musiikin pitää olla fiksua!"

Monia kuolemattomia lauluja säveltäneellä helsinkiläisellä Lindströmillä oli tuolloin takanaan poikkeuksellisen monipuolista uraa jo 70 vuotta ja muutama edessä vielä esiintyjänä: hän kuoli elokuussa 2015, 93-vuotiaana.

Riku Niemi Orchestran järjestämässä ja Lindströmin sunnuntaiselle syntymäpäivälle ajoitetussa konsertissa näistä vuosista muisteltiin ennen kaikkea niitä, jolloin aika oli hänen fiksuille sävellyksilleen otollisin. Ensimmäiseen suomalaiseen jazzsukupolveen kuulunut Lindström oli 1950-luvulla ylivertainen säveltäjä-ässä, jonka kansainvälisiltä kuulostavat hitit ovat kestäneet aikaa, muuttuneet ajattomiksi.

Kulttuuritalon hittiputki avattiin heti ensimmäisellä ja myös yhdellä suurimmista, Olavi Virran vuonna 1952 levyttämällä Armilla, jonka levy-yhtiön pomot tyrmäsivät ensikierroksella sopimattomaksi suomalaiseen makuun.

Armiin täydellisesti eläytyneelle Amadeus Lundbergille lankesi myös toinen varhainen klassikko Kylmä rakkaus ja hän oli tähti myös konsertin toisen puoliskon "tangofestivaalissa".

Konsertin kovin ja ylentävin ydin saattoi olla silti niissä jazziskelmissä, joita 1950-luvulla lauloivat Lindströmin oman suositun tanssiorkesterin solistit, ensin Annikki Tähti ja sitten Helena Siltala ja Irmeli Mäkelä.

Johanna Försti eläytyi muun muun muassa kappaleeseen Kultainen ruusu, jonka Erik Lindströmin vakiolaulajiin kuulunut Irmeli Mäkelä esittää vuonna 1959 elokuvassa Iskelmäketju.

Mutta Riku Niemen johtamalla isolla orkesterilla oli tähän pieni tuoreuttava kulma: "naisten lauluja" tulkitsivat Johanna Förstin, Annimaria Rinteen ja Soulsisters- trion rinnalla nyt yhtä lailla miehet, Lundbergin lisäksi Juki Välipakka ja Sami Saari.

Jälkimmäiselle lankesi myös illan ehkä sukupuolittunein kappale, 1959 ensi kertaa levytetty Kuminukke, jossa laulun kertoja on juuri se leikkikaluna oleva kuminukke. Ajan asenteet kuuluivat myös Rinteen tulkitsemassa toisessa vuoden 1959 jatsikkaassa svengi-kappaleessa Toinen oikealta, jossa laulaja on "tyttö toinen oikealta vain, mut kohta toinen tyttö on mun paikallain".

Molempien sanat olivat nimimerkki Hillevin eli Lindströmin vaimon Vuokko Lindströmin. Hän teki tekstejä useisiin miehensä myöhempiin klassikkoihin ja oli oleellisesti vastuussa myös Lindströmin huippujen huipusta, Ranskalaisista koroista.

Sekin tietysti esitettiin, mutta ilman korkojen kopinaa ja vihellystä, josta levyllä vastaa säveltäjä itse. Myös orkesterinjohtajana, kapellimestarina sekä levyjen tuottajana ja julkaisijana vaikuttanut Lindström olikin omasta mielestään ennen kaikkea jazzmuusikko: kontrabasisti, vibrafonisti.

Pitkän konsertin toisen puoliskon lauluttomat Bass Ace ja Vispiläkauppaa täydensivät mukavasti Lindström-kuvaa, jälkimmäisen itseoikeutettuna solistina illan säihkyvimpään sooloon yltänyt vibrafonisti Severi Pyysalo.

Niiden rinnalla 1960-luvun loppupuolen Elsa, kohtalon lapsi ja Juhannustanssit kuulostivat edelleen "kansan" maun haisteluilta, elleivät kieli poskessa sävelletyiltä haistatteluilta.

Kuten kuulosti myös Tauno "Tappi " Suojasen kitararayhtyeen vuonna 1964 levyttämä Rautalankatango, jonka esitys ei ollut silti pelkkä kuriositeetti. Riku Niemi Orchestran rumpalista, omaa tasavuosijuhlaansa viettäneestä Kepa Kettusesta kuoriutui sen aikana sähkökitaraa kepittänyt Skeba Kettunen.