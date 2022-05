Vaatimattomasti menestyneen kirjailijan rikoksen syynä pidetään rahapulaa.

Yhdysvaltalainen oikeus tuomitsi keskiviikkona 71-vuotiaan Nancy Brophyn aviomiehensä murhasta. Tuomio on herättänyt runsaasti huomiota, sillä Nancy Brophy on kirjailija, joka on julkaissut useita romanttisia rikosromaaneja.

Vice-sivuston uutisen mukaan hän julkaisi vuonna 2011 myös blogikirjoituksen nimeltä How to Kill Your Husband eli Miten murhaat aviomiehesi. Blogissa Brophy pohtii eri motiiveja aviomiehen murhalle sekä käy läpi erilaisia murhatapoja.

Brophyn blogin mukaan pääepäiltynä murhassa on yleensä vaimo varsinkin tapauksissa, jossa aviomiehen kuolemasta koituu hänelle taloudellista hyötyä. Parhaana murhatapana hän pitää myrkyttämistä, koska ampuma-aseista tulee liikaa meteliä ja teräaseista sotkua.

Portlandissa Oregonissa toimiva tuomioistuin päätti kuitenkin, että Nancy Brophy oli murhannut aviomiehensä Daniel Brophyn ampumalla kesäkuussa 2018.

Syyttäjän mukaan teon motiivina olivat taloudelliset vaikeudet, jotka oli tarkoitus ratkaista aviomiehen henkivakuutuksella.

Nancy Brophyn asianajajat aikovat valittaa tuomiosta. Brophy kertoi oikeudessa, että hänellä ei ollut mitään syytä murhata miestään, ja että hänen hallussaan ollut ase oli hankittu lähdemateriaaliksi tulevaa rikosromaania varten.

Nancy Brophyn kirjat on julkaistu omakustanteina, eivätkä ne ole tähän mennessä saaneet mainittavaa huomiota.