Kilpailu ratkesi Musiikkitalossa myöhään sunnuntai-iltana.

Inmo Yang on Sibelius-kilpailun voittaja. Palkintojenjaossa hän otti onnittelut vastaan tuomariston puheenjohtajalta Sakari Oramolta.

Inmo Yang, Etelä-Koreasta voitti kahdennentoista kansainvälisen Jean Sibelius -viulukilpailun ja 30 000 euroa. Voiton sinetöi huima Sibeliuksen viulukonserton finaali sunnuntai-iltana. Loistavaa sointia auttoi Yangin käyttöönsä yksityishenkilöltä saama Stradivarius-viulu.

Toiseksi tuli Nathan Meltzer, Yhdysvallat. Hän saa 20 000 euroa.

Nathan Meltzer juuri finaalissa soittamansa Béla Bartókin toisen viulukonserton jälkeen.

Kolmannen palkinnon ja 15 000 euroa vei Dmytro Udovytšenko Ukrainasta.

Muut kolme finalistia saavat kukin 3 000 euron tunnustuspalkinnon.

Sibelius-suku lahjoitti tuhannen euron suuruisen erikoispalkinnon myös jokaiselle kahdeksalletoista välierään valitulle kilpailijalle.

Magnus Lingbergin tilausteoksesta Caprice parhaan esittäjän palkinnon sai koko kilpailun voittaja Inmo Yang. Tästä hän saa 2000 euroa lisää.

Voittoon kuuluu toimiminen Osmo Vänskän johtaman Helsingin kaupunginorkesterin orkesterin solistina 8. joulukuuta sekä Ritarihuone-konsertit -konsertissa 11. joulukuuta.

Radion sinfoniaorkesteri, Sinfonia Lahti, Tampere Filharmonia, Tapiola Sinfonietta sekä Oulu Sinfonia ovat sitoutuneet kutsumaan valitsemansa finalistin esiintymään orkesterin solistina.

Lisäksi voittajalle on luvattu ilmaista mentorointia tuomariston puheenjohtajalta Sakari Oramolta ja vuoden 1995 Sibelius-voittajalta Pekka Kuusistolta.

Voittaja Yang aloitti viulunsoiton 5-vuotiaana.

”Perheessäni ei ollut muusikoita, mutta vanhempani kuuntelivat aina paljon klassista musiikkia. Äiti vei minut soitinkauppaan ja kotirapussamme sattui olemaan lappu, jossa eräs viulunsoiton opiskelija tarjosi tunteja. Kävin hänen tunneillaan 2–3 vuotta ja hän piti hyvin mielenkiintoani yllä”, hän kertoi HS:lle, kun tuloksia vielä odotettiin.

8-vuotiaana hän voitti jo kolmannen palkinnon eräässä musiikkikilpailussa. Hän jatkoi Etelä-Koreasta Bostoniin monia suomalaisiakin opettaneen Miriam Friedin oppiin.

”Hänen opetuksensa ansiosta voitin Paganini-kilpailun vuonna 2015. Luulin, että Paganini-voiton jälkeen ei tarvitse kilpailla, mikä pitikin jossain määrin paikkansa Yhdysvalloissa.”

Euroopassa oli toisin, hän huomasi.

”Tulin Hanns Eisler -musiikkikorkeakouluun Antje Weithaasin oppilaaksi laajentaakseni näkemyksiäni vuonna 2019. Mutta sitten iski pandemia.”

Pandemia aiheutti epätoivoa ja eksyksissä olen tuntua, voittaja kertoo.

”Tarvitsin päämäärän, ja tämä kilpailu oli myös professorini mielestä sellainen. Uppouduin ohjelmistoon ja ylsin jälleen kuuden tunnin harjoitteluaikaan päivisin. Sitä paitsi halusin uppoutua Sibeliuksen musiikkiin syvemmin, ja tämän kilpailun ohjelmisto oli täydellinen siihenkin tarkoitukseen.”

Jo ennen tätä voittoa Yangin kalenteri näytti hyvältä. Hänellä on edessä esimerkiksi Chicagon sinfoniaorkesterin solistikeikka Ravinian festivaalilla, festivaalikeikka myös Puolassa ja resitaali Genovassa.

Nyt on jo selvää, että kysyntä Euroopassa kasvaa tämän voiton myötä uudelle tasolle.

”Olen todella kiitollinen tuomaristolle Tämä on minulle uusi alku pandemian jälkeen. On hienoa, että tuomarit ja yleisö arvostavat sitä mitä teen ja toivon, että pääsen Suomeen vielä usein. Haluan soittaa paljon lisää Sibeliusta ja tämä on hieno tapa saada säveltäjästä ohjelmistoni keskipiste”, Yang kertoi kun tapasimme uudelleen heti voiton julistamisen jälkeen.

Tuomariston puheenjohtaja Sakari Oramo kertoo HS:lle, että Yang erottui heti alkuerissä ja soitti Lindbergin tilausteoksen tarkimmin välierissä.

”Kilpailun taso oli nyt aivan eri maailmasta kuin seitsemän vuotta sitten. Ihmisillä on ollut aikaa keskittyä ja harjoitella.”

”Taso oli niin häikäisevän korkea, että se teki meidän tuomareiden työstä vaikeaa”, kertoi puolestaan tuomaristoon kuulunut ja vuonna 1985 Sibelius-kilvan voittanut viulutaiteilija Ilja Kaler.

”Kaikki finalistit ovat teknisesti suurenmoisia, joten tyyliseikat ja makuasiat olivat pitkälti ratkaisevia”, hän lisää.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai kilpailutoimikunnan perumaan kahden venäläisen pääsyn mukaan. Mitä asiasta ajattelee venäläistaustainen Yhdysvaltain kansalainen Ilja Kaler?

”Näin menetellään joissakin kilpailuissa ja sen voi ymmärtää näinä traagisina ja tunteikkaina aikoina. Samalla olen tietysti pahoillani näiden yksilöiden puolesta. Jokainen organisaatio päättää asiasta itse, sillä mitään valtiollisia päätöksiä ei ole kaikkien Venäjän kansalaisten boikotoinnista tällaisissa asioissa, kuten järkevää onkin.”

Finaaliin ylsi kaksi ukrainalaista viulistia. Dmytro Udovytšenko soitti vapaavalintaisena konserttona Dmitri Šostakovitšin konserton.

”Ymmärrän venäläismuusikkojen boikotin, koska he edustavat maata, joka toimillaan on menettänyt mahdollisuuden tulla edustetuksi. Sen sijaan säveltäjät kuten Šostakovitš ja Prokofjev ovat maailmankulttuuria, ja tietenkin esitän heidän musiikkiaan”, Udovytšenko kertoi.